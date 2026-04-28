Acasă » Știri » „Am cancer!” Anunț bulversant făcut de o concurentă, în timpul filmărilor show-ului Desafio de la Pro TV

„Am cancer!” Anunț bulversant făcut de o concurentă, în timpul filmărilor show-ului Desafio de la Pro TV

De: Anca Chihaie 28/04/2026 | 15:48
Am cancer! Anunț bulversant făcut de o concurentă, în timpul filmărilor show-ului Desafio de la Pro TV

O situație tensionată și neașteptată zguduie competiția „Desafio: Aventura”, emisiunea difuzată de PRO TV, unde una dintre cele mai controversate concurente ale sezonului, cunoscută sub numele de Lena, pe numele real Alina Oprea, ajunge din nou în centrul atenției. Considerată de mulți drept cea mai dificilă prezență din competiție, aceasta a reușit, paradoxal, să rămână constant în joc, în ciuda faptului că a fost vizată în repetate rânduri pentru eliminare.

De la începutul sezonului, Lena a generat reacții puternice atât în rândul colegilor de echipă, cât și al adversarilor. Atitudinea ei directă și stilul de joc au făcut-o rapid o figură mai puțin plăcută, iar izolarea față de ceilalți concurenți a devenit evidentă. Deși a fost nominalizată de mai multe ori pentru duelurile de eliminare, a reușit de fiecare dată să își învingă adversarii, consolidându-și reputația de competitor greu de înlăturat.

Anunțul bulversant făcut de Alina Oprea

Totuși, episodul care urmează să fie difuzat aduce o turnură dramatică. Lena face o mărturisire care îi lasă fără reacție pe cei din jur. Dezvăluirea vine într-un context tensionat, în care presiunea competiției și conflictele acumulate ating un punct critic. „Am cancer”,  asta le-a spus Alina colegilor ei.

Dincolo de imaginea dură pe care o afișează în cadrul emisiunii, povestea personală a Alinei Oprea este una marcată de încercări dificile. În trecut, aceasta a trecut printr-un accident grav care i-a pus viața în pericol. A stat în comă timp de două săptămâni și a fost nevoită să lupte intens pentru recuperare.

„Sunt sarea și piperul. Mă aflu în echipa Luptătorilor datorită caracterului și modului meu de a fi, ca femeie. Pot spune despre mine că sunt o persoană unică, sunt o războinică. Prin câte am trecut, m-am luptat cu de toate. În urma unui accident, am stat două săptămâni în comă, nu am putut să merg, dar mi-am revenit. Sunt vie, sunt aici și sunt pregătită pentru o altă luptă. Am nevoie de adrenalină constantă în viața mea. Știu să fiu dură, viața m-a învățat să fiu așa, deși, în esență, sunt un suflet empatic, bun și cald”, a spus Alina Oprea.

Participarea la „Desafio: Aventura” pare să fie, pentru ea, o continuare firească a acestei lupte constante. Se descrie ca o persoană energică, determinată și obișnuită cu provocările, iar dorința de a se testa în condiții extreme o motivează să meargă mai departe, indiferent de obstacole.

Alina Oprea a fost împreună cu Cătălin Bordea

În plan personal, Alina Oprea a fost, pentru o perioadă scurtă, într-o relație cu actorul și comediantul Cătălin Bordea. Cei doi s-au cunoscut prin intermediul rețelelor sociale la începutul anului 2025, iar relația a evoluat rapid. Chiar dacă părea promițătoare, povestea lor s-a încheiat după doar câteva săptămâni, fără a continua pe termen lung.

La aproximativ un an după evenimentele care i-au marcat viața, Alina Oprea, cunoscută publicului drept Lena, își face apariția în competiția „Desafio: Aventura”. Experiențele dificile prin care a trecut, inclusiv un accident grav care i-a pus viața în pericol, au contribuit la formarea unui caracter puternic, iar revenirea sa demonstrează capacitatea de a depăși momente critice și de a merge mai departe cu și mai multă determinare.

Tags:

Recomandarea video

