Acasă » Știri » Ce se întâmplă după moarte? Neil deGrasse Tyson vine cu o explicație care a stârnit controverse

Ce se întâmplă după moarte? Neil deGrasse Tyson vine cu o explicație care a stârnit controverse

De: Daniel Matei 06/05/2026 | 07:50
Ce se întâmplă după moarte? Neil deGrasse Tyson vine cu o explicație care a stârnit controverse
Sursa foto: Shutterstock

Astrofizicianul american Neil deGrasse Tyson a stârnit un val de reacții după ce a oferit o perspectivă științifică asupra a ceea ce se întâmplă cu corpul uman după moarte, explicațiile sale devenind rapid virale în mediul online.

În cadrul podcastului StarTalk, cercetătorul a explicat că, din punct de vedere fizic, moartea nu înseamnă dispariția energiei din corpul uman, ci transformarea acesteia, în conformitate cu legea conservării energiei, potrivit Daily Mail.

Potrivit acestui principiu fundamental al fizicii, energia nu poate fi nici creată, nici distrusă, ci doar convertită dintr-o formă în alta. Astfel, energia acumulată în organism de-a lungul vieții, prin procese biologice și alimentație, rămâne în moleculele corpului chiar și după încetarea funcțiilor vitale.

Tyson a explicat că, după moarte, această energie este eliberată în funcție de modul în care corpul este tratat. În cazul unei înmormântări tradiționale, corpul intră într-un proces natural de descompunere, în care bacteriile și microorganismele consumă materia organică.

În acest proces, energia chimică este transferată în ecosistem, contribuind la susținerea altor forme de viață – de la microorganisme la plante și animale. Practic, corpul devine parte din ciclul natural al vieții.

„Dacă sunt îngropat și mă descompun, dau înapoi Pământului”, a explicat omul de știință, subliniind că aceasta este alegerea sa personală.

Ce se întâmplă în cazul incinerării

Pe de altă parte, în cazul incinerării, energia nu dispare, ci este transformată în căldură. Aceasta este emisă sub formă de radiație infraroșie, care se propagă în spațiu cu viteza luminii.

Tyson a oferit și un exemplu sugestiv: energia eliberată prin incinerare ar putea ajunge, teoretic, la Alpha Centauri în aproximativ patru ani.

„Într-un fel, rămâi parte din Univers, doar că într-o altă formă”, a explicat acesta, oferind o perspectivă care îmbină știința cu o viziune aproape filozofică asupra existenței.

Declarațiile au devenit rapid virale și au generat discuții intense. Unii oameni s-au declarat fascinați de ideea „călătoriei printre stele” în urma incinerării, în timp ce alții au susținut varianta întoarcerii în natură prin descompunere. Discuțiile au readus în atenție și conceptul de „înmormântare verde”, o alternativă ecologică ce presupune integrarea naturală a corpului în mediul înconjurător, fără utilizarea substanțelor chimice sau a structurilor artificiale.

CITEȘTE ȘI:

De ce un cântec din adolescență te face să plângi în 3 secunde? Nu, nu este nostalgie, ci un substrat al neuroplasticității

O boală veche de milenii devine tot mai rezistentă la antibiotice. Avertismentul cercetătorilor

