Box office-ul de Crăciun: „Avatar 3” domină fără drept de apel, iar Timothée Chalamet dă din nou lovitura

Pe final de an, într-un context cinematografic destul de zbuciumat, box office-ul american a reușit totuși o performanță remarcabilă de Crăciun, marcând cel mai bun weekend festiv de după pandemie. Meritul aparține unei combinații inspirate de filme care au reușit să atragă publicul larg, de la blockbustere spectaculoase la producții de autor și titluri cu tematică religioasă. În fruntea clasamentului s-a aflat, fără surprize, „Avatar: Fire and Ash”, noul capitol din saga semnată de James Cameron.

Potrivit The Hollywood Reporter, filmul a dominat categoric weekendul prelungit de Crăciun, cu încasări de 88 de milioane de dolari în patru zile, dintre care 64 de milioane doar în weekendul propriu-zis.

Box office-ul de Crăciun: „Avatar 3”

Deși rulează ușor sub performanțele filmului anterior la același moment al lansării, „Fire and Ash” rămâne un colos: a mai adăugat 181,2 milioane de dolari din piețele internaționale, ajungând la un total global de 760,4 milioane de dolari, dintre care 217,7 milioane în America de Nord și 542,7 milioane în restul lumii. Cu încă o săptămână de vacanță în față, filmul este aproape sigur că va depăși pragul simbolic de 1 miliard de dolari până la finalul anului.

Succesul consolidează poziția Disney ca lider absolut în 2025, compania având deja trei producții care au trecut de un miliard de dolari, alături de „Zootopia 2” și „Lilo & Stitch”. Chiar dacă cifrele sunt impresionante, ele scot în evidență și o realitate mai puțin roz: box office-ul nord-american rămâne sub nivelul anului 2024, semn că marile evenimente cinematografice au fost mai rare în acest an.

Marea surpriză a sezonului a venit însă din zona filmelor independente. „Marty Supreme”, produs de A24 și avându-l pe Timothée Chalamet în rol principal, a reușit o performanță spectaculoasă, debutând pe locul doi în weekendul de Crăciun cu 27,1 milioane de dolari – cel mai bun start din istoria studioului. Filmul, care spune povestea unui campion de tenis de masă din anii ’50, a depășit fără emoții blockbusterul „Anaconda”, produs de Sony, care a strâns 23,6 milioane de dolari în aceeași perioadă.

„Marty Supreme” intrase deja în legendă cu o săptămână înainte, când a înregistrat o medie record de 145.913 dolari pe cinematograf, cea mai mare din istoria A24 și cea mai bună din 2016 încoace, de la „La La Land”. Cu un buget estimat între 60 și 70 de milioane de dolari, filmul este și cel mai scump proiect realizat vreodată de studioul independent.

Timothée Chalamet dă din nou lovitura

Criticii au lăudat producția, iar David Rooney de la The Hollywood Reporter a descris-o drept o reinventare a comediei sportive, comparând-o cu un amestec între Uncut Gems și Catch Me If You Can. Alături de Chalamet apar Gwyneth Paltrow, Odessa A’zion și Tyler, the Creator, într-o poveste vibrantă despre ambiție, talent și New York-ul anilor ’50.

Campania de promovare a fost la fel de spectaculoasă ca filmul. Chalamet a devenit primul actor care a urcat pe sfera uriașă din Las Vegas, a regizat un clip viral cu echipa de marketing A24 și a contribuit la ideea unui dirijabil portocaliu care să survoleze orașul cu titlul filmului inscripționat pe lateral. În plus, Empire State Building a fost iluminat în portocaliu pentru premiera de la New York.

Pe lângă aceste titluri, Crăciunul a adus rezultate solide și pentru „The Housemaid” (Lionsgate), cu Sydney Sweeney și Amanda Seyfried, precum și pentru producția religioasă „David”, realizată de Angel Studios.

Faptul că ziua de Crăciun a picat într-o joi a fost o binecuvântare pentru cinematografe, oferind un weekend prelungit extrem de profitabil. Cu școlile închise și mulți adulți în vacanță, perioada dintre Crăciun și Anul Nou rămâne una dintre cele mai importante pentru industria filmului – iar anul acesta a demonstrat că, atunci când oferta este suficient de variată, publicul încă vine în număr mare la cinema.

