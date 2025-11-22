Acasă » Știri » Probleme pentru Doina Teodoru, după vacanța în Gozo. Vedeta s-a întors în România și nu a mai ieșit din casă

Probleme pentru Doina Teodoru, după vacanța în Gozo. Vedeta s-a întors în România și nu a mai ieșit din casă

De: Irina Maria Daniela 22/11/2025 | 18:43
Sursa foto Instagram
Galerie foto - poza 1
Galerie foto - poza 2
Galerie foto - poza 3
Galerie foto - poza 4
9 poze
Vezi galeria foto

Fosta iubită a lui Cătălin Scărlătescu a împlinit 36 de ani pe 15 noiembrie și a sărbătorit peste hotare. Actrița Doina Teodoru a ales ca destinație de vacanță și party aniversar insula Gozo din Malta, aceeași destinație preferată și de echipa de producție a emisiunii Power Couple de la Antena 1. Din păcate, la întoarcerea în România vedeta noastră a avut probleme serioase. Află mai multe detalii în rândurile următoare!

Doina Teodoru a marcat trecerea la vârsta de 36 de ani pe o insulă călduroasă, preferata pensionarilor britanici. Actrița s-a cazat într-un loc idilic aflat pe insula Gozo, parte a Arhipelagului Maltez. Aici a avut parte de temperaturi călduroase pentru luna noiembrie, peisaje spectaculoase și atmosferă liniștită. Dar problemele au apărut la revenirea în România!

Probleme pentru Doina Teodoru, după vacanța în Gozo

Se pare că frumoasa actriță s-a îmbolnăvit după ce a aterizat pe meleagurile autohtone și nu și-a mai putut onora spectacolele. Doina Teodoru s-a pricopsit cu o gripă urâtă care a ținut-o în casă de duminică, de la aterizarea în România, până vineri.

Peripeția prin care a trecut a fost împărtășită cu fanii ei din mediul online, precum și o serie de imagini superbe din vacanța ei. Doina Teodoru a publicat pe contul ei de Instagram cum a petrecut îmbătrânirea cu încă un an și a primit zeci de inimioare de la fanii ei.

Ce se întâmplă cu bunurile obținute la partaj în cazul recăsătoriei. Ce prevede Codul Civil și ce spun juriștii
Ce se întâmplă cu bunurile obținute la partaj în cazul recăsătoriei. Ce prevede...
Cea mai norocoasă zodie în decembrie 2025. Și în 2026 este printre favoritele astrelor
Cea mai norocoasă zodie în decembrie 2025. Și în 2026 este printre favoritele...

„Astăzi am ieșit pentru prima oară din casă de când m-am întors din vacanță. M-am întors duminică, nici n-am apucat să mă dezmeticesc, ca m-a lovit o gripă odioasă. Am anulat și spectacolul de luni și îmi cer scuze celor care au venit degeaba. Reprogramăm pentru ianuarie.

În altă ordine de idei, mulțumesc tuturor pentru gândurile și urările de bine! Chiar a fost happy 36.
Gozo a fost foarte darnică și prietenoasă cu mine. Mi-ar face mare plăcere să revin. Am făcut baie în mare, am întâlnit oameni superbi, am mâncat bun și ca de obicei, am mângâiat toate pisicile și nu au fost puține. Una peste alta, a fost un a prolific, chiar simt ca am crescut.

Oare ce insula sa aleg anul viitor?”, a scris Doina Teodoru pe contul ei oficial de Instagram.

CITEȘTE ȘI:

Doina Teodoru și-a găsit un nou “chef” care-i face poftele! După despărţirea de Cătălin Scărlătescu, celebra actriţă confirmă că dragostea trece prin stomac

Cătălin Scărlătescu, ironizat de Bontea și Dumitrescu, pentru că a fost părăsit de Doina Teodoru. Ce s-a întâmplat la filmările Masterchef de la Pro TV

