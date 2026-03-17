Titi Aur, critici dure după accidentul lui Ilan Laufer: ”Nu știe regulile”

Titi Aur dă cifre halucinante în direct la Dan Capatos Show! 120 de copii mor anual în accidente rutiere! Specialistul a lansat un semnal de alarmă extrem de dur despre siguranța rutieră din România. CANCAN.ro are toate detaliile!

Titi Aur a explicat că problema accidentelor nu ține doar de șoferi, ci de un sistem întreg care nu funcționează. România, spune el, este într-o situație critică, iar cifrele pe care le-a prezentat sunt de-a dreptul șocante pentru orice telespectator.

Reacția lui Titi Aur, după accidentul lui Ilan Laufer

„Suntem țara din Europa cu cele mai multe victime, cu cel mai mult sânge pe șosea, cu cei mai mulți bani cheltuiți de la buget, proporțional cu populația, și nu se întâmplă nimic. Avem în fiecare zi patru morți, zece răniți grav și zeci de răniți ușor, iar nimeni nu face nimic concret pentru schimbare.”

Titi Aur a explicat că problema majoră este faptul că românii nu cunosc regulile de bază. El a declarat că nici măcar pietonii nu știu cum să traverseze corect, ceea ce crește riscul de accidente. Specialistul a detaliat pașii esențiali care ar trebui respectați, dar care, în realitate, sunt ignorați complet.

„99% din populația României nu știe cele patru reguli care trebuie respectate atunci când treci pe trecerea de pietoni în calitate de pieton.”

Titi Aur nu s-a oprit aici și a criticat dur modul în care statul gestionează siguranța rutieră. El a explicat că nu există o instituție clară care să coordoneze acest domeniu, iar responsabilitatea este împărțită haotic.

„Suntem singura țară din Europa care nu are o entitate cu personalitate juridică ce gestionează siguranța rutieră în mod organizat. Poliția Rutieră face anumite lucruri, Ministerul Transporturilor face altele, Ministerul Educației nu face nimic, iar totul se întâmplă haotic.”

Cifra care te lasă fără cuvinte: 120 de copii mor anual

Titi Aur a dezvăluit că sute de copii sunt victime ale accidentelor rutiere în fiecare an. În timp ce în țările nordice se ajunge la zero decese, România încă se confruntă cu cifre dramatice.

„Avem 120 de copii morți în fiecare an în accidente rutiere, în condițiile în care țările nordice se luptă pentru zero și reușesc. Noi ne bucurăm că am scăzut de la 140 la 120, dar în continuare vorbim despre zeci de familii distruse anual.”

Emisiunea integrală se poate urmări AICI:

