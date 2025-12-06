Cum va fi vremea de Crăciun și Revelion 2025-2026. Iarna de poveste se lasă așteptată

Dacă ai pus deja lopata la naftalină şi te gândeai la colinde pe zăpadă, ia un ceai şi citeşte asta, AccuWeather ne spune că iarna asta vine cu temperate moderate, nori şi ploaie, nu cu fulgi de poveste.

Conform AccuWeather, iarna 2025–2026 în București ar urma să fie mai „blândă” decât de obicei: decembrie aduce temperaturi peste media sezonului și doar câteva episoade izolate de ninsoare sau lapoviță. În primele zile ale lunii decembrie se așteaptă vreme relativ ușoară, cu maxime posibile chiar de ~ 10–12 °C.

Ce spune AccuWeather la momentul actual

În schimb, pe măsură ce înaintează luna, temperaturile vor scădea progresiv: decembrie târziu ar putea aduce maxime de doar 1–3°C și minime negative, dar — atenție — precipitațiile par să fie “rare și de scurtă durată”. În marea parte a lunii decembrie, episoadele de ninsoare sunt anunțate ca fiind puține. Preponderent, precipitațiile ar putea fi ploi sau lapoviță, nu strat consistent de zăpadă.

Pe scurt: iarna aceasta — cel puțin așa prevede AccuWeather — nu pare să vină cu o iarnă „ca-n povești” imediat, ci cu o tranziție delicată către frig, cu frig scăzut și zăpadă rareori.

Prognoza de Crăciun și Revelion pe care o putem anticipa (cu rezerve)

Pornind de la estimările actuale:

În jurul Crăciunului, e probabil ca vremea să fie rece, poate cu maxime modeste (1-3 °C) și minime sub zero, dar cu șanse mici pentru zăpadă consistentă. Episoadele de ploaie sau lapoviță sunt mai plauzibile decât ninsoarea.

Dacă în sfârșit gerul răzbește, s-ar putea să vedem fulgi! Cel mai probabil însă vom vedea nori ploaie și temperaturi cu valori pozitive.

De Revelion, vremea ar putea fi similară, rece, dar fără garanția unui peisaj de iarnă: nu există semnale clare pentru strat de zăpadă stabil.

Ce să însemne asta pentru bucureșteni și pentru planurile de sărbători

Dacă visați la un Crăciun alb, s-ar putea să fiți dezamăgiți, e bine să vă pregătiți pentru un Crăciun mai degrabă „gri” decât „alb”. Dacă vă hotărîți pentru ieșiri, cumpărături sau festivități în aer liber: vremea ar putea fi mai prietenoasă decât iarna grea, dar fiți cu băgare de seamă! Minimele negative sunt posibile!

Planurile la munte și folosirea săniuței sau a schiurilor ar trebui făcute cu prag de avertizare: zăpada nu e garantată! Vremea pare instabilă și temperaturile fluctuante.

Cel mai bine ar fi să verificați prognoza cu câteva zile înainte de plecare, iarna este capricioasă și AccuWeather subliniază că episoadele autentice,ger + zăpadă,pot apărea dar „se lasă așteptate”.

Cum arată prognoza în marile orașe ale țării

Pentru a contura o imagine cât mai clară asupra felului în care se prezintă vremea de sărbători în România, este util să privim și estimările AccuWeather pentru principalele centre urbane. Fiecare oraș are particularitățile sale climatice, iar diferențele dintre regiuni pot fi semnificative în această perioadă. În continuare, se pot observa tendințele generale ale vremii în marile orașe, așa cum se prefigurează la finalul lunii decembrie.

București

În București, AccuWeather arată că iarna 2025–2026 începe mult mai blând decât în mod normal, cu temperaturi ce pot urca în primele zile ale lui decembrie spre 10–12°C, după care vremea se răcește treptat spre finalul lunii, când minimele negative devin mai probabile. Prima ninsoare, spun aceleași estimări, „se lasă așteptată”, ceea ce înseamnă că sărbătorile par mai degrabă reci și uscate decât albe și fotogenice.

