Francisca s-a operat în secret în timp ce TJ Miles era la Survivor! Diagnosticul medicilor a speriat-o: “Mi s-au găsit niște noduli foarte urâți”

TJ Miles și soția lui, Francisca, fac dezvăluiri emoționante în cadrul emisiunii Cancan Exclusiv, difuzată mâine, 15 iunie, de la ora 18:00. Cei doi au vorbi deschis despre momentul în care Francisca a luat decizia de a-și face o intervenție la nivelul sânilor, în timp ce TJ Miles se afla la „Survivor”, fără să știe ce se întâmpla în România. O discuție sinceră despre sănătate, decizii importante și felul în care viața le-a schimbat perspectiva asupra lucrurilor.

TJ Miles și Francisca trăiesc de ceva timp o poveste de dragoste intensă, construită între provocări, emoții și momente care le-au legat și mai mult destinul. Cei doi au împreună o fetiță, care le-a schimbat complet viața și a devenit centrul universului lor. Astăzi, relația lor este mai puternică ca niciodată, iar familia pe care au construit-o împreună rămâne cea mai mare realizare a lor.

Francisca a făcut intervenția la sâni fără ca TJ Miles să știe

CANCAN: Eu nu vreau să trecem peste momentul în care tu ai văzut-o și ai spus că avea niște noutăți cu ea. Ce s-a întâmplat în lipsa ta în România?

Francisca: Pot să zic eu?

TJ Miles: Da, da.

Francisca: Eu nu prea am vorbit mult despre asta și o să zic pe repede înainte. Mi s-a pus pata să îmi pun sâni. M-am dus repede întâi la niște controale și mi s-au găsit niște noduli foarte urâți. Mi-am luat gândul de la acea pereche de sâni, pentru că nu mai conta asta, voiam să mă fac bine. Aveam foarte mulți noduli, cam 4-5 la unul și 5-6 la celălalt sân, noduli care s-au dublat ca dimensiune într-un an de zile. Erau foarte vascularizați, dar erau benigni. Atunci am zis ok: două medici — un chirurg de specialitate a scos ce trebuia din glandă și un chirurg plastician a reparat zona, cum ar veni. Sincer, după sperietura aceea, dacă mi se confirma că totul este bine și nu trebuie să fac nicio intervenție, îmi luam gândul total. Consideram că a fost un semn. Dar cumva a fost un „doi în unu”. Nu o să zic că din motive medicale mi-am făcut asta, cum zice toată lumea… la mine a fost o problemă medicală și trebuia să fac intervenția aceea la sân.

TJ Miles: A fost un semn. Dumnezeu a zis: „Du-te și pune-ți sâni”, dar de fapt a fost: „Du-te și controlează-te”. Ea nu se ducea altfel, se ducea, dar nu în momentul ăla.

Francisca: Făcusem un control fix cu un an înainte și, comparând ecografiile mamare, medicii și-au dat seama. Eu, având și cazuri în familie pe linia maternă, au zis să îi scoatem, pentru că pot evolua urât. Erau deja foarte mari ca să fie tratați medicamentos.

TJ Miles: Totul la timpul lui.

Francisca: Da, este binevenită și îmbunătățirea. Nu pot să zic că nu m-am bucurat de ei, chiar mi-a plăcut și îmi place.

„Dacă trebuie să îmi mut nasul la spate, îl mut!”

CANCAN: Şi tu când ai văzut noutățile?

TJ Miles: Eram foarte fericit pentru ea, mai ales că știam că își dorește asta. Am întrebat-o dacă totul a fost bine.

CANCAN: Mai vrei și altceva?

Francisca: Deocamdată nu, dar dacă o să fie nevoie, pe minim invaziv… sora voastră, dacă este nevoie să își facă, își mută nasul la spate și îl mută. Nu am nicio panică, decât de Dumnezeu. Și ce este mult strică.

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