Emilian, ‘victima’ unui șofer în benzinărie! Ce a pățit cântărețul: „N-am văzut așa nesimțire în viața mea”

Probleme pentru cântărețul Emilian! Acesta a mers să își alimenteze mașina la o benzinărie din oraș, însă a avut parte de un incident neplăcut. A ajuns victima unui șofer, la pompă. Află, în articol, ce a pățit!

Emilian, unul dintre câștigătorii emisiunii Te cunosc de undeva și actor în serialul „Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN”, de la Antena 1, are parte de popularitate în mediul online, acolo unde este urmărit de aproape 200.000 de oameni. El împărtășește cu internauții atât momentele frumoase, cât și experiențele mai puțin plăcute. De această dată, el a povestit ce a pățit într-o benzinărie.

Ce a pățit Emilian într-o benzinărie

Emilian a avut un concert programat la Brașov, așa că a mers într-o benzinărie să alimenteze mașina pentru drum. Ei bine, acolo a avut parte de un incident neașteptat. Cântărețul a explicat faptul că sensurile de mers acolo nu erau tocmai clare.

Acest aspect este des întâlnit în benzinăriile din România, astfel că mulți șoferi ajung să intre pe contrasens. Ei bine, așa a făcut și un bărbat atunci când Emilian a mers să alimenteze. Deși el era cel care greșise, conducătorul auto a refuzat să dea cu spatele pentru a-i face loc câștigătorului Te cunosc de undeva. Mai mult decât atât, a avut o atitudine nepotrivită.

„N-am văzut așa nesimțire în viața mea. Există aici o benzinărie, unde nu este tocmai clar sensul pe care trebuie să intri și mulți conduc pe contrasens. Mă duc și eu la pompă, vreau să parchez și era un domn pe contrasens, care urma să plece și n-avea loc să treacă pe lângă mine. Și îi zic: «Vreau să parchez și eu la pompă», iar el îmi zice: «Păi dă tu cu spatele». Și îi zic: «Tu ești pe interzis. Dă tu cu spatele». Era și cu copiii în spate și zicea că nu se dă, că el nu se grăbește. I-am zis că nici eu nu mă grăbesc și am stat așa 10 minute, uitându-ne unul la altul. A avut noroc că m-am grăbit să plec la Brașov. Nu o să înțeleg atâta nesimțire. Ești și cu copiii în mașină… doar trebuie să dai cu spatele”, a povestit Emilian, pe Instagram.

