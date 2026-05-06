Acasă » Știri » Secretul căsniciei de 38 de ani dintre Rita Wilson și Tom Hanks. Detaliul neașteptat care le ține relația puternică

Secretul căsniciei de 38 de ani dintre Rita Wilson și Tom Hanks. Detaliul neașteptat care le ține relația puternică

De: Paul Hangerli 06/05/2026 | 08:10
Secretul căsniciei de 38 de ani dintre Rita Wilson și Tom Hanks. Detaliul neașteptat care le ține relația puternică
Un mariaj care trece testul timpului, sursa-colaj CANCAN.RO

După aproape patru decenii împreună, Rita Wilson și Tom Hanks rămân unul dintre cele mai solide și admirate cupluri de la Hollywood. Actrița și cântăreața a vorbit deschis despre dinamica relației lor și despre acele lucruri simple, dar esențiale, care le-au consolidat mariajul de-a lungul timpului.

O căsătorie construită din gesturi mici

Rita Wilson nu vorbește despre formule complicate atunci când vine vorba despre relația cu Tom Hanks. Dimpotrivă, cheia pare să stea în lucruri aparent banale, dar care creează conexiune zi de zi.
Actrița, care a lansat recent albumul Sound of a Woman, spune că unul dintre elementele surprinzătoare care îi apropie este un spațiu comun: baia.

„Acolo descarci totul.Acolo povestești ce s-a întâmplat peste zi. Râzi despre lucrurile pe care le faci. Dimineața te gândești: «Ce faci azi? Unde vei fi? Perfect, vreau să fii acolo.»”

Chiar dacă poate suna amuzant, Rita Wilson subliniază că acest obicei este „foarte adevărat” și contribuie real la apropierea lor.

Comunicarea, cheia echilibrului

Dincolo de acest detaliu inedit, actrița insistă asupra importanței valorilor comune și a dialogului constant într-o relație de lungă durată.

„Trebuie să poți comunica unul cu celălalt lucrurile care se schimbă în viața ta, dar și pe cele care rămân la fel, astfel încât să lucrați mereu împreună pentru binele comun.”

Pentru ea, o căsnicie nu înseamnă stabilitate rigidă, ci o construcție în continuă transformare.

O regulă care nu se încalcă

Există însă și un principiu simplu, dar esențial, care i-a ghidat de-a lungul anilor. Rita Wilson se destăinuie:

„Nu te culci niciodată supărat.Am auzit asta foarte devreme și m-am gândit: «Chiar este un sfat foarte bun.»”

Ea explică și de ce această regulă face diferența:

„Nu vrei să te trezești dimineața cu acel sentiment rămas. Așa că, orice ar fi, rezolvă înainte să mergi la culcare.”

Cum se schimbă iubirea în timp

După 38 de ani de căsnicie, Rita Wilson vorbește deschis despre transformările inevitabile prin care trece orice cuplu:

„Nu mai ești aceeași persoană care erai când te-ai căsătorit. Cine ești fizic, emoțional, spiritual este foarte diferit după 10, 20 sau 30 de ani.”

Tocmai de aceea, Rita consideră că secretul unui mariaj sănătos stă în capacitatea de a evolua împreună.În ciuda acestor schimbări, legătura dintre ea și Tom Hanks a rămas puternică, iar actrița vorbește cu emoție despre acest parcurs comun:

„Încă mă uit la soțul meu și îl văd așa cum eram când aveam 20 de ani. Dar, în același timp, știu că nu mai suntem aceiași și sunt recunoscătoare pentru tot timpul pe care l-am avut împreună.”

Rita Wilson și Tom Hanks s-au cunoscut în 1981, pe platoul serialului Bosom Buddies. S-au reîntâlnit câțiva ani mai târziu, și-au făcut publică relația în 1986 și s-au căsătorit în 1988.

Astăzi, după aproape patru decenii, relația lor rămâne un exemplu perfect de stabilitate într-o industrie în care astfel de povești sunt din ce în ce mai puține.

CITEȘTE ȘI:  Este Jennifer Aniston logodită cu Jim Curtis? Cum ar putea un nou film pe tema despărțirii de Brad Pitt să le afecteze viitorul

 Cavalerul Coroanei Marii Britanii și al fotbalului englez și-a serbat ziua de naștere. Imagini din copilărie postate de el și soția sa

