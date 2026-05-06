Ce se întâmplă după moarte? Neil deGrasse Tyson vine cu o explicație care a stârnit controverse

Astrofizicianul american Neil deGrasse Tyson a stârnit un val de reacții după ce a oferit o perspectivă științifică asupra a ceea ce se întâmplă cu corpul uman după moarte, explicațiile sale devenind rapid virale în mediul online.

În cadrul podcastului StarTalk, cercetătorul a explicat că, din punct de vedere fizic, moartea nu înseamnă dispariția energiei din corpul uman, ci transformarea acesteia, în conformitate cu legea conservării energiei, potrivit Daily Mail.

Potrivit acestui principiu fundamental al fizicii, energia nu poate fi nici creată, nici distrusă, ci doar convertită dintr-o formă în alta. Astfel, energia acumulată în organism de-a lungul vieții, prin procese biologice și alimentație, rămâne în moleculele corpului chiar și după încetarea funcțiilor vitale.

Tyson a explicat că, după moarte, această energie este eliberată în funcție de modul în care corpul este tratat. În cazul unei înmormântări tradiționale, corpul intră într-un proces natural de descompunere, în care bacteriile și microorganismele consumă materia organică.

În acest proces, energia chimică este transferată în ecosistem, contribuind la susținerea altor forme de viață – de la microorganisme la plante și animale. Practic, corpul devine parte din ciclul natural al vieții.

„Dacă sunt îngropat și mă descompun, dau înapoi Pământului”, a explicat omul de știință, subliniind că aceasta este alegerea sa personală.

Ce se întâmplă în cazul incinerării

Pe de altă parte, în cazul incinerării, energia nu dispare, ci este transformată în căldură. Aceasta este emisă sub formă de radiație infraroșie, care se propagă în spațiu cu viteza luminii.

Tyson a oferit și un exemplu sugestiv: energia eliberată prin incinerare ar putea ajunge, teoretic, la Alpha Centauri în aproximativ patru ani.

„Într-un fel, rămâi parte din Univers, doar că într-o altă formă”, a explicat acesta, oferind o perspectivă care îmbină știința cu o viziune aproape filozofică asupra existenței.

Declarațiile au devenit rapid virale și au generat discuții intense. Unii oameni s-au declarat fascinați de ideea „călătoriei printre stele” în urma incinerării, în timp ce alții au susținut varianta întoarcerii în natură prin descompunere. Discuțiile au readus în atenție și conceptul de „înmormântare verde”, o alternativă ecologică ce presupune integrarea naturală a corpului în mediul înconjurător, fără utilizarea substanțelor chimice sau a structurilor artificiale.

CITEȘTE ȘI:

De ce un cântec din adolescență te face să plângi în 3 secunde? Nu, nu este nostalgie, ci un substrat al neuroplasticității

O boală veche de milenii devine tot mai rezistentă la antibiotice. Avertismentul cercetătorilor