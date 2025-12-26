Serialul care face furori de Crăciun pe Netflix. „E atât de bun, încât spectatorii au urlat în fața ecranelor”

Un serial norvegian lansat anul trecut pe Netflix a devenit acum una dintre cele mai apreciate producții de pe platformă, mai ales în contextul în care a apărut cu puțin timp înainte de Crăciun și a fost văzut ca o alternativă pentru cei care s-au săturat de seriale legate de sărbătorile de iarnă.

Lansat inițial exclusiv pe platforma de streaming anul trecut, filmul a provocat inițial o reacție puternică în rândul telespectatorilor. Acest lucru s-a datorat în mare parte faptului că, deși are loc în jurul Crăciunului, oferea ceva semnificativ diferit față de filmele și emisiunile festive tradiționale, scrie The Mirror. Producția a stabilit recorduri în 2024 pe platforma de streaming, iar acum a revenit în topuri și în 2025.

Thrillerul „La Palma”, cu patru episoade intense, combină acțiune, suspans captivând de la primul până la ultimul minut. Criticii și publicul au lăudat povestea și mesajul său, în timp ce câteva momente au stârnit controverse. Un must-watch de sezon, care ridică ștacheta pentru mini-seriile de Crăciun.

Unii dintre cei care au vizionat serialul spun că este atât de bine făcut, încât s-au trezit țipând la personaje în fața ecranelor.

Serialul care face furori de Crăciun pe Netflix

O producție norvegiană, serialul cu doar patru episoade a fost pur și simplu „devorat” de mulți utilizatori, câștigându-și un loc de frunte în topul celor mai urmărite titluri la sfârșitul anului 2024.

„Este Crăciun și vârf sezon când o familie norvegiană se cazează la hotelul lor preferat de pe insula La Palma. Dar dincolo de această poveste idilică, pândește un pericol. O tânără om de știință norvegiană descoperă semne alarmante despre vulcanul situat în centrul paradisului de vacanță. Ea trebuie să-și convingă colegii că cel mai rău scenariu este pe cale să se producă. Dacă vulcanul erupe, o masă muntoasă de mărimea Manhattanului ar putea erupe în mare și ar putea provoca cel mai mare tsunami pe care lumea l-a văzut vreodată. Va reuși familia să scape de dezastrul de cenușă, gaze și lavă în lupta pentru viața lor?”, se arată în sinopsisul serialului.

Thrillerul nu se bazează pe evenimente reale. Totuși, acțiunea se desfășoară în apropierea vulcanului Cumbre Vieja, cel mai activ sit vulcanic din Insulele Canare, notează Mirror. „La Palma” a obținut 100% pe Rotten Tomatoes, deși pe baza a șase recenzii profesionale.

Spectatorii au reacționat la fel de entuziast, mulți vizionând toate cele patru episoade rapid și împărtășind impresii pozitive despre ritmul alert, profunzimea emoțională și mesajul legat de schimbările climatice.

„La Palma oferă vizualuri impresionante, personaje captivante cu povești unice și suspans continuu pe tot parcursul serialului. Este un mini-serial bine realizat care te ține prins de la început până la sfârșit”, a transmis un fan.

CITEȘTE ȘI:

Peaky Blinders se întoarce de Crăciun. Cadoul neașteptat de la Netflix: Tommy Shelby revine!

Netflix a eliminat din catalogul său unul dintre cele mai iubite filme de Crăciun. Fanii sunt dezamăgiți