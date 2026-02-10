Acasă » Știri » Ultimul mesaj postat de Sorin Iacob, afaceristul mort în accidentul cumplit din Iași. Ți se rupe sufletul!

Ultimul mesaj postat de Sorin Iacob, afaceristul mort în accidentul cumplit din Iași. Ți se rupe sufletul!

De: Alina Drăgan 10/02/2026 | 20:34
Ultimul mesaj postat de Sorin Iacob, afaceristul mort în accidentul cumplit din Iași. Ți se rupe sufletul!
Ultima postare a afaceristului Sorin Iacob înainte să moară /Foto: Facebook

Tragedie de proporții în familia lui Sorin Iacob, un cunoscut om de afaceri din Vaslui. Acesta a murit împreună cu soția sa Diana, care era însărcinată, într-un accident rutier teribil petrecut în Ciortești, județul Iași. Care a fost ultima postare pe care afaceristul a făcut-o în mediul online. Se pare că ghinioanele s-au ținut lanț în familia acestuia.

Accidentul rutier în care Sorin Iacob a murit a avut loc marți, 10 ianuarie 2026, în județul Iași, pe drumul național DN 24, în comuna Ciortești. Două limuzine (un Audi A8 și un Mercedes S-Class) s-au ciocnit frontal. În urma impactului, afaceristul a murit pe loc. Soția sa Diana, însărcinată, a fost dusă de urgență la spital. Din păcate, fătul extras din pântecul mamei printr-o operație de urgență nu a supraviețuit, iar la scurt timp s-a stins și Diana.

Sorin Iacob și-a pierdut viața într-un grav accident rutier

Ultima postare a afaceristului Sorin Iacob înainte să moară

Această tragedie a venit la scurt timp după ce familia lui Sorin Iacob a trecut printr-un alt moment dureros. Mai exact, în urmă cu doar patru luni, Sorin Iacob își pierduse mama. Femeia s-a stins din viață în luna septembrie a anului trecut, iar momentul a fost unul extrem de greu pentru afacerist.

În ultimele luni, acesta și-a strigat suferința în mediul online, iar ultima postare pe care a mai apucat să o facă îi este dedicată mamei lui. La patru luni de la decesul acesteia, Sorin Iacob vorbea despre cât de greu îi este să trăiască fără cea care i-a dat viață și cât de mult suferă.

„Au trecut deja 4 luni fără iubirea ta scumpa mea mamă…

Acum realizez că nu o să mai fiu niciodată cu adevărat fericit sau împlinit, prezența ta în viața noastră însemna totul. Nimeni nu o să te poată înlocui vreodată, nimeni nu ne va iubi sau prețui așa cum ai făcut-o tu….

Încerc în fiecare zi să mă descurc și să nu cad pradă disperării și suferinței. Știu că îți dorești să ne știi bine, și să fim puternici pentru amintirea ta. Iartă-mă dacă nu pot să fiu așa cum ți-am promis, dar lipsa ta este extrem de dureroasă și greu de înțeles.

Eram fericiți și următoarea zi totul s-a năruit. Pentru oameni viața continuă la fel, dar pentru noi nimic nu o să mai fie așa cum era atunci când tu erai cu noi. Cât de greu îmi este să iau telefonul în mână și să nu pot vorbi cu tine.

Te iubesc mamă atât de mult încât fiecare rugăminte a ta va fi legea după care îmi voi ghida viața toată. Nu mai pot de dorul tău…”, a scris Sorina Iacob, în ultima sa postare din mediul online.

Drama trăită de familia lui Sorin, afaceristul mort în accidentul din Iași. Tatăl bărbatului e devastat: „Pe mama lui abia am îngropat-o”

A murit și soția însărcinată a lui Sorin Iacob, afaceristul care și-a pierdut viața în accidentul cumplit din Iași

