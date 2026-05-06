Secretul căsniciei de 38 de ani dintre Rita Wilson și Tom Hanks. Detaliul neașteptat care le ține relația puternică

După aproape patru decenii împreună, Rita Wilson și Tom Hanks rămân unul dintre cele mai solide și admirate cupluri de la Hollywood. Actrița și cântăreața a vorbit deschis despre dinamica relației lor și despre acele lucruri simple, dar esențiale, care le-au consolidat mariajul de-a lungul timpului.

O căsătorie construită din gesturi mici

Rita Wilson nu vorbește despre formule complicate atunci când vine vorba despre relația cu Tom Hanks. Dimpotrivă, cheia pare să stea în lucruri aparent banale, dar care creează conexiune zi de zi.

Actrița, care a lansat recent albumul Sound of a Woman, spune că unul dintre elementele surprinzătoare care îi apropie este un spațiu comun: baia.

„Acolo descarci totul.Acolo povestești ce s-a întâmplat peste zi. Râzi despre lucrurile pe care le faci. Dimineața te gândești: «Ce faci azi? Unde vei fi? Perfect, vreau să fii acolo.»”

Chiar dacă poate suna amuzant, Rita Wilson subliniază că acest obicei este „foarte adevărat” și contribuie real la apropierea lor.

Comunicarea, cheia echilibrului

Dincolo de acest detaliu inedit, actrița insistă asupra importanței valorilor comune și a dialogului constant într-o relație de lungă durată.

„Trebuie să poți comunica unul cu celălalt lucrurile care se schimbă în viața ta, dar și pe cele care rămân la fel, astfel încât să lucrați mereu împreună pentru binele comun.”

Pentru ea, o căsnicie nu înseamnă stabilitate rigidă, ci o construcție în continuă transformare.

O regulă care nu se încalcă

Există însă și un principiu simplu, dar esențial, care i-a ghidat de-a lungul anilor. Rita Wilson se destăinuie:

„Nu te culci niciodată supărat.Am auzit asta foarte devreme și m-am gândit: «Chiar este un sfat foarte bun.»”

Ea explică și de ce această regulă face diferența:

„Nu vrei să te trezești dimineața cu acel sentiment rămas. Așa că, orice ar fi, rezolvă înainte să mergi la culcare.”

Cum se schimbă iubirea în timp

După 38 de ani de căsnicie, Rita Wilson vorbește deschis despre transformările inevitabile prin care trece orice cuplu:

„Nu mai ești aceeași persoană care erai când te-ai căsătorit. Cine ești fizic, emoțional, spiritual este foarte diferit după 10, 20 sau 30 de ani.”

Tocmai de aceea, Rita consideră că secretul unui mariaj sănătos stă în capacitatea de a evolua împreună.În ciuda acestor schimbări, legătura dintre ea și Tom Hanks a rămas puternică, iar actrița vorbește cu emoție despre acest parcurs comun:

„Încă mă uit la soțul meu și îl văd așa cum eram când aveam 20 de ani. Dar, în același timp, știu că nu mai suntem aceiași și sunt recunoscătoare pentru tot timpul pe care l-am avut împreună.”

Rita Wilson și Tom Hanks s-au cunoscut în 1981, pe platoul serialului Bosom Buddies. S-au reîntâlnit câțiva ani mai târziu, și-au făcut publică relația în 1986 și s-au căsătorit în 1988.

Astăzi, după aproape patru decenii, relația lor rămâne un exemplu perfect de stabilitate într-o industrie în care astfel de povești sunt din ce în ce mai puține.

