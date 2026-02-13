Acasă » Teste IQ » Test IQ cu chibrituri | Corectați 9 + 8 = 18, mutând un singur băț

Test IQ cu chibrituri | Corectați 9 + 8 = 18, mutând un singur băț

De: Andreea Stăncescu 13/02/2026 | 08:55
Test IQ cu chibrituri | Corectați 9 + 8 = 18, mutând un singur băț
Tu poți să rezolvi testul de mai jos?

Pentru astăzi avem o provocare interesantă de logică, care ne pune la încercare atenția și creativitatea. În fața noastră se află o ecuație formată din bețe de chibrit: 9 + 8 = 18, însă aceasta nu este corectă. Sarcina este să mutăm un singur băț, fără să adăugăm sau să eliminăm nimic, astfel încât operația să devină adevărată din punct de vedere matematic. La prima vedere pare imposibil, dar soluția există și este mai simplă decât pare.

Astfel de teste cu bețe de chibrit sunt mult mai mult decât simple jocuri, ele reprezentând un adevărat antrenament pentru minte. În primul rând, aceste exerciții stimulează gândirea logică și capacitatea de rezolvare a problemelor, deoarece ne obligă să analizăm o situație aparent simplă, dar care ascunde o soluție diferită de cea intuitivă.

Tu ai găsit soluția corectă?

Exercițiile sunt extrem de utile pentru antrenarea gândirii logice, deoarece ne obligă să privim lucrurile dintr-o altă perspectivă și să găsim soluții neconvenționale. Ele dezvoltă capacitatea de analiză, răbdarea și flexibilitatea mentală, fiind folosite frecvent în testele de inteligență.

Rezolvarea testului

Soluția constă în mutarea unui băț din cifra 8 din rezultatul 18 și plasarea lui la cifra 9 din partea stângă a ecuației. În acest fel, cifra 9 se transformă în 8, iar cifra 8 din rezultat devine 6. Ecuația finală va fi 8 + 8 = 16, care este corectă.

Aceste teste sunt utile atât pentru copii, cât și pentru adulți, fiind folosite adesea în educație pentru a face învățarea mai atractivă și mai interactivă. În plus, ele contribuie la dezvoltarea răbdării și a perseverenței, pentru că soluția nu apare întotdeauna din prima, iar procesul de încercare și eroare face parte din exercițiu. Pe termen lung, astfel de provocări mentale pot ajuta la menținerea agilității cognitive, prevenind rutina și stimulând memoria și concentrarea.

×