Cluj-Napoca

În Cluj, prognoza pentru decembrie indică o perioadă destul de variabilă, cu un început de lună ușor peste normal și un final mai rece, în care minimele pot coborî spre –5 sau –6°C. Acest lucru sugerează că în zona de nord-vest sunt ceva mai mari șanse pentru episoade de iarnă autentică, inclusiv pentru ninsoare în preajma sărbătorilor.

Iași

Pentru Iași, estimările decembrie arată o iarnă relativ blândă la început, cu temperaturi ce nu coboară brusc și cu semne că precipitațiile vor fi reduse. Chiar dacă nopțile pot deveni mai reci spre final de lună, AccuWeather nu indică momentan episoade clare de ninsoare consistentă, ceea ce face ca și aici sărbătorile să fie mai degrabă gri decât albe.

Constanța

În Constanța, clima rămâne puternic influențată de Marea Neagră, ceea ce înseamnă o iarnă vizibil mai blândă decât în centrul sau nordul țării. Temperaturile estimate pentru decembrie pot urca frecvent spre 8–12°C, iar probabilitatea de ninsoare pentru perioada Crăciun–Revelion rămâne foarte scăzută, orașul fiind printre ultimele care prind strat de zăpadă în sezon. Informațiile climatice confirmă diferența semnificativă față de restul țării.

Brașov

Brașovul, aflat în zona montană, face notă discordantă față de orașele de câmpie. Aici temperaturile de final de decembrie tind să fie mai scăzute, iar condițiile pentru ninsoare sunt în mod natural mai ridicate. Deși estimările la nivel național indică o iarnă mai blândă, Brașovul rămâne unul dintre puținele orașe în care zăpada poate apărea încă din perioada sărbătorilor, chiar dacă nu este garantată.

Craiova

În Craiova, sud-vestul țării primește o iarnă anunțată ca fiind ceva mai caldă decât media multianuală. Estimările pentru decembrie arată temperaturi moderat ridicate la început de lună și o răcire treptată spre final, dar fără indicii ferme că ar apărea un episod consistent de ninsoare înainte de Crăciun sau Revoluție. Tendința generală sugerează mai degrabă o vreme rece, dar nu severă.

Timișoara

În Timișoara, prognozele pentru decembrie merg în aceeași direcție ca în restul vestului țării, indicând o iarnă destul de blândă la nivelul temperaturilor și o probabilitate redusă pentru ninsori timpurii. Deși spre finalul lunii poate apărea o răcire, semnalele actuale nu arată o iarnă agresivă, ci mai degrabă o tranziție lentă către valori negative.

Vremea la munte în perioada sărbătorilor

La munte, prognoza AccuWeather indică o evoluție ceva mai apropiată de iarnă, însă fără garanția unor ninsori abundente în preajma sărbătorilor. Temperaturile vor fi vizibil mai scăzute decât în zonele de câmpie, iar nopțile pot deveni aspre, favorizând apariția unor episoade de ninsoare slabă sau moderată, în special la altitudini mari.

Chiar și așa, stratul de zăpadă ar putea fi neuniform, iar stațiunile montane depind încă de răcirea consistentă a vremii pentru ca pârtiile să fie complet pregătite.

Iarna vine lent, dar pot apărea surprize!

În ansamblu, prognoza AccuWeather conturează o iarnă care se instalează lent, cu temperaturi mai blânde la început de decembrie și cu șanse reduse pentru o atmosferă cu adevărat hibernală în perioada Crăciunului și a Revelionului. Deși unele regiuni, în special cele montane, pot avea parte de episoade de ninsoare, tabloul general rămâne unul al tranziției, nu al iernii în forma ei clasică. Rămâne totuși important ca prognoza să fie urmărită și în zilele apropiate sărbătorilor, deoarece modificările rapide de temperatură pot aduce surprize, iar vremea rămâne un spectacol mereu imprevizibil.

CITEȘTE ȘI: Ninge în România de Moș Nicolae, conform AccuWeather. Zonele în care va fi zăpadă ca în povești, pe 5-6 decembrie 2025

NU RATA: Cod roșu în România! ANM a emis o avertizare imediată: care sunt zonele afectate