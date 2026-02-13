Cum arată crucea fiicei nenăscute a Dianei și a lui Sorin Iacob, cuplul mort în accidentul din Iași. Ce nume aleseseră părinții pentru ea

În urma tragicului accident produs în comuna Ciortești, Sorin Ciprian Iacob, soția sa, Diana, și fiica lor nenăscută și-au pierdut viața, lăsând în urmă o durere imensă pentru familie și pentru întreaga comunitate. Ei urmează să fie înmormântați sâmbătă, iar pregătirile pentru ceremonia de rămas-bun au început deja.

O tragedie cumplită s-a produs pe 10 februarie 2026, când un autoturism condus de afaceristul Sorin Iacob a pătruns pe contrasens și s-a ciocnit frontal cu un alt vehicul în comuna Ciortești. Forța impactului a fost devastatoare, ducând la pierderea vieților celor aflați în mașină. Copilul pe care Diana îl purta în pântece nu a putut fi salvat, iar Diana a murit alături de soțul ei și de fiica nemăscută pe nume Ana Ilinca.

Sorin, Diana și micuța lor vor fi conduși pe ultimul drum sâmbătă, 14 februarie, ora 12:00, la Biserica Sfânta Parascheva din Vaslui. În aceste zile, durerea familiei este profundă, iar cei care vin să-și ia rămas-bun sunt cuprinși de emoții puternice. Crucile celor trei sunt confecționate din lemn, cu un design simplu, dar plin de semnificație, menite să rămână martore ale vieților pe care le-au trăit și ale dragostei. Micuța Ilinca are trecut doar numele și prenumele, fără dată.

Sora lui Sorim Iacob, mesaj de durere

Familia Iacob se afla deja în suferință, pierzând-o cu doar câteva săptămâni înainte și pe mama lor. Sora lui Sorin Iacob suferă nespus că și-a pierdut și fratele, cumnata, dar și ne nepoțica nenăscută în urmă cu trei zile. Mesajele pe care le publică pe rețelele sunt dureroase.

„lubirile mele, fratele meu și cumnata mea, sufletele mele bune și curate, ce fac eu? sunt distrusă complet! Nepoțica mea, te așteptam toți cu atâta iubire, Ilinca! Toata lumea vă iubește și vă apreciază, am primit mii de mesaje și telefoane, iar de tine, frăţiorul meu, numai cuvinte frumoase îmi zic toți, mi-ai rupt inima în mine!

Era destul ca am suferit amândoi și am pierdut-o pe mama în septembrie 2025 în urma cancerului agresiv cu atâta durere și la ea și la noi, și acum această nenorocire peste familia voastră și peste mine!

Of doamne, ca tare sufereai după mama și o așteptai mereu să intre pe poartă și când vedeai mașina ei îmi ziceai ca nu mai poți de durere! Of frăţiorul meu, of că tare mi-e amară inima! Te rog să mă chemi și pe mine sus cu voi, doar nu mă lăsați singură aici în chinul ăsta, fără voi! Am rămas singură pe lume, mi-ai luat Doamne în 4 luni MAMA, FRATELE, CUMNATA și NEPOȚICA! Nu știu cu ce am greșit pe pământul ăsta eu, să sufăr cât pentru 7 vieți!

Casa voastră nouă vă așteaptă, pisicuța voastră de 12 ani și cățelușii plâng după voi de

ieri încontinuu, iar eu sigur vin după voi!”, a fost mesajul cutremurător transmis de Andreea Iacob, sora lui Sorin.

