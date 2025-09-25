Acasă » Știri » Cătălin Scărlătescu, ironizat de Bontea și Dumitrescu, pentru că a fost părăsit de Doina Teodoru. Ce s-a întâmplat la filmările Masterchef de la Pro TV

De: Irina Rasoveanu 25/09/2025 | 07:51
Cătălin Scărlătescu nu scapă de amintirea fostei iubite nici pe platourile de filmare. Celebrul chef a fost ironizat de colegii săi pentru că a fost părăsit de Doina Teodoru. Află, în articol, ce i-au spus Sorin Bontea și Florin Dumitrescu prietenului lor, chiar în timpul preselecțiilor MasterChef!

Despărțirea dintre Cătălin Scărlătescu și Doina Teodoru a luat prin surprindere pe toată lumea. Atunci când apropiații se așteptau să bată clopote de nuntă, cei doi au decis să meargă pe drumuri diferite. Mai mult decât atât, celebrul chef și actrița au preferat să țină totul ascuns. Totuși, Sorin Bontea și Florin Dumitrescu au aflat despre cele întâmplate și nu s-au putut abține să nu îi amintească despre trecut colegului lor.

Cum l-au ironizat Bontea și Dumitrescu pe Cătălin Scărlătescu, la MasterChef

Chiar dacă au existat semne legate de despărțire, Doina Teodoru și Cătălin Scărlătescu au preferat să țină totul ascuns și nu au oferit detalii despre cele întâmplate. Ei bine, în cele din urmă, separarea a fost confirmată chiar de colegii bucătarului.

Doina Teodoru și Cătălin Scărlătescu s-au despărțit/ Sursa foto: Instagram

În timpul preselecțiilor MasterChef, Cătălin Scărlătescu a fost mai sociabil decât de obicei. Sorin Bontea și Florin Dumitrescu au remarcat imediat schimbarea de comportament a celebrului chef și au ținut să îl ironizeze.

„De când ești singurel, ești nevorbit. Simți nevoia să vorbești întruna”, i-a spus Sorin Bontea.

Cu un simț dezvoltat al umorului, Florin Dumitrescu și-a completat imediat colegul. Acesta s-a legat de faptul că în fața lor se afla un concurent care își prezenta preparatul.

„Lasă concurentul să-și termine ideea!”, a glumit Florin Dumitrescu.

Sorin Bontea, Florin Dumitrescu și Cătălin Scărlătescu/ Sursa foto: Pro TV

Celebrul chef iubește din nou

În ciuda glumelor făcute de colegii săi, Cătălin Scărlătescu a reușit deja să treacă peste despărțirea de Doina Teodoru. La începutul lunii august, atunci când s-au filmat preselecțiile MasterChef, celebrul chef era singur, însă și-a găsit repede consolare în brațele altei femei.

În urmă cu aproximativ două săptămâni, CANCAN.RO a dezvăluit identitatea noii iubite a lui Cătălin Scărlătescu și a oferit detalii neștiute despre relația lor. Ei bine, femeia care i-a cucerit inima bucătarului este o domnișoară blondă, pe nume Elena. Tânăra are 27 de ani, este originară din Focșani și se bucură de o carieră în arhitectură.

Relația celor doi pare să fie una destul de serioasă. Mai mult decât atât, Cătălin Scărlătescu o duce pe actuala în aceleași locuri acolo unde se plimba cu fosta logodnică. Se știe că îndrăgește Delta Dunării și deține și o casă acolo, așa că bifat o escapadă și cu noua parteneră de viață.

Citește și: Doina Teodoru suferă enorm! Prima reacție după ce Cătălin Scărlătescu a lăsat-o pentru o blondină focoasă

