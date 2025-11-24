În ultimul an, românii au suportat valuri de scumpiri, iar prețurile au crescut și în piața imobiliară. Mulți români nu își mai permit sub nicio formă să își achiziționeze o locuință. Dacă în România prețurile au explodat, în Italia piața imobiliară pare să fie ceva mai atractivă. Cum arată cea mai ieftină casă de pe malul mării, în Sicilia? Costă mai puțin decât o garsonieră în București.

Așa cum spuneam, prețul locuințelor din București a crescut considerabil, înregistrând o creștere de aproximativ 43% pentru apartamentele noi în ultimii doi ani, conform Forbes Romania. De asemenea, s-a înregistrat o creștere de 21% pentru apartamentele vechi în iulie 2025 față de anul precedent. În ultimii șase ani, prețul mediu ponderat a crescut cu circa 70%, ajungând la 2.131 euro/mp în septembrie 2025.

Cum arată cea mai ieftină casă de pe malul mării, în Sicilia

În București prețurile au înregistrat o creștere și mai mare. De exemplu, prețul mediu pentru o garsonieră nouă în capitală este de peste 80.000 de euro, în timp ce una veche costă în medie peste 70.000 de euro.

Ei bine, în Italia, lucrurile par că stau diferit, iar prețurile sunt ceva mai accesibile. O proprietate cu două dormitoare și o baie, situată pe litoralul sicilian costă doar 54.200 $. Locuința este una ce poate părea un vis pentru mulți români, mai ales având în vedere poziționarea acesteia.

„Visurile de litoral sicilian prind viață în acest apartament fermecător, cocoțat pe stâncă—șansa ta de a deține o părticică de magie mediteraneană! Listat la 54.200 $, această bijuterie cu 2 dormitoare și 1 baie oferă o terasă scăldată în soare, cu vedere neîntreruptă către mare—locul perfect pentru cafeaua de dimineață, aperitivele la apus sau pur și simplu pentru a te lăsa purtat de ritmul valurilor. La doar 30 de minute de Messina, este o escapadă ideală de vacanță și o oportunitate excelentă de închiriere, cu turiști care se adună pe coastă în sezonul estival. Iar când te cheamă dorul de ducă? Sicilia te așteaptă la ușă, iar Calabria este la doar o scurtă și accesibilă călătorie cu feribotul.

Cu 65 mp de spațiu luminos și aerisit și orizonturi albastre nesfârșite, aici găsești viața de coastă în cea mai frumoasă formă a ei. Ești gata să transformi Mediterana în priveliștea ta de zi cu zi?”, se arată în anunțul de vânzare.

Prețul este unul surprinzător, mai ales dacă îl comparam cu cele din România. În Capitală nici măcar o garsonieră veche nu se poate cumpăra cu acești bani.

Foto: Instagram @ mansionsonig