Cine era și cu ce se ocupa soția lui Sorin Iacob. Diana și-a găsit sfârșitul la spital, după accidentul cumplit din Iași

Tragedie de proporții în familia lui Sorin Iacob, un cunoscut om de afaceri din Vaslui. Acesta a murit împreună cu soția sa Diana, care era însărcinată, într-un accident rutier teribil petrecut în Ciortești, județul Iași. Cine era și cu ce se ocupa soția milionarului?

Accidentul rutier în care Sorin Iacob și soția sa au murit a avut loc marți, 10 ianuarie 2026, în județul Iași, pe drumul național DN 24, în comuna Ciortești. Două limuzine (un Audi A8 și un Mercedes S-Class) s-au ciocnit frontal. Autoturismul condus de Sorin Iacob a derapat într-o curbă din cauza poleiului și a pătruns pe sensul opus, lovind frontal un alt vehicul. Impactul a fost fatal, bărbatul, în vârstă de aproximativ 45 de ani, a murit pe loc.

Cine era și cu ce se ocupa soția lui Sorin Iacob

Alături de Sorin Iacob, pe scaunul din dreapta-față se afla soția sa, Diana Iacob. Aceasta era însărcinată în opt luni. După impact, Diana a fost găsită în stop cardio‑respirator. Femeia a fost descarcerată cu greu și transportată cu un elicopter SMURD la spitalul din Iași, unde medicii au intervenit imediat încercând să salveze viața fătului printr-o operație de cezariană de urgență. Din păcate, nici mama, nici copilul nu au supraviețuit.

Diana Iacob, soția omului de afaceri Sorin Iacob, s-a stins din viață la vârsta de 40 de ani. Femeia era căpitan în cadrul Jandarmeriei Vaslui, iar vestea decesului a venit ca un șoc pentru colegii acesteia. Diana era cunoscută pentru dedicația față de meserie, iar colegii o descriu drept un om bun și atent la cei din jurul ei.

În urma anunțului trist al decesului, Jandarmeria Vaslui a transmis un mesaj oficial de condoleanțe, exprimându-și regretul pentru dispariția prematură a acesteia.

„Cu profund regret anunțăm trecerea în neființă a colegei noastre, căpitan Iacob Diana. Astăzi nu am pierdut doar o colegă, ci un om deosebit, un camarad de nădejde, iar plecarea ei lasă un gol greu de cuprins în cuvinte și o durere profundă în sufletele noastre În aceste clipe de grea încercare, ne rugăm ca Bunul Dumnezeu să o odihnească în pace, iar familiei îndurerate să îi ofere alinare, putere și mângâiere. Drum lin printre îngeri, Diana! Nu te vom uita niciodată”, au transmis oficialii Jandarmeriei Vaslui.