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Motivul real pentru care Delia a fost descalificată de la Desafio. Filmările s-au oprit chiar în timpul duelului de eliminare
Știri
Motivul real pentru care Delia a fost descalificată de la Desafio. Filmările s-au oprit chiar în timpul duelului…
Doliu în politică! A murit Iosif Boda, fostul consilier al lui Ion Iliescu
Știri
Doliu în politică! A murit Iosif Boda, fostul consilier al lui Ion Iliescu
Iran înăsprește controlul în Strâmtoarea Ormuz. Navele comerciale, obligate să se coordoneze cu armata
Mediafax
Iran înăsprește controlul în Strâmtoarea Ormuz. Navele comerciale, obligate să se coordoneze cu...
Cine este Pișa, bărbatul devenit viral după ce a recunoscut că a executat 12 oameni pentru Cosa Nostra. Ce au descoperit anchetatorii români
Gandul.ro
Cine este Pișa, bărbatul devenit viral după ce a recunoscut că a executat...
FOTO. Prietena Soranei Cîrstea a renunțat la haine. Apariția Anei Ivanovic în costum de baie a aprins imaginația fanilor
Prosport.ro
FOTO. Prietena Soranei Cîrstea a renunțat la haine. Apariția Anei Ivanovic în costum...
Fostul șef al Gărzii Forestiere București, scos în cătușe din birou
Adevarul
Fostul șef al Gărzii Forestiere București, scos în cătușe din birou
Nicușor Dan, primele declarații după demiterea Guvernului Bolojan
Digi24
Nicușor Dan, primele declarații după demiterea Guvernului Bolojan
Criza combustibilului. Lista celor 15 mari companii aeriene care anulează zboruri sau iau alte măsuri
Mediafax
Criza combustibilului. Lista celor 15 mari companii aeriene care anulează zboruri sau iau...
Parteneri
O recunoști? Este cea mai iubită cântăreață din Epoca de Aur și a fascinat publicul încă de la prima apariție pe scenă
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
O recunoști? Este cea mai iubită cântăreață din Epoca de Aur și a fascinat publicul...
„Am 2,03 metri înălțime și-mi place să fac dragoste”. Jucătoarea vinde imagini cu ea
Prosport.ro
„Am 2,03 metri înălțime și-mi place să fac dragoste”. Jucătoarea vinde imagini cu ea
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Aceasta este „formula” lui Einstein pentru fericire și succes în viață
Click.ro
Aceasta este „formula” lui Einstein pentru fericire și succes în viață
„Să eliminăm miliardarii”. Suspectul acuzat de pornirea incendiului mortal dintr-un cartier de lux al Los Angelesului îi ura pe bogați
Digi 24
„Să eliminăm miliardarii”. Suspectul acuzat de pornirea incendiului mortal dintr-un cartier de lux al Los...
Pentru prima dată de la începutul războiului, Ucraina a trimis Flamingo la peste 2.000 de kilometri de linia frontului în Rusia
Digi24
Pentru prima dată de la începutul războiului, Ucraina a trimis Flamingo la peste 2.000 de...
Un mare brand auto a depus cererea pentru marca OLTCIT. Numele istoric legat de Craiova revine în atenție
Promotor.ro
Un mare brand auto a depus cererea pentru marca OLTCIT. Numele istoric legat de Craiova...
BANCUL ZILEI. O femeie ușoară merge la tribunal: – Numele? – Margareta
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. O femeie ușoară merge la tribunal: – Numele? – Margareta
Artemis II: Astronauții descriu o întâmplare „înspăimântătore”
go4it.ro
Artemis II: Astronauții descriu o întâmplare „înspăimântătore”
De ce unii oameni pot iubi mai multe persoane în același timp?
Descopera.ro
De ce unii oameni pot iubi mai multe persoane în același timp?
EA SPORTS FC 26, disponibil gratuit pentru abonații PlayStation
Go4Games
EA SPORTS FC 26, disponibil gratuit pentru abonații PlayStation
Cine este Pișa, bărbatul devenit viral după ce a recunoscut că a executat 12 oameni pentru Cosa Nostra. Ce au descoperit anchetatorii români
Gandul.ro
Cine este Pișa, bărbatul devenit viral după ce a recunoscut că a executat 12 oameni...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Motivul real pentru care Delia a fost descalificată de la Desafio. Filmările s-au oprit chiar în timpul ...
Motivul real pentru care Delia a fost descalificată de la Desafio. Filmările s-au oprit chiar în timpul duelului de eliminare
Doliu în politică! A murit Iosif Boda, fostul consilier al lui Ion Iliescu
Doliu în politică! A murit Iosif Boda, fostul consilier al lui Ion Iliescu
Ce afacere modestă are tatăl lui Federico Dimarco, vedeta lui Cristi Chivu la Inter. „Este o tradiție ...
Ce afacere modestă are tatăl lui Federico Dimarco, vedeta lui Cristi Chivu la Inter. „Este o tradiție la care ținem foarte mult”
Secretul căsniciei de 38 de ani dintre Rita Wilson și Tom Hanks. Detaliul neașteptat care le ține ...
Secretul căsniciei de 38 de ani dintre Rita Wilson și Tom Hanks. Detaliul neașteptat care le ține relația puternică
Câți bani a primit descalificata Delia Salchievici, din partea Pro TV, pentru cele 18 săptămâni ...
Câți bani a primit descalificata Delia Salchievici, din partea Pro TV, pentru cele 18 săptămâni de Desafio: Aventura
TEST IQ | Identificați litera ascunsă în această iluzie optică! Geniile reușesc în maximum 5 secunde
TEST IQ | Identificați litera ascunsă în această iluzie optică! Geniile reușesc în maximum 5 secunde
Vezi toate știrile