Tags:
Iți recomandăm
Doi soți, bătuți în parcarea unui mall din Arad! Agresorii sunt un arhitect și fostul director al filarmonicii. De la ce a pornit totul
Știri
Doi soți, bătuți în parcarea unui mall din Arad! Agresorii sunt un arhitect și fostul director al filarmonicii.…
Adrian Năstase a fost operat! Ce problemă de sănătate a avut: „O perioadă mai lungă de recuperare”
Știri
Adrian Năstase a fost operat! Ce problemă de sănătate a avut: „O perioadă mai lungă de recuperare”
Zelenski, pregătit să lucreze la planul susținut de SUA: „Suntem gata să colaborăm”
Mediafax
Zelenski, pregătit să lucreze la planul susținut de SUA: „Suntem gata să colaborăm”
Orașul din România în care chiria costă doar 24 de lei. De ce este atât de ieftin
Gandul.ro
Orașul din România în care chiria costă doar 24 de lei. De ce...
Dezvăluiri care pun pe jar circuitul WTA! Fosta rivală a Simonei Halep dă în vileag schema
Prosport.ro
Dezvăluiri care pun pe jar circuitul WTA! Fosta rivală a Simonei Halep dă...
Fostul militar britanic care câştigă până la 30.000 de lire sterline pe lună, după ce a părăsit armata. „40 de lire profit în zece secunde”
Adevarul
Fostul militar britanic care câştigă până la 30.000 de lire sterline pe lună,...
Unul dintre cei mai pro-Trump lideri europeni, mesaj tranșant: Ucraina este victima și trebuie să aibă ultimul cuvânt la negocieri
Digi24
Unul dintre cei mai pro-Trump lideri europeni, mesaj tranșant: Ucraina este victima și...
Copiii care numără pe degete sunt mai buni la matematică, potrivit unui studiu
Mediafax
Copiii care numără pe degete sunt mai buni la matematică, potrivit unui studiu
Parteneri
Cum arăta Denise Rifai înainte să fie celebră. Imagini uluitoare cu prezentatoarea tv! Tatăl arab îi punea reguli stricte
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arăta Denise Rifai înainte să fie celebră. Imagini uluitoare cu prezentatoarea tv! Tatăl arab...
FOTO. Lavinia e noua iubită a celebrului milionar spaniol care a jucat la Real Madrid
Prosport.ro
FOTO. Lavinia e noua iubită a celebrului milionar spaniol care a jucat la Real Madrid
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
Gestul lui Gigi Becali față de un muncitor străin. Ce a făcut omul de afaceri pentru un livrator de mâncare care l-a așteptat la mașină
Click.ro
Gestul lui Gigi Becali față de un muncitor străin. Ce a făcut omul de afaceri...
Târg de Crăciun în București, într-o locație nouă. Va avea cel mai extins sezon festiv din Capitală
Digi 24
Târg de Crăciun în București, într-o locație nouă. Va avea cel mai extins sezon festiv...
Ucraina şi Europa strâng rândurile în faţa planului lui Trump
Digi24
Ucraina şi Europa strâng rândurile în faţa planului lui Trump
Ce a găsit ADAC la Dacia Bigster și a stârnit atâtea reacții?
Promotor.ro
Ce a găsit ADAC la Dacia Bigster și a stârnit atâtea reacții?
BANCUL ZILEI. Bulă se confesează: - Am o relație cu soția ta!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă se confesează: - Am o relație cu soția ta!
O veste bună! Fișierele pot fi transferate fără probleme între dispozitivele Android și Apple
go4it.ro
O veste bună! Fișierele pot fi transferate fără probleme între dispozitivele Android și Apple
15 lucruri pe care poate nu le știai despre LIAM NEESON
Descopera.ro
15 lucruri pe care poate nu le știai despre LIAM NEESON
Numărul gamerilor din România a crescut simțitor
Go4Games
Numărul gamerilor din România a crescut simțitor
Orașul din România în care chiria costă doar 24 de lei. De ce este atât de ieftin
Gandul.ro
Orașul din România în care chiria costă doar 24 de lei. De ce este atât...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Doi soți, bătuți în parcarea unui mall din Arad! Agresorii sunt un arhitect și fostul director al ...
Doi soți, bătuți în parcarea unui mall din Arad! Agresorii sunt un arhitect și fostul director al filarmonicii. De la ce a pornit totul
Adrian Năstase a fost operat! Ce problemă de sănătate a avut: „O perioadă mai lungă de recuperare”
Adrian Năstase a fost operat! Ce problemă de sănătate a avut: „O perioadă mai lungă de recuperare”
Prin ce trece dr. Cristian Andrei pe stradă, de când tinerele agresate de el au rupt tăcerea. Ce mesaj ...
Prin ce trece dr. Cristian Andrei pe stradă, de când tinerele agresate de el au rupt tăcerea. Ce mesaj are pentru români: „Să vină să-mi spună”
Nume greu în HoReCa, acum vedetă TV! Chef Alexandru Sautner: “Nu ascund, îmi plac banii”
Nume greu în HoReCa, acum vedetă TV! Chef Alexandru Sautner: “Nu ascund, îmi plac banii”
Horoscop 23 noiembrie 2025. ZODIILE care vor avea parte numai de situații neprevăzute
Horoscop 23 noiembrie 2025. ZODIILE care vor avea parte numai de situații neprevăzute
A scris istorie în botanica umanității și a plâns ca un copil! După 13 ani de căutări, a găsit ...
A scris istorie în botanica umanității și a plâns ca un copil! După 13 ani de căutări, a găsit în junglă o floare unică de Rafflesia hasseltii
Vezi toate știrile
×