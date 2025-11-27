Iarna 2025–2026 se anunță una schimbătoare în București, cu treceri bruște între episoade reci, perioade mai blânde și intervale în care apar ninsori sporadice. Primele estimări pe termen lung ale AccuWeather conturează un sezon rece fragmentat, fără un tipar meteo stabil și cu diferențe notabile între cele trei luni.

Deși valorile termice nu par să depășească limitele obișnuite ale ultimilor ani, oscilațiile bruște dintre ploaie, ninsoare și cer senin se regăsesc în aproape fiecare secțiune a prognozei extinse. Iată cum arată prima prognoză Accuweather pentru toată iarna 2025/2026!

Cum va fi vremea în decembrie, ianuarie și februarie în București

Decembrie 2025 debutează cu un regim termic ușor peste limitele climatologice ale începutului de iarnă. Primele zile sunt dominate de temperaturi între 8 și 12 grade Celsius. Noaptea, minimele coboară spre 4 grade, dar nu suficient de mult pentru a se instala un episod consistent de iarnă autentică. După prima săptămână, aspectul cerului rămâne variabil, cu alternanțe între înnorări și momente cu soare.

În schimb, spre mijlocul lunii, zona Capitalei intră într-un interval ceva mai rece, când temperaturile diurne tind să se apropie de 0 grade, iar nopțile devin negative. Ninsorile sunt prezente doar izolat, în câteva zile evidențiate în prognoza AccuWeather, însă nu se conturează o perioadă de iarnă stabilă. Finalul lunii readuce temperaturi ușor pozitive în timpul zilei, între 3 și 6 grade, semn că începutul de sezon rece rămâne, din nou, sub influența unui regim climatic mai blând decât cel întâlnit în iernile clasice.

Ianuarie 2026 este reprezentată prin contrastul accentuat dintre zile cu aspect hibernal și intervale mai luminoase, dar reci. Debutul lunii aduce o combinație de cer noros, ploi și trecător precipitații mixte. În special în primele zile evidențiate din prognoză, temperaturile oscilează între 4 și 6 grade ziua, în timp ce nopțile coboară spre 0 grade sau ușor sub această valoare.

Urmează o perioadă mai bine conturată de vreme stabilă, marcată de zile senine și maxime în jurul pragului de 0–2 grade. Intervalul 5–6 ianuarie este unul dintre puținele momente din prima parte a lunii în care se semnalează precipitații sub formă de ninsoare, însă acestea par a fi trecătoare. Apoi mai urmează perioada 13-17 în care se anunță ninsoare.

Februarie 2026 se anunță drept cea mai echilibrată și previzibilă lună a sezonului. Primele zile mențin tendința instalată la finalul lui ianuarie, cu temperaturi diurne apropiate de 4-8 grade. Jumătatea lunii este caracterizată de o vreme predominant senină, cu câteva treceri de nori și ploi slabe izolate.

SURSA FOTO: Accuweather

