Câți bani a primit descalificata Delia Salchievici, din partea Pro TV, pentru cele 18 săptămâni de Desafio: Aventura

De: Andreea Stăncescu 06/05/2026 | 07:55
Câți bani a primit Delia Salchievici pentru participarea la Desafio: Aventura

Delia Salchievici a părăsit competiția în urma unor probleme medicale apărute chiar în timpul jocului de eliminare, în confruntarea cu Lena. Decizia de descalificare a venit pe fondul acestor dificultăți, punând capăt parcursului ei în emisiune.

Parcursul Deliei nu a fost însă unul obișnuit. După o primă eliminare, aceasta a primit o a doua șansă și a revenit în competiție, reușind să ajungă până în etapa celor mai buni 7 concurenți. Revenirea i-a oferit ocazia să demonstreze cât de determinată este, iar prestațiile ei au confirmat acest lucru.

Sursa foto: Pro TV

De-a lungul competiției, Delia a arătat că este o concurentă puternică, capabilă să revină după un moment dificil și să continue să lupte. A doua șansă primită a contat enorm pentru parcursul ei, oferindu-i oportunitatea să meargă mai departe și să-și depășească limitele. Din punct de vedere financiar, ea a fost remunerată cu 2.000 de euro pentru fiecare stage în care a rezistat. După un total de 18 etape, suma acumulată ajunge la 36.000 de euro.

Delia Salchievici a fost eliminată din cauza unor probleme medicale apărute chiar în timpul competiției. Situația a devenit evidentă în timpul jocului de eliminare, când starea ei nu i-a mai permis să continue, iar decizia de descalificare a fost luată pentru a-i proteja sănătatea. Tânăra a mărturisit cât de mult s-a schimbat și a reușit să își depășească limitele fizice.

„Eu nu mă așteptam să ajung până aici, mai ales că am plecat o dată. Sunt extraordinar de recunoscătoare pentru că am fost unicul concurent de aici care a avut dovezi și mă bucur că am profitat de cea de a doua viață și am putut să mă întorc aici. Sper că am făcut echipa Norocoșilor mândră că i-am adus până în punctul acesta. Mă bucur să fiu aici și norocoasă și visătoare și luptătoare. Mă bucur că am putut să gust câte puțin din fiecare echipă, a fost extraordinar de frumos”, a spus Delia Salchievici după eliminare.

