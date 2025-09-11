Ce a făcut Cătălin Scărlătescu toată vara, de fapt. Să fie motivul răcirii de Doina Teodoru?

Este despărțirea momentului în showbiz! Doina Teodoru și Cătălin Scărlătescu au decis să meargă pe drumuri diferite. Cei doi au preferat să fie discreți și nu au oferit informații despre separare. Totuși, au ieșit la iveală câteva detalii neștiute. Află, în articol, ce a făcut celebrul chef toată vara, dar și dacă poate fi acesta unul dintre motivele răcirii de fosta parteneră.

În urmă cu o zi, CANCAN.RO a dezvăluit bomba momentului în showbiz – Cătălin Scărlătescu s-a despărțit de Doina Teodoru, iar acum și-a găsit alinarea în brațele altei domnișoare blonde. Pe noua iubită o cheamă Elena, are 27 de ani, este arhitect și e originară din Focșani.

Ce a făcut Cătălin Scărlătescu toată vara

La scurt timp după ce CANCAN.RO a dezvăluit că celebrul chef are o nouă idilă, acesta a făcut o serie de declarații în care a mărturisit că se simte foarte bine. De asemenea, Cătălin Scărlătescu a povestit că toată vara a stat în Vama Veche.

„Extraordinar de bine!… De fapt, mie nu îmi merge personal, mie îmi merge Intercity. Trenul personal merge încet, (…). Toată vara asta am stat la Vama Veche, unde-s ca acasă. Acum am fost în Deltă, unde am casă, deci tot ca acasă. Abia poimâine plec și eu în vacanță în Sicilia, cu niște prieteni”, a spus cheful pentru Unica.ro.

Așadar, Cătălin Scărlătescu s-a concentrat pe distracție și a avut grijă să aibă o vară de neuitat, însă Doina Teodoru nu pare să fi făcut parte din planurile sale. Mai mult decât atât, în urmă cu ceva timp, actrița declara, într-un interviu pentru CANCAN.RO, că are un an plin de proiecte.

„Muncă, turnee prin țară și poate vom mai filma și alte lucruri. Muncă, altceva nu prea mi-am plănuit pentru anul acesta. Nunta nu se va întâmpla anul acesta, cu siguranță nu”, spunea Doina Teodoru.

La acea vreme, actrița nu a dat de înțeles că relația cu juratul de la Masterchef se încheiase, ci a transmis doar că nunta nu era stabilită. Deși cei doi nu au dezvăluit când s-a produs ruptura, planurile diferite pot reprezenta unul dintre motivele care au dus la răcirea distanței.

Se pare că între timp ce Doina Teodoru era prinsă cu proiecte, Cătălin Scărlătescu se distra în Vama Veche. Acum, celebrul chef continuă să se bucure de momente frumoase, dar alături de noua iubită. Se știe că îndrăgește Delta Dunării și deține și o casă acolo, așa că a bifat o escapadă acolo și cu Elena.

