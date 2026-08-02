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Drama prin care a trecut Alchimistul Cafelei: ”Nu mi-am imaginat că poate să moară!”

De: Raluca Bădică 02/08/2026 | 18:58
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Dincolo de „Alchimistul Cafelei” există Marius, un om complet diferit de imaginea pe care publicul o cunoaște. Sensibil, sincer și extrem de atașat de familie, acesta a vorbit despre momentul care i-a schimbat viața pentru totdeauna: pierderea bunicii, femeia care i-a fost și îi rămâne cel mai important reper. În cadrul emisiunii CANCAN EXCLUSIV, Marius a făcut mărturisiri emoționante și despre boala cu care se confruntă, o afecțiune care îl face să trăiască și să simtă fiecare emoție de zece ori mai intens, dar care nu îl împiedică să meargă înainte, motivat în fiecare zi de dorința de a nu-și dezamăgi niciodată familia. 

Ion Marius Cristian este creatorul fenomenului „Alchimistul Cafelei”, un personaj care a cucerit milioane de oameni din mediul online prin discursurile sale motivaționale, reflecțiile despre viață și mesajele…cel puțin interesante pe care le primește de la domnișoare. În spatele imaginii puternice și al sfaturilor care au inspirat o comunitate impresionantă se află însă un om autentic, sensibil și profund, pe care publicul îl descoperă acum într-o ipostază cu totul neașteptată.

Alchimistul Cafelei: „Pe tot parcursul vieții am învățat că lumea este foarte rea”

Din cauza aspectului fizic, spune că a fost adesea catalogat drept arogant, fițos sau chiar consumator de substanțe interzise, însă a învățat încă din copilărie să nu pună preț pe răutățile oamenilor. Nu suportă minciuna și spune că este unul dintre puținele lucruri pe care nu le poate ierta. Deși, în prezent, nu își dorește o relație serioasă, nu exclude posibilitatea de a-și întâlni aleasa. Familia rămâne cea mai mare motivație a sa, iar fericirea, spune el, nu o lasă niciodată în mâinile altcuiva. Interviul, în totalitate, poate fi urmărit pe canalul de YouTube CANCAN.RO.

Alchimistul Cafelei în platoul CANCAN EXCLUSIV

CANCAN: Cea mai grea perioadă. Când ai zis „noroc cu mama”, când a fost?

Alchimistul cafelei: Cred că a fost în momentul în care a murit mamaie. Eu o am pe bunica mea tatuată pe braț. Mama se ducea la muncă, eu stăteam mai mult cu ea, am stat cu ea până la vreo 10 ani. Eu nu mi-am imaginat vreodată că ea poate să moară. Și când s-a întâmplat, s-a întâmplat dintr-odată, iar mama a fost mai puternică decât noi toți. Eu mă gândeam că o să fiu acolo pentru mama în acele clipe, dar a fost ea pentru mine. Asta a fost cel mai greu moment din viața mea. Eu vreau să vă spun să vă iubiți mamele, bunicii cât mai mult, pentru că nu știi când îi pierzi. Multă lume mă întreabă de ce o am tatuată. În momentul în care a murit, eu am vrut să o am cu mine pentru totdeauna.

Și uite așa m-am gândit cum să o fac pe bunica mea nemuritoare și să rămână cu mine mereu și am zis că, în primul rând, vreau să o am tatuată pe brațul meu și să nu o pierd niciodată, iar eu, în fiecare an, scot câte un clip despre ea și așa vreau să o țin nemuritoare. Eu consider că bunica mea a fost o femeie foarte inteligentă, pentru că a descoperit secretul despre cum să devii nemuritor, iar asta o faci lăsându-ți amprenta pe un om. Ea și-a lăsat amprenta pe mine și eu vorbesc despre ea. Bani, case, mașini și așa mai departe nu le iei cu tine și nu rămân pe vecie să îți poarte numele, dar când îți lași amprenta pe oameni, acesta este secretul de a deveni nemuritor.

CANCAN: Și acum o să intervin și o să spun că da, Marius este sensibil.

Alchimistul cafelei: Dacă așa consideri tu.

CANCAN: Se vede și în ochii tăi, dar probabil nu vrei tu să lași prea mult să se vadă asta.

Alchimistul cafelei: Pe tot parcursul vieții și de mic am învățat că lumea este foarte rea și este bine să fii pregătit. Plus că, din cauza ADHD-ului, tind de foarte multe ori să nu știu să îmi arăt sentimentele. Mi s-a întâmplat de foarte multe ori să mi se spună „te iubesc”, eram în relație cu fata respectivă de 3 ani și eu nu știam ce să îi zic. Adică îi spuneam și eu, dar nu simțeam. Simțeam un drag, dar nu iubirea respectivă și simțeam că o mint dacă îi spuneam „te iubesc”.

„Am avut multe căderi psihice. Le simt pe toate de zece ori mai intens”

CANCAN: Cum controlezi ADHD-ul acum?

Alchimistul cafelei: Sunt pe medicație ușoară. Cea mai bună explicație pe care eu o am la ADHD: tu, în momentul ăsta, dacă stai acolo și eu te stresez și îți fac viața un chin, nu te simți bine în compania mea, tu ai două variante: poți să pleci sau să te iei în gură cu mine, să mă confrunți. Când ai ADHD, nu ai aceste două variante, nu poți pleca, acesta este creierul.

Marius, despre femeia care îi poate atrage atenția
Alchimistul Cafelei, despre cea mai grea perioadă din viața lui

CANCAN: Cea mai mare dezamăgire a ta?

Alchimistul cafelei: Faptul că bunica mea nu vede ce am făcut și ce fac. Sunt sigur că acolo, undeva, vede, dar nu cum aș vrea eu să vadă.

CANCAN: A fost un moment în care ai zis: „Stop joc, nu mai pot”?

Alchimistul cafelei: Da. Au fost foarte multe momente. Am avut multe căderi psihice. Eu, făcând treaba asta și cu ADHD-ul meu, simt toate de zece ori mai intens. Dar nu o să renunț niciodată, că sunt prea nebun.

CANCAN: Ce te ridică?

Alchimistul cafelei: Mă ridică faptul că sunt niște oameni acasă care au încredere în mine și care s-au sacrificat ca eu să am ce să mănânc, să am unde să dorm, ca eu să pot merge la școală și am așteptări de la mine ca să nu îi dezamăgesc pe ei.

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