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Motivul real pentru care Delia a fost descalificată de la Desafio. Filmările s-au oprit chiar în timpul duelului de eliminare
Știri
Motivul real pentru care Delia a fost descalificată de la Desafio. Filmările s-au oprit chiar în timpul duelului…
Doliu în politică! A murit Iosif Boda, fostul consilier al lui Ion Iliescu
Știri
Doliu în politică! A murit Iosif Boda, fostul consilier al lui Ion Iliescu
Iran înăsprește controlul în Strâmtoarea Ormuz. Navele comerciale, obligate să se coordoneze cu armata
Mediafax
Iran înăsprește controlul în Strâmtoarea Ormuz. Navele comerciale, obligate să se coordoneze cu...
Cine este Pișa, bărbatul devenit viral după ce a recunoscut că a executat 12 oameni pentru Cosa Nostra. Ce au descoperit anchetatorii români
Gandul.ro
Cine este Pișa, bărbatul devenit viral după ce a recunoscut că a executat...
FOTO. Prietena Soranei Cîrstea a renunțat la haine. Apariția Anei Ivanovic în costum de baie a aprins imaginația fanilor
Prosport.ro
FOTO. Prietena Soranei Cîrstea a renunțat la haine. Apariția Anei Ivanovic în costum...
Fostul șef al Gărzii Forestiere București, scos în cătușe din birou
Adevarul
Fostul șef al Gărzii Forestiere București, scos în cătușe din birou
Nicușor Dan, primele declarații după demiterea Guvernului Bolojan
Digi24
Nicușor Dan, primele declarații după demiterea Guvernului Bolojan
Criza combustibilului. Lista celor 15 mari companii aeriene care anulează zboruri sau iau alte măsuri
Mediafax
Criza combustibilului. Lista celor 15 mari companii aeriene care anulează zboruri sau iau...
Parteneri
O recunoști? Este cea mai iubită cântăreață din Epoca de Aur și a fascinat publicul încă de la prima apariție pe scenă
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
O recunoști? Este cea mai iubită cântăreață din Epoca de Aur și a fascinat publicul...
„Am 2,03 metri înălțime și-mi place să fac dragoste”. Jucătoarea vinde imagini cu ea
Prosport.ro
„Am 2,03 metri înălțime și-mi place să fac dragoste”. Jucătoarea vinde imagini cu ea
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Aceasta este „formula” lui Einstein pentru fericire și succes în viață
Click.ro
Aceasta este „formula” lui Einstein pentru fericire și succes în viață
„Să eliminăm miliardarii”. Suspectul acuzat de pornirea incendiului mortal dintr-un cartier de lux al Los Angelesului îi ura pe bogați
Digi 24
„Să eliminăm miliardarii”. Suspectul acuzat de pornirea incendiului mortal dintr-un cartier de lux al Los...
Pentru prima dată de la începutul războiului, Ucraina a trimis Flamingo la peste 2.000 de kilometri de linia frontului în Rusia
Digi24
Pentru prima dată de la începutul războiului, Ucraina a trimis Flamingo la peste 2.000 de...
Un mare brand auto a depus cererea pentru marca OLTCIT. Numele istoric legat de Craiova revine în atenție
Promotor.ro
Un mare brand auto a depus cererea pentru marca OLTCIT. Numele istoric legat de Craiova...
BANCUL ZILEI. O femeie ușoară merge la tribunal: – Numele? – Margareta
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. O femeie ușoară merge la tribunal: – Numele? – Margareta
Artemis II: Astronauții descriu o întâmplare „înspăimântătore”
go4it.ro
Artemis II: Astronauții descriu o întâmplare „înspăimântătore”
De ce unii oameni pot iubi mai multe persoane în același timp?
Descopera.ro
De ce unii oameni pot iubi mai multe persoane în același timp?
EA SPORTS FC 26, disponibil gratuit pentru abonații PlayStation
Go4Games
EA SPORTS FC 26, disponibil gratuit pentru abonații PlayStation
Cine este Pișa, bărbatul devenit viral după ce a recunoscut că a executat 12 oameni pentru Cosa Nostra. Ce au descoperit anchetatorii români
Gandul.ro
Cine este Pișa, bărbatul devenit viral după ce a recunoscut că a executat 12 oameni...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Motivul real pentru care Delia a fost descalificată de la Desafio. Filmările s-au oprit chiar în timpul ...
Motivul real pentru care Delia a fost descalificată de la Desafio. Filmările s-au oprit chiar în timpul duelului de eliminare
Doliu în politică! A murit Iosif Boda, fostul consilier al lui Ion Iliescu
Doliu în politică! A murit Iosif Boda, fostul consilier al lui Ion Iliescu
Ce afacere modestă are tatăl lui Federico Dimarco, vedeta lui Cristi Chivu la Inter. „Este o tradiție ...
Ce afacere modestă are tatăl lui Federico Dimarco, vedeta lui Cristi Chivu la Inter. „Este o tradiție la care ținem foarte mult”
Câți bani a primit descalificata Delia Salchievici, din partea Pro TV, pentru cele 18 săptămâni ...
Câți bani a primit descalificata Delia Salchievici, din partea Pro TV, pentru cele 18 săptămâni de Desafio: Aventura
TEST IQ | Identificați litera ascunsă în această iluzie optică! Geniile reușesc în maximum 5 secunde
TEST IQ | Identificați litera ascunsă în această iluzie optică! Geniile reușesc în maximum 5 secunde
Ce se întâmplă după moarte? Neil deGrasse Tyson vine cu o explicație care a stârnit controverse
Ce se întâmplă după moarte? Neil deGrasse Tyson vine cu o explicație care a stârnit controverse
Vezi toate știrile