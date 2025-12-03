Valori termice bizare, anunțate de ANM! Zonele în care vremea nu va fi așa cum ne așteptam

Vremea dă semne mici de îmbunătățire astăzi, 3 decembrie 2025, dar cerul se menține noros în continuare. De asemenea, anumite zone vor fi marcate de ploi slabe sau burniță. Află mai multe în articol!

Iarna a început în mod oficial în calendarele românilor, dar vremea nu este atât de drastică momentan. Temperaturile minime sunt cuprinse între -1 și 7 grade Celsius, iar fulgii de zăpadă nu se grăbesc să apară în majoritatea teritoriului României.

Vremea în România, astăzi

Potrivit meteorologilor, astăzi sunt șanse de ploaie slabă sau burniță trecătoare în sudul Banatului și vestul Olteniei, iar în vestul Carpaților Meridionali, la altitudini mari, își vor face prezența precipitații mixte.

Restul zonelor vor fi marcate de înnorări temporare și ploi slabe izolat. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări însă în sudul Banatului și în zona montantă înaltă. Temperaturile maxime se încadrează astăzi între 6 și 14 grade, în timp ce temperaturile minime vor fi între -1 și 10 grade. Cei mai norocoși sunt constănțenii, care se vor bucura de cele mai mari valori din termometre în această perioadă.

Temperaturile minime pe timpul nopții se vor situa între 2 și 4 grade Celsius, iar cele maxime vor fi între 5 și 7 grade. Cerul se menține noroc și sunt șanse de ceață spre dimineață.

Vremea la munte nu se anunță prielnică pentru iubitorii de sporturi montane. Cerul va fi înnorat temporar și se anunță ploi pe arii restrânse. La altitudini ridicate, vor fi precipitații mixte în Carpații Meridionali. Vântul va sufla slab și moderat și va fi mai intens în zone înalte cu viteze de 40-50km/h. Valorile termice vor fi peste cele specifice perioadei în care ne aflăm.

