Acasă » Știri » Bilețelul lipit pe afișier prin care o studentă din Cluj și-a anunțat vecinii că „îmi sărbătoresc ziua în această seară”. Ce s-a întâmplat la 23:59

Bilețelul lipit pe afișier prin care o studentă din Cluj și-a anunțat vecinii că „îmi sărbătoresc ziua în această seară”. Ce s-a întâmplat la 23:59

De: Irina Rasoveanu 23/11/2025 | 16:17
Bilețelul lipit pe afișier prin care o studentă din Cluj și-a anunțat vecinii că îmi sărbătoresc ziua în această seară. Ce s-a întâmplat la 23:59

Anunțul unei studente de la Universitatea de Medicină și Farmacie „Iuliu Hațieganu” din Cluj-Napoca a ajuns viral pe internet! Tânăra și-a anunțat vecinii că își va serba ziua de naștere și a notat numărul de telefon pentru a o contacta, în cazul în care vor exista inconveniente. Află, în articol, ce s-a întâmplat la 23:59!

O studentă la specializarea limba franceză a UMF Cluj a devenit virală, după un bilet pe care l-a lăsat pe ușa blocului. Tânăra a vrut doar să își anunțe vecinii într-un mod civilizat că urmează să își serbeze ziua de naștere cu o petrecere.

„Salut, dragi vecini! Sunt studentă la limba franceză la UMF, în apartamentul 7. Îmi sărbătoresc ziua de naștere în această seară. Îmi cer scuze anticipat pentru orice inconvenient. Mă puteți contacta la telefon …, dacă aveți nevoie de ceva. Încă o dată, îmi pare rău și vă doresc un weekend plăcut!”, a scris tânăra pe bilet.

Ce s-a întâmplat după ce tânăra din Cluj a lipit biletul pe afișier

Studenta din Cluj a avut parte de o surpriză neașteptată, după ce a lipit la avizier biletul prin care își anunța ziua de naștere. Mai exact, un vecin a lipit sub o notiță pe care a scris: „Dragă, la mulți ani!”.

Tabel comparativ salarii | Cât câștigă nepalezii din România VS cât câștigă românii, pentru aceleași meserii prestate
Tabel comparativ salarii | Cât câștigă nepalezii din România VS cât câștigă românii,...
Cea mai norocoasă zodie în decembrie 2025. Și în 2026 este printre favoritele astrelor
Cea mai norocoasă zodie în decembrie 2025. Și în 2026 este printre favoritele...

În data de 15 noiembrie, biletul a ajuns și pe internet. Postarea a devenit imediat virală în mediul online, iar reacțiile internauților nu au întârziat să apară. În timp ce unii au avut replici ironice, alți oameni au decis să împărtășească propriile experiențe.

„Postare peste o săptămână: am anunțat că sunt o studentă singură în apartament și acum îmi tot bate cineva la ușă”/ „Haha, îmi amintesc când eram student, mi-am ținut ziua unde stăteam în chirie… când a venit vecina să se plângă, eu eram pe masă cu mâinile pe tavan și dansam, și colegu’ de apartament a deschis ușa… i-am dus a doua zi o ciocolată Milka și a trecut”/

„Precis se găsește vreo cotoroanță prin bloc să comenteze să nu lase fata să-și facă ziua”/ „Eu nu sunt genul cu party-uri cu muzică tare, dar stau puțin cu emoții și când chem niște prieteni la o bere și un boardgame, pentru că lumea mai vorbește, mai râde etc. Iar eu aș acționa ca fata respectivă: pur și simplu din bun simț”, au fost câteva dintre comentarii.

Citește și: Emilian, ‘victima’ unui șofer în benzinărie! Ce a pățit cântărețul: „N-am văzut așa nesimțire în viața mea”

Răzbunare la nivel de artă! Românca trădată și-a pozat soțul cu fina și i-a dat în vileag pe TikTok!

