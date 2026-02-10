Simona Halep poartă pe mână o garsonieră! După ce s-a retras din circuit, ”Regina” de la Roland Garros și Wimbledon joacă tare

Simona Halep a fost surprinsă de CANCAN.RO fix înaintea unui moment de răsfăț maxim. Spunem „maxim” pentru că, privită de la distanță, viața fostului număr 1 mondial pare să fie, de ceva vreme, un răsfăț continuu. Retrasă din tenis, dar nu și din lux, fosta campioană are parte de tratament de regină, și nu doar în cadrul programării de la salon.

Zilele trecute, fosta campioană a fost surprinsă de CANCAN.RO într-o vizită discretă, dar perfect orchestrată, la un salon exclusivist de pe Șoseaua Nordului. Simona Halep a fost escortată de șoferul personal direct în „buza” întrării. Șoferul a coborât prompt, i-a deschis ușa și s-a asigurat că „regina” pășește lin, fără niciun pas în plus. Un gest mic, dar care spune totul despre nivelul la care „joacă” acum Simona, chiar și în afara terenului.

După programare, traseul a continuat spre casă. Destinația: Rahmaninov Residence, unul dintre cele mai exclusiviste ansambluri rezidențiale din Floreasca. De data aceasta, Halep a coborât singură din mașină.

Accesorii care costă cât o garsonieră

La prima vedere, ținuta a fost una relaxată, aproape banală. Trening albastru, vestă sport, nimic pretențios. Dar abia aici începe adevărata poveste. Pentru că Simona știe foarte bine că luxul adevărat nu e ostentativ, ci stă în micile detalii. Ei bine, detaliile Simonei costă aproape cât o garsonieră, evident, una într-un bloc normal, nu în complexul rezidențial în care locuiește ea.

Fostul nr 1 mondial și-a protejat urechile de frig cu o pereche de căști de iarnă Louis Vuitton, modelul „LV Cloud”, semnate de celebra casă de modă franceză. Prețul? Aproape 1.000 de euro.

Piesa de rezistență, însă, a fost la încheietură. O brățară Juste un Clou de la Cartier, realizată din aur roz și bătută în diamante. Un accesoriu care nu doar că întoarce priviri, dar valorează cât o mașină bună sau o garsonieră într-o zonă decentă din București: peste 50.000 de euro. Simplă, elegantă, tăioasă, exact ca stilul Simonei pe teren, odinioară.

Un an fără tenis, dar cu tot confortul

Apariția nu vine întâmplător. La un an de când și-a anunțat retragerea din tenis, Simona Halep pare că s-a adaptat complet la viața de după sport. Nu mai are meciuri, nu mai are presiunea clasamentelor, dar are un program lejer, din care răsfățul nu lipsește.

La începutul acestei luni, Simona a fost prezentă și la Transylvania Open, locul în care, în urmă cu un an, își anunța retragerea, însă de data aceasta doar din postura de invitat.

Concluzia e una simplă: Simona Halep se bucură acum de tot ce a construit în anii în care numele ei era pe tabela de marcaj. Cu șofer la scară, programări la saloane de lux și accesorii care spun clar că munca de campion nu a fost degeaba.

