Nu este nicio glumă! Cât a dat cântărețul Emilian pentru un panini: „Când mi-a dat să plătesc…”

Emilian, fostul câștigător de la Te cunosc de undeva, sezonul 19, a trăit șocul vieții lui! Fiind mai tot timpul pe grabă, artistul a fost nevoit să mănânce micul dejun la un local din oraș. Să cadă din picioare și nu alta când a văzut nota de plată. Cât a scos din buzunar pentru un panini cu mortadela și pesto?

Emilian Mihai Nechifor, pe numele său complet, a devenit extrem de cunoscut odaăt cu participarea sa în emisiunea Te cunosc de undeva, sezonul 19, unde a concurat alături de WRS, reprezentantul României la Eurovisivon 2022. Artistul a mai participat în trecut la sezonul 6 X Factor, acolo unde a reușit să-i impresioneze pe jurați cu interpretările sale.

Cât a dat Emilian pe un panini cu mortadela și pesto

Datorită colaborărilor sale cu artiști de succes, printre care Connect-R și Theo Rose, Emilian se numără acum printre cei mai în vogă artiști din România. În mediul online, tânărul are deja propria comunitate de fani, cărora nu trece nicio zi fără să nu le povestească detalii din viața sa. Recent, fostul câștigător al emisiunii Te cunosc de undeva le-a expus o situație care i-a lăsat un gust amar.

Fiind mai tot timpul pe fugă, într-una dintre diminețile extrem de aglomerate, Emilian nu a mai avut timp să mănânce micul dejun acasă, motiv pentru care a fost nevoit să își cumpere o gustare din oraș. Zis și făcut, însă un simplu panini cu mortadela l-a costat aproape cât un fel principal de mâncare la restaurant: 75 de lei.

”N-am putut să mănânc dimineața acasă pentru că m-am grăbit la studio, m-am trezit târziu și am zis că mă duc lângă și îmi iau un panini cu mortadela, cu pesto. Când mi-a dat să plătesc… 75 de lei! 75 de lei un panini!”, a spus Emilian pe TikTok.

În asentiment cu artistul au fost și urmăritorii săi. Utilizatorii TikTok nu s-au abținut și au comentat prețul exorbitant pe care l-a plătit pentru un banal panini:

”Dar unde ai mâncat panini la prețul ăsta?” ”Atât costă în Paris, așa că data viitoare mai bine te duci acolo” ”Mergând așa… nu ai ajuns pe coasta de Azur? Acolo ce mai sunt așa prețuri” ”Adevărat Emilian, foarte scump” ”Înseamnă că ai mâncat cu pofta la banii ăstia :))” ”Adică 15 euro un panini??? Doamneeeee, unde? Ca să știu să nu trec pe acolo”, au fost o parte din reacțiile utilizatorilor.

