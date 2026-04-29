Acasă » Știri » Am aflat când se termină Desafio. Pe ce dată difuzează Pro TV marea finală a show-ului din Thailanda

Am aflat când se termină Desafio. Pe ce dată difuzează Pro TV marea finală a show-ului din Thailanda

De: Alina Drăgan 29/04/2026 | 08:53
Am aflat când se termină Desafio. Pe ce dată difuzează Pro TV marea finală a show-ului din Thailanda
Am aflat când se termină Desafio

Marea finală de la Desafio: Aventura se apropie cu pași repezi! Competiția din Thailanda a intrat în linie dreaptă, iar triburile se dizolvă. Astfel, încep luptele individuale, iar cei șapte finaliști rămași în joc intensifică lupta pentru marele premiu în valoare de 150.000 de euro. Pe ce dată difuzează Pro TV marea finală a show-ului din Thailanda?

În cea mai recentă ediție a emisiunii Desafio a avut loc ultimul duel înainte ca triburile să se dizolve. În cursa spre eliminare au intrat doi Visători: Ian și Rafael Szabo.

„Aventura din Thailanda a ajuns la punctul fără întoarcere. Începe ultima luptă pentru salvare a primului sezon Desafio: Aventura.

Nu mai există plase de siguranță, nu mai există. Este doar momentul adevărului pentru luptătorii și visătorii rămași în competiție. După un duel acerb, vom afla cine sunt cei 7 finaliști”, a spus Daniel Pavel.

După un duel intens, artistul este cel care a fost eliminat. Ian și-a încheiat parcursul în competiție și a ratat la mustață etapa finală a concursului.

Pe ce dată difuzează Pro TV marea finală Desafio

După eliminarea lui Ian au fost aflate și numele celor șapte finaliști. În etapa individualelor au reușit să ajungă cinci Luptători. Este vorba despre: Dumbo, Vladimir Drăghia, Delia Salchievici, Coco și Lena. Seria finaliștilor este continuată și de doi Visători: Valentin și Rafael Szabo.

Așadar, cei șapte finaliști urmează acum să treacă în etapa probelor individuale, unde toți vor da tot ce au mai bun pentru a ajunge cât mai aproape de premiul în valoare de 150.000 de euro. Competiția este strânsă și doar cel mai bun va reuși să își adjudece victoria finală.

Fanii show-ului așteaptă cu interes deznodământul jocului și trebuie să știe că până la marea finală au mai rămas trei stage-uri, adică încă 6 episoade. Astfel, în urma unui calcul simplu, se pare că marea finală Desafio va avea loc în data de 19 mai, atunci când Daniel Pavel va anunța câștigătorul.

Pe ce dată difuzează Pro TV marea finală Desafio

Rămâne de văzut cine o să reușească să își adjudece victoria finală. Însă, până atunci, concurenții mai au de trecut probe grele. Ultima etapă a jocului va aduce multe confruntări acerbe și doar cei mai buni o să reziste până la marele final.

 

