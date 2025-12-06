Noi detalii despre ”puiuțul” fostei ministrese a Justiției! Și-a părăsit iubita medic (60 de ani) pentru Rodica Stănoiu (86 de ani)

Adevărul iese la suprafață: tânărul misterios care a apărut la înmormântarea Rodicăi Stănoiu nu este mafiot, așa cum spuneau gurile rele. Însă înainte de fosta ministresă a Justiției, a mai existat o altă doamnă. Sursele CANCAN.RO au aflat totul.

A fost nevoie ca Rodica Stănoiu, fost ministru al Justiției, femeie cu greutate în politica românească și figură dură în anii în care lovea cu pumnul în masă prin minister — să plece dintre noi pentru ca lumea să afle, în sfârșit, cine era tinerelul care îi dăduse viața peste cap. Bărbatul care o întinerea cu 30 de ani, o făcea să radieze, o rupea de prietene și o învăluia într-o aură de mister care alimenta și bârfă, și curiozitate. Atât de vrăjită era de „puiuț” încât Rodica își făcuse chiar și operații estetice, hotărâtă să țină pasul cu amorezul ei mult prea tinerel. În cercul ei apropiat, spunea cu o sinceritate dezarmantă că trăiește „cea mai fericită perioadă a vieții”.

La înmormântarea de la „Izvorul Nou”, acolo unde prietenele ei i-au cerut „puiuțului” să aducă haina de blană preferată pentru a fi pusă în sicriu alături de ea- pentru a îi îndeplini una din ultimele dorințe, aerul era greu nu doar de suferință, ci și de întrebări nerostite. Cine e băiatul? Ce a vrut de la ea? Cât a luat? Cât a iubit?

Sursele CANCAN.RO au aflat ce se ascunde în spatele junelui.

Noi detalii despre „puiuțul” Rodicăi Stănescu

Potrivit informațiilor furnizate de sursele noastre, Rodica Stănescu nu ar fi fost singura femeie care s-a simțit astfel în preajma lui. Înaintea ei, o cunoscută doctoriță de 60 de ani, încântată de atenția și sprijinul lui Marius, i-a făcut cadou un apartament și o mașină, un Mercedes. Tânărul care a fost alături de Rodica Stănoiu în ultimii ani și care i-a adus, după cum spun apropiații, atât zâmbete, cât și griji, se numește Marius. Nu este, spun aceleași surse, vreun personaj din filmele cu mafioți sau vreo figură periculoasă din lumea interlopă, deși uneori îi plăcea să lase impresia că are o alură mai „misterioasă”. În realitate, descrierea care se potrivește mai bine este cea de tânăr carismatic, capabil să cucerească ușor.

Sursele îl prezintă ca venind dintr-o familie modestă, om simplu de cartier, și cu o copilărie trăită departe de zona luxului în care avea să ajungă mai târziu, Marius a crescut cu visul de a reuși cândva „mai mult”.

Tot sursele ne-au spus că, în tinerețe, a făcut puțin box la Dinamo, lucru care i-a dat încredere în sine și o anumită prestanță. Iar mai târziu, dorindu-și să pară un bărbat serios și protector, ar fi început să se prezinte doamnelor ca „lucrând în poliție”. O poveste spusă cu farmec, cu grijă, cu un chip convingător și care, spun apropiații, chiar a prins. Era felul lui de a-și crea un aer de siguranță și stabilitate.

Iar din relatările celor care i-au fost în preajmă, pare că Marius avea, înainte de toate, un talent special de a face femeile să se simtă văzute, apreciate și tinere din nou. O abilitate care, în cazul Rodicăi Stănoiu, ar fi stârnit o adevărată renaștere sufletească.

Cum le cucerea bărbatul pe doamnele dornice de afecțiune

Se pare că farmecul lui nu stă în duritate, ci în felul natural în care știe să creeze emoție, atenție, apropiere. O privire caldă, o vorbă potrivită la momentul potrivit, o grijă sinceră sau măcar bine construită și multe femei ajungeau să simtă că întineresc pur și simplu stând lângă el.

În cazul Rodicăi Stănoiu, apropiații povestesc că Marius a fost pentru ea un adevărat izvor de energie. Ar fi ajutat-o să călătorească, să se simtă frumoasă, să își redea încrederea și chiar să își facă mici intervenții estetice care îi aduceau multă bucurie. La 80 de ani, cei din jur au observat-o strălucind în feluri în care nu o mai văzuseră — semn că perioada trăită alături de el chiar a fost una luminoasă.