Tags:
Iți recomandăm
Descoperire macabră în toaleta trenului de pe ruta Iași–București! Poliția a fost alertată imediat
Știri
Descoperire macabră în toaleta trenului de pe ruta Iași–București! Poliția a fost alertată imediat
Amenzi cuprinse între 5.000 şi 25.000 de lei pentru românii care încalcă această lege. Nicușor Dan a promulgat-o, e oficial!
Știri
Amenzi cuprinse între 5.000 şi 25.000 de lei pentru românii care încalcă această lege. Nicușor Dan a promulgat-o, e oficial!
Legătura nebănuită dintre părul cărunt și cancer, relevată de un studiu
Mediafax
Legătura nebănuită dintre părul cărunt și cancer, relevată de un studiu
PROGNOZĂ Crăciun 2025 și Revelion 2026 | Vreme ciudată în București, potrivit meteorologilor EaseWeather
Gandul.ro
PROGNOZĂ Crăciun 2025 și Revelion 2026 | Vreme ciudată în București, potrivit meteorologilor...
FOTO. Lavinia e noua iubită a celebrului milionar spaniol care a jucat la Real Madrid
Prosport.ro
FOTO. Lavinia e noua iubită a celebrului milionar spaniol care a jucat la...
Nici prezentatorii nu l-au putut opri! Gabi Tamaș, derapaj intenționat în direct. Înjurături și gesturi obscene. „Am înjurat că am vrut eu. Știu că suntem live”
Adevarul
Nici prezentatorii nu l-au putut opri! Gabi Tamaș, derapaj intenționat în direct. Înjurături...
Anunțul șefului ANAF după ce judecătorii au respins sechestrul asupra bunurilor lui Klaus Iohannis
Digi24
Anunțul șefului ANAF după ce judecătorii au respins sechestrul asupra bunurilor lui Klaus...
Oficialii americani, ucraineni și europeni discută azi la Geneva planul de încetare a războiului
Mediafax
Oficialii americani, ucraineni și europeni discută azi la Geneva planul de încetare a...
Parteneri
Cum arăta Denise Rifai înainte să fie celebră. Imagini uluitoare cu prezentatoarea tv! Tatăl arab îi punea reguli stricte
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arăta Denise Rifai înainte să fie celebră. Imagini uluitoare cu prezentatoarea tv! Tatăl arab...
FOTO. Imagini hot cu manechinul care i-a luat mințile milionarului însurat
Prosport.ro
FOTO. Imagini hot cu manechinul care i-a luat mințile milionarului însurat
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
Gestul lui Gigi Becali față de un muncitor străin. Ce a făcut omul de afaceri pentru un livrator de mâncare care l-a așteptat la mașină
Click.ro
Gestul lui Gigi Becali față de un muncitor străin. Ce a făcut omul de afaceri...
Controverse în SUA asupra planului de pace pentru Ucraina. „Aceasta nu este propunerea americană” / „O afirmație evident falsă”
Digi 24
Controverse în SUA asupra planului de pace pentru Ucraina. „Aceasta nu este propunerea americană” /...
O tânără a ajuns la spital după ce a mers o noapte întreagă cu trenul. Ce a descoperit mama ei acasă
Digi24
O tânără a ajuns la spital după ce a mers o noapte întreagă cu trenul....
Ce a găsit ADAC la Dacia Bigster și a stârnit atâtea reacții?
Promotor.ro
Ce a găsit ADAC la Dacia Bigster și a stârnit atâtea reacții?
BANCUL ZILEI. Bulă se confesează: - Am o relație cu soția ta!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă se confesează: - Am o relație cu soția ta!
O veste bună! Fișierele pot fi transferate fără probleme între dispozitivele Android și Apple
go4it.ro
O veste bună! Fișierele pot fi transferate fără probleme între dispozitivele Android și Apple
O descoperire șocantă dezvăluie că ARICII de MARE sunt practic „doar creier”
Descopera.ro
O descoperire șocantă dezvăluie că ARICII de MARE sunt practic „doar creier”
Numărul gamerilor din România a crescut simțitor
Go4Games
Numărul gamerilor din România a crescut simțitor
PROGNOZĂ Crăciun 2025 și Revelion 2026 | Vreme ciudată în București, potrivit meteorologilor EaseWeather
Gandul.ro
PROGNOZĂ Crăciun 2025 și Revelion 2026 | Vreme ciudată în București, potrivit meteorologilor EaseWeather
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Descoperire macabră în toaleta trenului de pe ruta Iași–București! Poliția a fost alertată imediat
Descoperire macabră în toaleta trenului de pe ruta Iași–București! Poliția a fost alertată imediat
Test de logică | Nu toate numerele din această imagine sunt 53. Două sunt diferite, le puteți găsi?
Test de logică | Nu toate numerele din această imagine sunt 53. Două sunt diferite, le puteți găsi?
Amenzi cuprinse între 5.000 şi 25.000 de lei pentru românii care încalcă această lege. Nicușor ...
Amenzi cuprinse între 5.000 şi 25.000 de lei pentru românii care încalcă această lege. Nicușor Dan a promulgat-o, e oficial!
Fiica Ronei Hartner vrea să își deschidă afacere în Franța. Ce studii are Rita Sumayla
Fiica Ronei Hartner vrea să își deschidă afacere în Franța. Ce studii are Rita Sumayla
BANC | Bărbatul, amanta și liftul
BANC | Bărbatul, amanta și liftul
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe luni, 24 noiembrie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitată: ...
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe luni, 24 noiembrie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitată: Gabriela Firea
Vezi toate știrile
×