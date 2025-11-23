Bilețelul lipit pe afișier prin care o studentă din Cluj și-a anunțat vecinii că „îmi sărbătoresc ziua în această seară”. Ce s-a întâmplat la 23:59

Anunțul unei studente de la Universitatea de Medicină și Farmacie „Iuliu Hațieganu” din Cluj-Napoca a ajuns viral pe internet! Tânăra și-a anunțat vecinii că își va serba ziua de naștere și a notat numărul de telefon pentru a o contacta, în cazul în care vor exista inconveniente. Află, în articol, ce s-a întâmplat la 23:59!

O studentă la specializarea limba franceză a UMF Cluj a devenit virală, după un bilet pe care l-a lăsat pe ușa blocului. Tânăra a vrut doar să își anunțe vecinii într-un mod civilizat că urmează să își serbeze ziua de naștere cu o petrecere.

„Salut, dragi vecini! Sunt studentă la limba franceză la UMF, în apartamentul 7. Îmi sărbătoresc ziua de naștere în această seară. Îmi cer scuze anticipat pentru orice inconvenient. Mă puteți contacta la telefon …, dacă aveți nevoie de ceva. Încă o dată, îmi pare rău și vă doresc un weekend plăcut!”, a scris tânăra pe bilet.

Ce s-a întâmplat după ce tânăra din Cluj a lipit biletul pe afișier

Studenta din Cluj a avut parte de o surpriză neașteptată, după ce a lipit la avizier biletul prin care își anunța ziua de naștere. Mai exact, un vecin a lipit sub o notiță pe care a scris: „Dragă, la mulți ani!”.

În data de 15 noiembrie, biletul a ajuns și pe internet. Postarea a devenit imediat virală în mediul online, iar reacțiile internauților nu au întârziat să apară. În timp ce unii au avut replici ironice, alți oameni au decis să împărtășească propriile experiențe.

„Postare peste o săptămână: am anunțat că sunt o studentă singură în apartament și acum îmi tot bate cineva la ușă”/ „Haha, îmi amintesc când eram student, mi-am ținut ziua unde stăteam în chirie… când a venit vecina să se plângă, eu eram pe masă cu mâinile pe tavan și dansam, și colegu’ de apartament a deschis ușa… i-am dus a doua zi o ciocolată Milka și a trecut”/ „Precis se găsește vreo cotoroanță prin bloc să comenteze să nu lase fata să-și facă ziua”/ „Eu nu sunt genul cu party-uri cu muzică tare, dar stau puțin cu emoții și când chem niște prieteni la o bere și un boardgame, pentru că lumea mai vorbește, mai râde etc. Iar eu aș acționa ca fata respectivă: pur și simplu din bun simț”, au fost câteva dintre comentarii.

