Acasă » Știri » Ce impozit trebuie să plătească Simona Halep pentru casa de 600.000 de euro. Are peste 250 de metri pătrați

Ce impozit trebuie să plătească Simona Halep pentru casa de 600.000 de euro. Are peste 250 de metri pătrați

De: Simona Tudorache 30/01/2026 | 12:02
Ce impozit trebuie să plătească Simona Halep pentru casa de 600.000 de euro. Are peste 250 de metri pătrați

Simona Halep nu e afectată de majorările la impozit de care mulți oameni se plâng. Marea sportivă a făcut o mișcare inteligentă: și-a cumpărat o proprietate în Dâmbovița, un loc care nu excelează la capitolul taxe, și nu scoate din buzunar mai mult de 1.005 de lei pe an.

Simona Halep a vrut să se depărteze de trecut și a vândut vila din Snagov în care a locuit alături de fostul soț, Toni Iuruc. Aceasta adăpostea nouă camere și era prevăzută cu teren de tenis și piscină.

Ce impozit trebuie să plătească Simona Halep

Halep a ales să își achiziționeze o proprietate într-un ansamblu de lux din Niculești, județul Dâmbovița. Vila care i-a devenit cămin a costat 600.000 de euro și are o suprafață construită de 255,4 metri pătrați. Cu toate astea, impozitul pe care îl datorează nu depășește semnificativ ceea ce ar plăti persoanele cu un venit mediu, conform Prosport.

„M-am hotărât să cumpăr o casă (..). Mi-am dezvoltat pasiunea pentru golf. Mă bucur tare mult că putem şi în România, lângă Bucureşti, să avem un teren de golf cu toate facilităţile”, declara Simona Halep.

Simona Halep are o vilă cu trei dormitoare

Conform noului Cod Fiscal, suprafața imobilului se înmulțește cu valoarea impozabilă stabilită prin lege, respectiv 2.677 de lei pe metru pătrat pentru locuințele dotate cu utilități. Rezultatul obținut se înmulțește apoi cu un coeficient de corecție, stabilit în funcție de rangul localității, imobilul Simonei Halep aflându-se într-o zonă cu un coeficient de 1,10. Ulterior, se aplică o cotă de impozitare. Simona Halep plătește un impozit anual de 1.005 lei.

Vila deținută de Simona Halep are o suprafață construită de 255,4 metri pătrați, include trei dormitoare și două băi. Este o locuință eficientă, iar asta datorită sistemului de panouri solare care produce energia necesară consumului casnic. Reședința beneficiază de finisaje premium și interioare luminoase, cu tavane înalte. Proprietatatea pare una desprinsă din povești.

Simona Halep, o avere de 30 de milioane de dolari

Halep are astăzi o avere estimată la aproximativ 30 de milioane de dolari, în scădere față de anii precedenți. Cu toate astea, Simona nu se poate plânge. Veniturile din afacerile pe care le are nu sunt deloc de neglijat. Simona Halep deține hoteluri la munte, dar și la mare.

Citește și: Nu e o glumă! Cât costă o porție de cartofi prăjiți cu șnițel din piept de pui în hotelul Simonei Halep din Poiana Brașov

Citește și: Cine e bărbatul celebru cu care s-a afișat Simona Halep? Fanii au fost în extaz

