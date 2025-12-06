Tarantino detonează Hollywood-ul: regizorul spune cine e „cel mai slab actor” și îl atacă fără milă!

Într-un val de declarații acide, regizorul Quentin Tarantino își justifică afirmațiile explozive despre „cel mai slab actor”, stârnind un scandal uriaș la Hollywood! Tarantino a explicat de ce nu a putut pune filmul „There Will Be Blood” pe primul loc: din cauza prestației lui Paul Dano, care joacă rolul gemenilor Paul și Eli Sunday. Comparându-l cu Daniel Day-Lewis, Tarantino a spus tranșant că Dano este „material slab”, adică un actor fără forță sau impact. „Filmul ar fi ajuns pe locul 1 sau 2 dacă nu avea un defect imens – iar defectul este Paul Dano. E atât de slab, atât de neinteresant”, a spus regizorul.

Potrivit DailyMail, Quentin Tarantino a declanșat un val de controverse după ce a spus, fără ocolișuri, pe cine consideră „cel mai slab actor de la Hollywood”. Regizorul în vârstă de 62 de ani a apărut în podcastul lui Bret Easton Ellis, căruia i-a spus care sunt cele 20 de filme preferate ale sale. El a adăugat chiar că „Austin Butler ar fi fost minunat în acel rol”, continuând seria de replici dure.

Tarantino a stârnit controverse în lanț

Declarațiile lui Tarantino au stârnit reacții aprinse online. Pe Reddit, un utilizator l-a numit „lipsit de clasă”, în timp ce alții au speculat despre un posibil conflict mai vechi între cei doi.

Un comentator a scris: „E o opinie absolut aberantă.” Altcineva a ironizat situația: „Sincer, Tarantino e cel mai slab actor pe care l-am văzut, poate încearcă să paseze titlul altcuiva.”

În ciuda valului de critici, Tarantino a continuat conversația nestingherit, trecând mai departe la prezentarea topului său al celor mai bune filme ale secolului 21.

Tarantino a dezvăluit că filmul pe care îl consideră cel mai bun al secolului este Black Hawk Down (2001), regizat de Ridley Scott. El a descris pelicula ca fiind „intensă, o adevărată capodoperă”, lăudând atmosfera, ritmul și finalul filmului – care „te face să îți ții respirația timp de aproape trei ore”.

Locul 2 este ocupat – în mod surprinzător – de Toy Story 3, pe care l-a numit „un film aproape perfect”. „Ultimele cinci minute m-au rupt. Dacă încerc să povestesc finalul, încep să plâng”, a mărturisit el.

Pe locul 3 se află „Lost in Translation” de Sofia Coppola, urmat de „Dunkirk” de Christopher Nolan și „There Will Be Blood” pe locul 5 — film care, după cum a explicat, ar fi urcat câteva locuri mai sus dacă nu ar fi jucat Paul Dano „atât de prost”.

Lista lui Tarantino continuă cu filmele „Zodiac”, „Unstoppable”, „Mad Max: Fury Road”, „Shaun of the Dead” și „Midnight in Paris”.

