Acasă » Știri » Cine era și cu ce se ocupa soția lui Sorin Iacob. Diana și-a găsit sfârșitul la spital, după accidentul cumplit din Iași

Cine era și cu ce se ocupa soția lui Sorin Iacob. Diana și-a găsit sfârșitul la spital, după accidentul cumplit din Iași

De: Alina Drăgan 10/02/2026 | 22:05
Cine era și cu ce se ocupa soția lui Sorin Iacob. Diana și-a găsit sfârșitul la spital, după accidentul cumplit din Iași
Cine era și cu ce se ocupa soția lui Sorin Iacob /Foto: Facebook

Tragedie de proporții în familia lui Sorin Iacob, un cunoscut om de afaceri din Vaslui. Acesta a murit împreună cu soția sa Diana, care era însărcinată, într-un accident rutier teribil petrecut în Ciortești, județul Iași. Cine era și cu ce se ocupa soția milionarului?

Accidentul rutier în care Sorin Iacob și soția sa au murit a avut loc marți, 10 ianuarie 2026, în județul Iași, pe drumul național DN 24, în comuna Ciortești. Două limuzine (un Audi A8 și un Mercedes S-Class) s-au ciocnit frontal. Autoturismul condus de Sorin Iacob a derapat într-o curbă din cauza poleiului și a pătruns pe sensul opus, lovind frontal un alt vehicul. Impactul a fost fatal, bărbatul, în vârstă de aproximativ 45 de ani, a murit pe loc.

Cine era și cu ce se ocupa soția lui Sorin Iacob

Alături de Sorin Iacob, pe scaunul din dreapta-față se afla soția sa, Diana Iacob. Aceasta era însărcinată în opt luni. După impact, Diana a fost găsită în stop cardio‑respirator. Femeia a fost descarcerată cu greu și transportată cu un elicopter SMURD la spitalul din Iași, unde medicii au intervenit imediat încercând să salveze viața fătului printr-o operație de cezariană de urgență. Din păcate, nici mama, nici copilul nu au supraviețuit.

Diana Iacob, soția omului de afaceri Sorin Iacob, s-a stins din viață la vârsta de 40 de ani. Femeia era căpitan în cadrul Jandarmeriei Vaslui, iar vestea decesului a venit ca un șoc pentru colegii acesteia. Diana era cunoscută pentru dedicația față de meserie, iar colegii o descriu drept un om bun și atent la cei din jurul ei.

În urma anunțului trist al decesului, Jandarmeria Vaslui a transmis un mesaj oficial de condoleanțe, exprimându-și regretul pentru dispariția prematură a acesteia.

„Cu profund regret anunțăm trecerea în neființă a colegei noastre, căpitan Iacob Diana. Astăzi nu am pierdut doar o colegă, ci un om deosebit, un camarad de nădejde, iar plecarea ei lasă un gol greu de cuprins în cuvinte și o durere profundă în sufletele noastre

În aceste clipe de grea încercare, ne rugăm ca Bunul Dumnezeu să o odihnească în pace, iar familiei îndurerate să îi ofere alinare, putere și mângâiere. Drum lin printre îngeri, Diana! Nu te vom uita niciodată”, au transmis oficialii Jandarmeriei Vaslui.

Ultimul mesaj postat de Sorin Iacob, afaceristul mort în accidentul cumplit din Iași. Ți se rupe sufletul!

Drama trăită de familia lui Sorin, afaceristul mort în accidentul din Iași. Tatăl bărbatului e devastat: „Pe mama lui abia am îngropat-o”

