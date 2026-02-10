Ultimul mesaj postat de Sorin Iacob, afaceristul mort în accidentul cumplit din Iași. Ți se rupe sufletul!

Tragedie de proporții în familia lui Sorin Iacob, un cunoscut om de afaceri din Vaslui. Acesta a murit împreună cu soția sa Diana, care era însărcinată, într-un accident rutier teribil petrecut în Ciortești, județul Iași. Care a fost ultima postare pe care afaceristul a făcut-o în mediul online. Se pare că ghinioanele s-au ținut lanț în familia acestuia.

Accidentul rutier în care Sorin Iacob a murit a avut loc marți, 10 ianuarie 2026, în județul Iași, pe drumul național DN 24, în comuna Ciortești. Două limuzine (un Audi A8 și un Mercedes S-Class) s-au ciocnit frontal. În urma impactului, afaceristul a murit pe loc. Soția sa Diana, însărcinată, a fost dusă de urgență la spital. Din păcate, fătul extras din pântecul mamei printr-o operație de urgență nu a supraviețuit, iar la scurt timp s-a stins și Diana.

Ultima postare a afaceristului Sorin Iacob înainte să moară

Această tragedie a venit la scurt timp după ce familia lui Sorin Iacob a trecut printr-un alt moment dureros. Mai exact, în urmă cu doar patru luni, Sorin Iacob își pierduse mama. Femeia s-a stins din viață în luna septembrie a anului trecut, iar momentul a fost unul extrem de greu pentru afacerist.

În ultimele luni, acesta și-a strigat suferința în mediul online, iar ultima postare pe care a mai apucat să o facă îi este dedicată mamei lui. La patru luni de la decesul acesteia, Sorin Iacob vorbea despre cât de greu îi este să trăiască fără cea care i-a dat viață și cât de mult suferă.

„Au trecut deja 4 luni fără iubirea ta scumpa mea mamă… Acum realizez că nu o să mai fiu niciodată cu adevărat fericit sau împlinit, prezența ta în viața noastră însemna totul. Nimeni nu o să te poată înlocui vreodată, nimeni nu ne va iubi sau prețui așa cum ai făcut-o tu…. Încerc în fiecare zi să mă descurc și să nu cad pradă disperării și suferinței. Știu că îți dorești să ne știi bine, și să fim puternici pentru amintirea ta. Iartă-mă dacă nu pot să fiu așa cum ți-am promis, dar lipsa ta este extrem de dureroasă și greu de înțeles. Eram fericiți și următoarea zi totul s-a năruit. Pentru oameni viața continuă la fel, dar pentru noi nimic nu o să mai fie așa cum era atunci când tu erai cu noi. Cât de greu îmi este să iau telefonul în mână și să nu pot vorbi cu tine. Te iubesc mamă atât de mult încât fiecare rugăminte a ta va fi legea după care îmi voi ghida viața toată. Nu mai pot de dorul tău…”, a scris Sorina Iacob, în ultima sa postare din mediul online.

Drama trăită de familia lui Sorin, afaceristul mort în accidentul din Iași. Tatăl bărbatului e devastat: „Pe mama lui abia am îngropat-o”

A murit și soția însărcinată a lui Sorin Iacob, afaceristul care și-a pierdut viața în accidentul cumplit din Iași