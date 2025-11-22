Probleme pentru Doina Teodoru, după vacanța în Gozo. Vedeta s-a întors în România și nu a mai ieșit din casă

Fosta iubită a lui Cătălin Scărlătescu a împlinit 36 de ani pe 15 noiembrie și a sărbătorit peste hotare. Actrița Doina Teodoru a ales ca destinație de vacanță și party aniversar insula Gozo din Malta, aceeași destinație preferată și de echipa de producție a emisiunii Power Couple de la Antena 1. Din păcate, la întoarcerea în România vedeta noastră a avut probleme serioase. Află mai multe detalii în rândurile următoare!

Doina Teodoru a marcat trecerea la vârsta de 36 de ani pe o insulă călduroasă, preferata pensionarilor britanici. Actrița s-a cazat într-un loc idilic aflat pe insula Gozo, parte a Arhipelagului Maltez. Aici a avut parte de temperaturi călduroase pentru luna noiembrie, peisaje spectaculoase și atmosferă liniștită. Dar problemele au apărut la revenirea în România!

Probleme pentru Doina Teodoru, după vacanța în Gozo

Se pare că frumoasa actriță s-a îmbolnăvit după ce a aterizat pe meleagurile autohtone și nu și-a mai putut onora spectacolele. Doina Teodoru s-a pricopsit cu o gripă urâtă care a ținut-o în casă de duminică, de la aterizarea în România, până vineri.

Peripeția prin care a trecut a fost împărtășită cu fanii ei din mediul online, precum și o serie de imagini superbe din vacanța ei. Doina Teodoru a publicat pe contul ei de Instagram cum a petrecut îmbătrânirea cu încă un an și a primit zeci de inimioare de la fanii ei.

„Astăzi am ieșit pentru prima oară din casă de când m-am întors din vacanță. M-am întors duminică, nici n-am apucat să mă dezmeticesc, ca m-a lovit o gripă odioasă. Am anulat și spectacolul de luni și îmi cer scuze celor care au venit degeaba. Reprogramăm pentru ianuarie. În altă ordine de idei, mulțumesc tuturor pentru gândurile și urările de bine! Chiar a fost happy 36.

Gozo a fost foarte darnică și prietenoasă cu mine. Mi-ar face mare plăcere să revin. Am făcut baie în mare, am întâlnit oameni superbi, am mâncat bun și ca de obicei, am mângâiat toate pisicile și nu au fost puține. Una peste alta, a fost un a prolific, chiar simt ca am crescut. Oare ce insula sa aleg anul viitor?”, a scris Doina Teodoru pe contul ei oficial de Instagram.