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Alertă în România! Marius a dispărut fără urmă. Cine îl vede, este rugat să sune de urgență la 112
Știri
Alertă în România! Marius a dispărut fără urmă. Cine îl vede, este rugat să sune de urgență la…
Concurentul de la Desafio: Aventura care a consumat toată băutura din vilă. Cine l-a dat de gol: ”N-a mai rămas nimic!”
Știri
Concurentul de la Desafio: Aventura care a consumat toată băutura din vilă. Cine l-a dat de gol: ”N-a…
Raport alarmant la Curtea de Argeș. Apa iese la fel de tulbure ca la intrare, bazinele nu au fost dezinfectate de două decenii
Mediafax
Raport alarmant la Curtea de Argeș. Apa iese la fel de tulbure ca...
Miruță acuză Fake News și publică „declarația completă cu privire la satelitul românesc”. Doar că nu este completă, ci are 29 de secunde, dintr-un total de 1 minut și 10 secunde. Gândul publică declarația completă
Gandul.ro
Miruță acuză Fake News și publică „declarația completă cu privire la satelitul românesc”....
FOTO. Campioana din România e „Regina” platformei pentru adulți după ce a făcut o avere uriașă!
Prosport.ro
FOTO. Campioana din România e „Regina” platformei pentru adulți după ce a făcut...
Generalul rus împușcat la Moscova s-ar fi aflat în vizită la amanta sa. Dezvăluirile picante făcute de un ziarist ucrainean
Adevarul
Generalul rus împușcat la Moscova s-ar fi aflat în vizită la amanta sa....
VIDEO Reacția lui Călin Georgescu atunci când susținătorii săi au început să spună Tatăl Nostru pe holurile Tribunalului
Digi24
VIDEO Reacția lui Călin Georgescu atunci când susținătorii săi au început să spună...
Piloții și personalul de cabină al unei mari companii aeriene intră joi în grevă. Sunt posibile perturbări majore ale zborurilor
Mediafax
Piloții și personalul de cabină al unei mari companii aeriene intră joi în...
Parteneri
Cum arată şi din ce face bani Consuelo, fosta soţie a lui Adrian Mutu! Imagini rare cu bruneta
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arată şi din ce face bani Consuelo, fosta soţie a lui Adrian Mutu! Imagini...
FOTO. L-a părăsit deși au împreună 4 copii. Milionarul ar avea amantă: „Nu au inimă!”
Prosport.ro
FOTO. L-a părăsit deși au împreună 4 copii. Milionarul ar avea amantă: „Nu au inimă!”
Sună periculos, trage fusta mai jos! Vedetele din România s-au aplecat prea mult și s-a văzut tot
Ciao.ro
Sună periculos, trage fusta mai jos! Vedetele din România s-au aplecat prea mult și s-a...
Bancnota de 2.000 de lei cu eclipsa totală de Soare din 1999 a devenit o adevărată comoară. Cu cât se vinde în 2026
Click.ro
Bancnota de 2.000 de lei cu eclipsa totală de Soare din 1999 a devenit o...
Titlu delirant în presa rusă: „Moarte României!” Experți militari ruși sugerează bombardarea Bucureștiului: „E o reacție adecvată”
Digi 24
Titlu delirant în presa rusă: „Moarte României!” Experți militari ruși sugerează bombardarea Bucureștiului: „E o...
Fetiță de patru ani, în comă după ce ar fi fost bătută grav. Dosar penal pentru tentativă de omor
Digi24
Fetiță de patru ani, în comă după ce ar fi fost bătută grav. Dosar penal...
7 mașini ce riscă să fie interzise în parcările publice. Modelele penalizate de infrastructura veche
Promotor.ro
7 mașini ce riscă să fie interzise în parcările publice. Modelele penalizate de infrastructura veche
BANCUL ZILEI. BULĂ: -Am fost aseară la o tipă… A stins becul și mi-a zis: „Profită de mine!”
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: -Am fost aseară la o tipă… A stins becul și mi-a zis:...
Cum stau submarinele diesel sub apă fără ca motoarele lor să necesite aer
go4it.ro
Cum stau submarinele diesel sub apă fără ca motoarele lor să necesite aer
Ceva fără precedent a fost găsit într-o galaxie!
Descopera.ro
Ceva fără precedent a fost găsit într-o galaxie!
Hacking și shooting cum nu ați mai văzut! Puteți juca demo-ul chiar acum
Go4Games
Hacking și shooting cum nu ați mai văzut! Puteți juca demo-ul chiar acum
Miruță acuză Fake News și publică „declarația completă cu privire la satelitul românesc”. Doar că nu este completă, ci are 29 de secunde, dintr-un total de 1 minut și 10 secunde. Gândul publică declarația completă
Gandul.ro
Miruță acuză Fake News și publică „declarația completă cu privire la satelitul românesc”. Doar că...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Alertă în România! Marius a dispărut fără urmă. Cine îl vede, este rugat să sune de urgență la 112
Alertă în România! Marius a dispărut fără urmă. Cine îl vede, este rugat să sune de urgență la 112
Concurentul de la Desafio: Aventura care a consumat toată băutura din vilă. Cine l-a dat de gol: ”N-a ...
Concurentul de la Desafio: Aventura care a consumat toată băutura din vilă. Cine l-a dat de gol: ”N-a mai rămas nimic!”
Medaliatul olimpic și-a înșelat iubita! A făcut dezvăluirile, în lacrimi, la Jocurile olimpice ...
Medaliatul olimpic și-a înșelat iubita! A făcut dezvăluirile, în lacrimi, la Jocurile olimpice de iarnă 2026
Iubire cu repetiții și final cu cortina trasă! Ioana Ginghină și Cove, povestea fără poze, dar ...
Iubire cu repetiții și final cu cortina trasă! Ioana Ginghină și Cove, povestea fără poze, dar cu multe episoade
Decizie în premieră. Administrația Trump a fost de acord să ofere informații clasificate despre ...
Decizie în premieră. Administrația Trump a fost de acord să ofere informații clasificate despre OZN-uri și extratereștri
Fotografia care a ieșit din umbrelă! Malvina și Albertina, pe vremea când ”vremea” avea farmec
Fotografia care a ieșit din umbrelă! Malvina și Albertina, pe vremea când ”vremea” avea farmec
Vezi toate știrile
×