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Cine era și cu ce se ocupa soția lui Sorin Iacob. Diana și-a găsit sfârșitul la spital, după accidentul cumplit din Iași
Știri
Cine era și cu ce se ocupa soția lui Sorin Iacob. Diana și-a găsit sfârșitul la spital, după…
Marius Tucă Show începe miercuri, 11 februarie, de la ora 20.00, live pe Gândul. Invitat: prof. univ. dr. Dan Dungaciu
Știri
Marius Tucă Show începe miercuri, 11 februarie, de la ora 20.00, live pe Gândul. Invitat: prof. univ. dr.…
Raport alarmant la Curtea de Argeș. Apa iese la fel de tulbure ca la intrare, bazinele nu au fost dezinfectate de două decenii
Mediafax
Raport alarmant la Curtea de Argeș. Apa iese la fel de tulbure ca...
Miruță acuză Fake News și publică „declarația completă cu privire la satelitul românesc”. Doar că nu este completă, ci are 29 de secunde, dintr-un total de 1 minut și 10 secunde. Gândul publică declarația completă
Gandul.ro
Miruță acuză Fake News și publică „declarația completă cu privire la satelitul românesc”....
FOTO. Campioana din România e „Regina” platformei pentru adulți după ce a făcut o avere uriașă!
Prosport.ro
FOTO. Campioana din România e „Regina” platformei pentru adulți după ce a făcut...
Generalul rus împușcat la Moscova s-ar fi aflat în vizită la amanta sa. Dezvăluirile picante făcute de un ziarist ucrainean
Adevarul
Generalul rus împușcat la Moscova s-ar fi aflat în vizită la amanta sa....
VIDEO Reacția lui Călin Georgescu atunci când susținătorii săi au început să spună Tatăl Nostru pe holurile Tribunalului
Digi24
VIDEO Reacția lui Călin Georgescu atunci când susținătorii săi au început să spună...
Tranzacții de peste 1 miliard de dolari într-un singur weekend pe o platformă online. Cum a fost posibil
Mediafax
Tranzacții de peste 1 miliard de dolari într-un singur weekend pe o platformă...
Parteneri
Cum arată şi din ce face bani Consuelo, fosta soţie a lui Adrian Mutu! Imagini rare cu bruneta
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arată şi din ce face bani Consuelo, fosta soţie a lui Adrian Mutu! Imagini...
FOTO. L-a părăsit deși au împreună 4 copii. Milionarul ar avea amantă: „Nu au inimă!”
Prosport.ro
FOTO. L-a părăsit deși au împreună 4 copii. Milionarul ar avea amantă: „Nu au inimă!”
Sună periculos, trage fusta mai jos! Vedetele din România s-au aplecat prea mult și s-a văzut tot
Ciao.ro
Sună periculos, trage fusta mai jos! Vedetele din România s-au aplecat prea mult și s-a...
Bancnota de 2.000 de lei cu eclipsa totală de Soare din 1999 a devenit o adevărată comoară. Cu cât se vinde în 2026
Click.ro
Bancnota de 2.000 de lei cu eclipsa totală de Soare din 1999 a devenit o...
Titlu delirant în presa rusă: „Moarte României!” Experți militari ruși sugerează bombardarea Bucureștiului: „E o reacție adecvată”
Digi 24
Titlu delirant în presa rusă: „Moarte României!” Experți militari ruși sugerează bombardarea Bucureștiului: „E o...
Fetiță de patru ani, în comă după ce ar fi fost bătută grav. Dosar penal pentru tentativă de omor
Digi24
Fetiță de patru ani, în comă după ce ar fi fost bătută grav. Dosar penal...
7 mașini ce riscă să fie interzise în parcările publice. Modelele penalizate de infrastructura veche
Promotor.ro
7 mașini ce riscă să fie interzise în parcările publice. Modelele penalizate de infrastructura veche
BANCUL ZILEI. BULĂ: -Am fost aseară la o tipă… A stins becul și mi-a zis: „Profită de mine!”
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: -Am fost aseară la o tipă… A stins becul și mi-a zis:...
Cum stau submarinele diesel sub apă fără ca motoarele lor să necesite aer
go4it.ro
Cum stau submarinele diesel sub apă fără ca motoarele lor să necesite aer
Ceva fără precedent a fost găsit într-o galaxie!
Descopera.ro
Ceva fără precedent a fost găsit într-o galaxie!
Hacking și shooting cum nu ați mai văzut! Puteți juca demo-ul chiar acum
Go4Games
Hacking și shooting cum nu ați mai văzut! Puteți juca demo-ul chiar acum
Miruță acuză Fake News și publică „declarația completă cu privire la satelitul românesc”. Doar că nu este completă, ci are 29 de secunde, dintr-un total de 1 minut și 10 secunde. Gândul publică declarația completă
Gandul.ro
Miruță acuză Fake News și publică „declarația completă cu privire la satelitul românesc”. Doar că...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Cine era și cu ce se ocupa soția lui Sorin Iacob. Diana și-a găsit sfârșitul la spital, după accidentul ...
Cine era și cu ce se ocupa soția lui Sorin Iacob. Diana și-a găsit sfârșitul la spital, după accidentul cumplit din Iași
Simona Halep poartă pe mână o garsonieră! După ce s-a retras din circuit, ”Regina” de la Roland ...
Simona Halep poartă pe mână o garsonieră! După ce s-a retras din circuit, ”Regina” de la Roland Garros și Wimbledon joacă tare
Marius Tucă Show începe miercuri, 11 februarie, de la ora 20.00, live pe Gândul. Invitat: prof. univ. ...
Marius Tucă Show începe miercuri, 11 februarie, de la ora 20.00, live pe Gândul. Invitat: prof. univ. dr. Dan Dungaciu
Vali Ene îl pune la zid pe Dorian Popa, din cauza strategiei sale de promovare: ”Un copil de 15 ani ...
Vali Ene îl pune la zid pe Dorian Popa, din cauza strategiei sale de promovare: ”Un copil de 15 ani n-ar trebui să viseze la Lamborghini”
Cătălin Moroșanu rupe tăcerea! Ce s-a întâmplat între el și Dorian Popa la Asia Express, de fapt
Cătălin Moroșanu rupe tăcerea! Ce s-a întâmplat între el și Dorian Popa la Asia Express, de fapt
Cauza morții lui Catherine O’Hara. De ce a murit legendara actriță din ”Singur acasă”, de fapt
Cauza morții lui Catherine O’Hara. De ce a murit legendara actriță din ”Singur acasă”, de fapt
Vezi toate știrile
×