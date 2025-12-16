Acasă » Știri » Vești bune pentru Dani Mocanu și fratele lui, înainte de Crăciun! Ce a decis instanța din Italia

De: David Ioan 16/12/2025 | 18:50
Vești bune pentru Dani Mocanu și fratele lui, înainte de Crăciun! Curtea de Apel din Napoli a stabilit un nou termen în dosarul de extrădare al manelistului și al lui Ionuț Nando Mocanu.

Instanța italiană a fixat data de 20 ianuarie 2026 pentru continuarea procedurii, după ce a aprobat cererea apărătorilor celor doi de a solicita informații suplimentare din partea autorităților române, potrivit surselor G4Media.

Curtea de Apel din Napoli a amânat extrădarea fraţilor Mocanu

În 13 noiembrie, Curtea de Apel din Napoli a hotărât ca Dani Mocanu și fratele său să fie plasați în arest la domiciliu, la locuința tatălui lor din Casola di Napoli. Decizia a venit la doar câteva zile după ce cei doi au fost reținuți.

Pe 11 noiembrie, cei doi au fost arestați în localitatea Casola di Napoli, parte a zonei metropolitane a orașului italian. Autoritățile italiene au acționat în baza mandatelor emise de instanțele din România, după ce frații Mocanu au fost condamnați definitiv.

Dani şi Nando Mocanu au fost arestaţi în Italia

Anterior, pe 6 noiembrie, Dani Mocanu fusese condamnat definitiv la patru ani de închisoare cu executare pentru tentativă de omor. În același timp, acesta primise o pedeapsă de șase ani și cinci luni pentru proxenetism, spălare de bani și constituirea unui grup infracțional organizat. Totuși, în cazul acestor acuzații, artistul a beneficiat de decizia Curții Constituționale privind prescripția, care a dus la înlăturarea pedepsei.

Dani Mocanu şi fratele său, Nando, au fugit din ţară după pedepsele cu executare primite

Dosarul de tentativă de omor are legătură cu un incident violent petrecut în 2022, la o benzinărie din Pitești, unde Dani Mocanu a fost trimis în judecată. Procurorii au susținut că acesta ar fi participat la o bătaie soldată cu victime, fapt ce a dus la condamnarea sa.

După pronunțarea sentinței definitive, polițiștii români nu l-au găsit pe Dani Mocanu la domiciliu, motiv pentru care acesta a fost dat în urmărire generală. În aceeași situație s-a aflat și fratele său, Ionuț Nando Mocanu, condamnat la șapte ani de detenție în același dosar.

Cazul celor doi a atras atenția opiniei publice atât în România, cât și în Italia, având în vedere notorietatea lui Dani Mocanu în industria muzicală și gravitatea acuzațiilor. Procedura de extrădare rămâne în desfășurare, iar instanța italiană urmează să analizeze documentele suplimentare transmise de partea română.

Până la termenul din 20 ianuarie 2026, frații Mocanu vor rămâne sub măsura arestului la domiciliu, în așteptarea deciziei finale privind extrădarea lor. Situația juridică a celor doi continuă să fie monitorizată atent de autorități, iar evoluțiile din dosar vor fi decisive pentru stabilirea modului în care pedepsele vor fi puse în executare.

Dani Mocanu face avere după condamnare! Conturile artistului au bubuit

