Cătălin Scărlătescu a dat din casă. Ce se întâmplă pe platourile de filmare de la MasterChef? ”Dacă vă uitați, nu mai plecați!”

Cătălin Scărlătescu, Sorin Bontea și Florin Dumitrescu pregătesc la foc automat noul sezon MasterChef de la Prp TV. I-am întâlnit, zilele trecute, în Piața Obor, alături de concurenți, în adrenalina probelor. În interviul exclusiv acord pentru CANCAN.RO, juratul ne-a mărturisit că se numără printre clienții pieței, având în vedere că se află în apropierea casei, dar a dat din casă și despre noii concurenți, precum și despre revenirea lor, anul trecut, la Pro TV, locul unde cei trei chefi au debutat pe micul ecran în urmă cu 13 ani.

Cătălin Scărlătescu se simte ca peștele în apă pe platourile de filmare, este mereu pe fază și cu glumele la purtător. Și în noul sezon vor exista binecunoscutele tachinări dintre chefi, care pornesc instant și se sting rapid.

Cătălin Scărlătescu: “Stau la două stații de tramvai, așa că aproape des ajung”

CANCAN.RO: Suntem în piața Obor, unde se filmează Masterchef. Cum e atmosfera?

Cătălin Scărlătescu: Trebuia să vii la ora 9.00 dimineața să vezi iureș și frumusețe. Primire adevărată în piața Obor! De fapt, tot timpul așa e. Când intru eu prin piață, toate mămicuțele de aici, de la tarabe: “Scărlătescule, ce gătești azi?”

Citește și: Ce au pățit chefii în Tenerife la 4.00 dimineața! Din culisele noului show al PRO TV-ului, cu Sorin Bontea, Cătălin Scărlătescu și Florin Dumitrescu în prim plan! Asta nu se va vedea vreodată

CANCAN.RO: Cât de des ajungi la piață?

Cătălin Scărlătescu: Stau la două stații de tramvai, așa că aproape des. Nu gătesc eu prea des acasă, dar time to time mai ajung pe aici. Este o piață la îndemână. Și-am venit aici și am luat un pepene mare și frumos. Băi, l-am făcut în toate felurile. Deci, chiar l-am gătit. L-am făcut cu brânză, că așa mâncam eu pepene când eram mic, cu brânză. L-am făcut sirop, cum am băut eu prin niște țări străine. Cu gheață, frumos! Și l-am mâncat și cu maioneză. În Mexic am mâncat pepene cu maioneză.

Prima dată, vizual, mi s-a părut o tâmpenie. Dar cu mai multe ingrediente pe el, pepenele, chiar și porumbul cu maioneză, este spectaculos.

Cătălin Scărlătescu: “Până nu ne războim noi trei puțini între noi…”

CANCAN.RO: Te cred pe cuvânt pentru că n-am încercat.

Cătălin Scărlătescu: Și mie mi-a fost frică prima dată. Dar am zis, bă, dacă ăștia nu mor, nici eu nu mor.

CANCAN.RO: Să vorbim un pic și despre noul sezon MasterChef. Cum sunt concurenții?

Cătălin Scărlătescu: Nu poți să-i ții la un loc, nene. Sunt niște, cu ghilimele de rigoare, niște nebuni frumoși. Niște oameni care au chef de gătit. Suntem la prima probă împreună. Astăzi chiar a fost o chestie spectaculoasă, pentru că în premieră am făcut echipe. N-avem noi cum să stăm fără echipe. Până nu ne războim noi trei puțini între noi și nu vă spun cine a câștigat, că nu vă spun cine a câștigat. Nu vă spun!

CANCAN.RO: Ne-am prins oricum!

Cătălin Scărlătescu: Nu eu, nu! (n.r. râde)

CANCAN.RO: Spune-mi dacă ți-a atras vreunul dintre concurenți atenția sau vreun preparat?

Cătălin Scărlătescu: Noi a trebuit să facem o replică, nu știu, a micului din Piața Obor. Să facem ceva cu carnea de mici din Piața Obor. Și că de fiecare dată am extrapolat noi așa, am bătut câmpii rău de tot. Eu am făcut gustul copilăriei. Adică am luat carnea de mici, am mai băgat niște miez de pâine înmuiat, niște pătrunjel și am făcut o chiftea spectaculoasă.

CANCAN.RO: Și am înțeles că a fost și degustare, nu?

Cătălin Scărlătescu: Și degustare, bineînțeles, cu cei din Obor.

Cătălin Scărlătescu: “În primul sezon, după revenirea noastră, a fost greu”

CANCAN.RO: Cum a fost primit preparatul? Ce au zis oamenii?

Cătălin Scărlătescu: Nu știu dacă eu am câștigat, nu-mi aduc aminte. Dar nu, a fost, da, foarte gustos. Culmea, toate trei au fost foarte gustoase.

CANCAN.RO: Deci trebuie să stăm cu ochii pe MasterChef.

Cătălin Scărlătescu: Vă spun doar atât. Dacă vă uitați la primele două, trei, nu mai plecați de la televizor. Atât este de spectaculos, de luminos, cel puțin concurenții aștia, după ce s-a renăscut MasterChef. A fost greu. În primul sezon, după revenirea noastră, a fost greu. Iar acum, la al doilea, deja zici că ne-am adus aminte de ce am filmat noi acum 1475 de ani.

Foto: Pro TV/Instagram

Citește și: Cătălin Scărlătescu, sinceritate dezarmantă! Ce i-a ascuns iubitei lui, Doina Teodoru și… cererea în căsătorie!

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.