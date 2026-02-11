Acasă » Știri » Ce ar fi făcut afaceristul Sorin Iacob înainte ca mașina lui să cauzeze accidentul mortal din Iași. Martorii rup tăcerea

De: David Ioan 11/02/2026 | 13:56
Ce ar fi făcut afaceristul Sorin Iacob înainte ca mașina lui să cauzeze accidentul mortal din Iași. Martorii rup tăcerea. foto: social media

Un accident rutier extrem de grav produs pe DN24, în zona localității Ciortești din județul Iași, continuă să fie analizat de autorități, în timp ce declarațiile martorilor conturează un posibil scenariu care ar fi dus la tragedia în care trei persoane și-au pierdut viața.

Impactul frontal dintre două autoturisme de lux, conduse de Sorin Iacob și Vlad Ciuburciu, a avut consecințe devastatoare pentru familia Iacob și a declanșat o anchetă amplă a polițiștilor.

Ce ar fi făcut Sorin Iacob înainte de accidentul mortal din Iași

Potrivit martorilor aflați în trafic în momentul producerii accidentului, Sorin Iacob ar fi circulat cu o viteză considerabil peste limita legală. Aceștia susțin că bărbatul ar fi efectuat mai multe depășiri succesive, unele dintre ele fiind apreciate drept riscante, având în vedere configurația drumului.

Relatările celor care au asistat la ultimele momente înainte de impact indică faptul că Sorin Iacob ar fi intrat într-o depășire aparent regulamentară, însă în condiții care nu permiteau o manevră sigură.

Martorii spun că, deși marcajul permitea angajarea în depăşire, distanța până la autoturismul care venea din sens opus era prea mică pentru a evita coliziunea. În câteva secunde, Audi-ul condus de Iacob a ajuns pe contrasens, unde s-a izbit frontal de Mercedesul condus de Vlad Ciuburciu.

Martorii rup tăcerea

Impactul a fost fatal pentru Sorin Iacob. În autoturism se afla și soția sa, Diana, însărcinată în 33 de săptămâni. Femeia a intrat în stop cardio-respirator imediat după accident și a fost preluată în stare critică de echipajele medicale. Transportată la spital, medicii au operat-o de urgență pentru a încerca să salveze bebelușul, însă atât copilul, cât și mama au murit la scurt timp.

De cealaltă parte, Vlad Ciuburciu a suferit răni ușoare și a fost transportat la spital pentru investigații. Testele efectuate de polițiști au arătat că acesta nu consumase alcool înainte de a se urca la volan.

Ancheta poliției rămâne în desfășurare, iar declarațiile martorilor vor fi puse cap la cap cu datele tehnice, urmele de la fața locului și imaginile surprinse de camerele de supraveghere.

