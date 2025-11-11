Acasă » Știri » Dani Mocanu face avere după condamnare! Conturile artistului au bubuit

De: Anca Chihaie 11/11/2025 | 13:21
Dani Mocanu, condamnat definitiv la 4 ani de închisoare/ Foto: Facebook

După ce a fost condamnat la patru ani de închisoare pentru tentativă de omor, cariera online a manelistului Dani Mocanu a cunoscut o creștere spectaculoasă, iar contul său de YouTube a devenit sursa principală a veniturilor imense. Analizele realizate pe baza datelor publice arată că manelistul a obținut sume importante doar în ultimele zile, imediat după sentința instanței.

Canalul de YouTube al lui Dani Mocanu numără în prezent aproximativ 4,5 milioane de abonați și a acumulat de la înființare până în prezent peste 3,5 miliarde de vizualizări. Clasamentele plasează canalul pe locul 21 la nivel național și pe poziția 578 în topul mondial al canalelor de muzică. În ultimele patru săptămâni, videoclipurile artistului au adunat 70 de milioane de vizualizări, jumătate dintre acestea fiind realizate în doar câteva zile, imediat după condamnare.

În termeni financiari, aceste vizualizări au generat sume cuprinse între 8.700 și 140.000 de dolari, diferența fiind determinată de valoarea CPM (costul pentru 1.000 de afișări), care variază în funcție de țara de proveniență a spectatorilor și de tipul de conținut. Pentru clipurile muzicale, CPM-ul mediu este mai scăzut, situându-se între 0,7 și 1,2 dolari per 1.000 de vizualizări monetizabile. Din această sumă, YouTube reține aproximativ 45% pentru taxe și comisioane, iar creatorul rămâne cu 55% din venit.

Estimările arată că, doar în această lună, Dani Mocanu a înregistrat un venit net de peste 43.000 de dolari, mai mult de jumătate provenind după anunțarea sentinței. În ceea ce privește veniturile anuale, datele SocialBlade indică sume cuprinse între 273.000 și 4,4 milioane de dolari, iar alte platforme de monitorizare online, precum ytubetool.com, estimează venituri brute între 2,1 și 6,4 milioane de dolari.

Dani Mocanu obține venituri semnificative și din alte platforme digitale. Spotify îi aduce aproximativ 2.000 de dolari pe lună, ceea ce înseamnă 24.000 de dolari pe an, în timp ce TikTok generează venituri de circa 600.000 de dolari în decurs de zece luni, prin live-uri și donații. Conturile de Facebook și Instagram contribuie suplimentar cu aproximativ 7.000 de dolari lunar, adică 84.000 de dolari anual. Dacă toate aceste sume sunt cumulate, veniturile totale estimate ajung la aproximativ 1,3 milioane de dolari anual, exclusiv din activitatea online.

