Ce impozit trebuie să plătească Simona Halep pentru casa de 600.000 de euro. Are peste 250 de metri pătrați

Simona Halep nu e afectată de majorările la impozit de care mulți oameni se plâng. Marea sportivă a făcut o mișcare inteligentă: și-a cumpărat o proprietate în Dâmbovița, un loc care nu excelează la capitolul taxe, și nu scoate din buzunar mai mult de 1.005 de lei pe an.

Simona Halep a vrut să se depărteze de trecut și a vândut vila din Snagov în care a locuit alături de fostul soț, Toni Iuruc. Aceasta adăpostea nouă camere și era prevăzută cu teren de tenis și piscină.

Ce impozit trebuie să plătească Simona Halep

Halep a ales să își achiziționeze o proprietate într-un ansamblu de lux din Niculești, județul Dâmbovița. Vila care i-a devenit cămin a costat 600.000 de euro și are o suprafață construită de 255,4 metri pătrați. Cu toate astea, impozitul pe care îl datorează nu depășește semnificativ ceea ce ar plăti persoanele cu un venit mediu, conform Prosport.

„M-am hotărât să cumpăr o casă (..). Mi-am dezvoltat pasiunea pentru golf. Mă bucur tare mult că putem şi în România, lângă Bucureşti, să avem un teren de golf cu toate facilităţile”, declara Simona Halep.

Simona Halep are o vilă cu trei dormitoare

Conform noului Cod Fiscal, suprafața imobilului se înmulțește cu valoarea impozabilă stabilită prin lege, respectiv 2.677 de lei pe metru pătrat pentru locuințele dotate cu utilități. Rezultatul obținut se înmulțește apoi cu un coeficient de corecție, stabilit în funcție de rangul localității, imobilul Simonei Halep aflându-se într-o zonă cu un coeficient de 1,10. Ulterior, se aplică o cotă de impozitare. Simona Halep plătește un impozit anual de 1.005 lei.

Vila deținută de Simona Halep are o suprafață construită de 255,4 metri pătrați, include trei dormitoare și două băi. Este o locuință eficientă, iar asta datorită sistemului de panouri solare care produce energia necesară consumului casnic. Reședința beneficiază de finisaje premium și interioare luminoase, cu tavane înalte. Proprietatatea pare una desprinsă din povești.

Simona Halep, o avere de 30 de milioane de dolari

Halep are astăzi o avere estimată la aproximativ 30 de milioane de dolari, în scădere față de anii precedenți. Cu toate astea, Simona nu se poate plânge. Veniturile din afacerile pe care le are nu sunt deloc de neglijat. Simona Halep deține hoteluri la munte, dar și la mare.

Citește și: Nu e o glumă! Cât costă o porție de cartofi prăjiți cu șnițel din piept de pui în hotelul Simonei Halep din Poiana Brașov

Citește și: Cine e bărbatul celebru cu care s-a afișat Simona Halep? Fanii au fost în extaz