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
După plecarea lui Cătălin Măruță de la PRO TV, o nouă demisie cutremură mass-media din România! „După 4 ani în care l-ați văzut aproape seară de seară”
Știri
După plecarea lui Cătălin Măruță de la PRO TV, o nouă demisie cutremură mass-media din România! „După 4…
Tragedia din Cenei, la un pas să se repete în Târgu Mureş! Cum au plănuit trei minori să omoare un taximetrist și care este motivul invocat
Știri
Tragedia din Cenei, la un pas să se repete în Târgu Mureş! Cum au plănuit trei minori să…
Motivul ULUITOR pentru care turiștii sunt „descurajați” să mai viziteze Statele Unite ale Americii
Mediafax
Motivul ULUITOR pentru care turiștii sunt „descurajați” să mai viziteze Statele Unite ale...
Cât costă școala privată a Evei Măruță. Lovitura financiară pentru Cătălin și Andra după concedierea de la ProTV
Gandul.ro
Cât costă școala privată a Evei Măruță. Lovitura financiară pentru Cătălin și Andra...
FOTO. Anamaria Prodan, apariție în costum de baie după ce a fost dată afară de Antena 1!
Prosport.ro
FOTO. Anamaria Prodan, apariție în costum de baie după ce a fost dată...
Avram Iancu le cere românilor să-i doneze bani pentru a-și cumpăra o mașină nouă: „Cel mai ieftin model este 19.500 euro”
Adevarul
Avram Iancu le cere românilor să-i doneze bani pentru a-și cumpăra o mașină...
Un șofer de autobuz a devenit „erou” după ce a prins un hoț care atacase o pasageră. Apoi a fost concediat
Digi24
Un șofer de autobuz a devenit „erou” după ce a prins un hoț...
Vinul ROȘU, între mit și știință: Ce impact are cu adevărat asupra sănătății
Mediafax
Vinul ROȘU, între mit și știință: Ce impact are cu adevărat asupra sănătății
Parteneri
Chinurile prin care a trecut Marina Dina de la Survivor din cauza fostului soț! „A încercat să mă... ”
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Chinurile prin care a trecut Marina Dina de la Survivor din cauza fostului soț! „A...
FOTO, Cea mai frumoasă femeie din lume, imagini spectaculoase!
Prosport.ro
FOTO, Cea mai frumoasă femeie din lume, imagini spectaculoase!
Sună periculos, trage fusta mai jos! Vedetele din România s-au aplecat prea mult și s-a văzut tot
Ciao.ro
Sună periculos, trage fusta mai jos! Vedetele din România s-au aplecat prea mult și s-a...
Un colos se retrage definitiv din România. Toate magazinele au fost vândute, iar transferul către noul proprietar a început
Click.ro
Un colos se retrage definitiv din România. Toate magazinele au fost vândute, iar transferul către...
VIDEO Momentul în care un avion Su-35 rus doboară un aparat de luptă ucrainean Su-25.
Digi 24
VIDEO Momentul în care un avion Su-35 rus doboară un aparat de luptă ucrainean Su-25.
Telenovelă cu fiul lui Donald Trump. Prietena rusoaică a liderului american a fost bătută din gelozie de un conațional în Londra
Digi24
Telenovelă cu fiul lui Donald Trump. Prietena rusoaică a liderului american a fost bătută din...
Noul Cod Rutier 2026: La ce viteză se suspendă permisul în afara localității. Limite și sancțiuni
Promotor.ro
Noul Cod Rutier 2026: La ce viteză se suspendă permisul în afara localității. Limite și...
BANCUL ZILEI. Mirii se retrag în dormitor în noaptea nunții. Tânăra nesătulă: o dată, de două ori, de trei, de patru…
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Mirii se retrag în dormitor în noaptea nunții. Tânăra nesătulă: o dată, de...
Tancuri de 8 mld. de dolari pentru România? General: Iată când ar fi „egale cu zero”
go4it.ro
Tancuri de 8 mld. de dolari pentru România? General: Iată când ar fi „egale cu...
Secretul bine păstrat în România Primului Război Mondial
Descopera.ro
Secretul bine păstrat în România Primului Război Mondial
Jocuri gratuite pentru abonații PlayStation
Go4Games
Jocuri gratuite pentru abonații PlayStation
Cât costă școala privată a Evei Măruță. Lovitura financiară pentru Cătălin și Andra după concedierea de la ProTV
Gandul.ro
Cât costă școala privată a Evei Măruță. Lovitura financiară pentru Cătălin și Andra după concedierea...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
După plecarea lui Cătălin Măruță de la PRO TV, o nouă demisie cutremură mass-media din România! ...
După plecarea lui Cătălin Măruță de la PRO TV, o nouă demisie cutremură mass-media din România! „După 4 ani în care l-ați văzut aproape seară de seară”
Tragedia din Cenei, la un pas să se repete în Târgu Mureş! Cum au plănuit trei minori să omoare ...
Tragedia din Cenei, la un pas să se repete în Târgu Mureş! Cum au plănuit trei minori să omoare un taximetrist și care este motivul invocat
Orașul din România în care s-au născut cei mai mulți copii în 2025. Record de nașteri într-o lună
Orașul din România în care s-au născut cei mai mulți copii în 2025. Record de nașteri într-o lună
Produsele cu reducere de 90% care dispar rapid din supermarketuri. Au tot mai mult succes în ultima ...
Produsele cu reducere de 90% care dispar rapid din supermarketuri. Au tot mai mult succes în ultima vreme
Părinții ucigașului lui Mario din Cenei, decăzuți din drepturi! Unde va fi dus minorul de 13 ani ...
Părinții ucigașului lui Mario din Cenei, decăzuți din drepturi! Unde va fi dus minorul de 13 ani și ce se va întâmpla cu el
Cum arată camera în care ucigașul lui Mario din Cernei s-a ascuns. Ce a rămas pe patul minorului ...
Cum arată camera în care ucigașul lui Mario din Cernei s-a ascuns. Ce a rămas pe patul minorului de 13 ani, după ce părinții l-au luat de la bunici
Vezi toate știrile
×