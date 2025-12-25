Acasă » Știri » Peaky Blinders se întoarce de Crăciun. Cadoul neașteptat de la Netflix: Tommy Shelby revine!

Peaky Blinders se întoarce de Crăciun. Cadoul neașteptat de la Netflix: Tommy Shelby revine!

De: Paul Hangerli 25/12/2025 | 23:30
Peaky Blinders Crăciun, sursa- Can Can

După mai bine de trei ani de tăcere, fumul se ridică din nou peste Birmingham. Peaky Blinders revine cu un film-eveniment, iar teaserul lansat chiar înainte de Crăciun confirmă ce fanii bănuiau: Tommy Shelby nu poate scăpa de propriul destin. Netflix ne pregătește un cadou întunecat, elegant și violent, exact așa cum ne-a obișnuit.

Tommy Shelby, din nou în joc

Teaserul pentru „Peaky Blinders: The Immortal Man” îl readuce în prim-plan pe Cillian Murphy, într-o stare de singurătate și melancolie care spune mai mult decât o mie de replici. „Ce s-a întâmplat cu Tommy Shelby?”, întreabă o voce din off, în timp ce imaginile îl arată izolat, urmărit de fantomele trecutului. Răspunsul lui e tăios: „Nu mai sunt omul acela.” Doar că Peaky Blinders nu te lasă niciodată să pleci cu adevărat.

Cadrele se succed rapid: explozii, focuri de armă, priviri reci și violența care l-a definit pe Tommy în anii de glorie ai bandei. Iar când o altă voce îi spune simplu „Trebuie să te întorci”, devine clar că liniștea lui Shelby e doar o iluzie temporară.

Războiul schimbă regulile

Acțiunea filmului este plasată în Birmingham-ul anului 1940, în plin haos al celui de-Al Doilea Război Mondial. Potrivit sinopsisului oficial, Tommy este forțat să iasă din exilul autoimpus pentru a înfrunta cea mai distructivă confruntare din viața sa. Nu mai e vorba doar despre familie sau putere, ci despre viitorul unei țări întregi. În acest context, Shelby trebuie să decidă dacă își acceptă moștenirea sau o distruge definitiv.

După finalul care părea definitiv

Sezonul 6, lansat în 2022, părea să închidă definitiv povestea. Tommy fusese diagnosticat cu o boală terminală, plănuise să se sinucidă și apoi aflase că totul fusese o minciună. Cu soția plecată, conacul ars și trecutul redus la cenușă, Shelby părea gata să înceapă o viață nouă. Filmul demonstrează însă că trecutul nu arde atât de ușor.

Distribuție de gală și datele lansării

Pe lângă Murphy, filmul îi aduce pe Rebecca Ferguson, Tim Roth, Stephen Graham, Sophie Rundle și Barry Keoghan. „Peaky Blinders: The Immortal Man” va rula în cinematografe selecte din 6 martie, urmând să ajungă pe Netflix pe 20 martie.

Crăciunul acesta vine cu promisiunea clară: Tommy Shelby se întoarce.

