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12.000 lei amendă pentru românii care locuiesc la casă și fac asta. Sancțiunea poate fi aplicată la orice oră

De: Elisa Tîrgovățu 02/08/2026 | 19:00
12.000 lei amendă pentru românii care locuiesc la casă și fac asta. Sancțiunea poate fi aplicată la orice oră
12.000 lei amendă pentru românii care locuiesc la casă și fac acest lucru. Sancțiunile contravenționale pot fi aplicate la orice oră / Sursa foto: Pexels
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Serile de distracție cu boxele la volum ridicat pot aduce sancțiuni usturătoare. Persoanele care exagerează cu zgomotul, mai ales în orele de odihnă, riscă amenzi care pot ajunge până la 12.000 de lei. Autoritățile atrag atenția că muzica puternică și gălăgia provocată la petreceri pot deranja vecinii.

Românii care organizează petreceri în aer liber și folosesc muzica la un volum ridicat riscă sancțiuni severe, indiferent dacă locuiesc în mediul urban sau rural. Amenzile pentru tulburarea ordinii și liniștii publice pot ajunge până la 12.000 de lei.

Sancțiuni mai mari pentru cei care nu respectă legislația

Sindicatul Europol atrage atenția că legislația privind sancționarea zgomotului excesiv a fost modificată recent. Potrivit reprezentanților polițiștilor, vechile prevederi menționau explicit petrecerile desfășurate „în mediul urban”. Însă această formulare nu se mai regăsește în noua variantă a legii.

Astfel, regulile se aplică tuturor, indiferent de tipul locuinței sau de zona în care se află aceasta, fie că este vorba despre un apartament la bloc, o casă în oraș sau o gospodărie într-o localitate rurală.

„Din păcate, foarte puțini cetățeni au înțeles ce s-a schimbat concret și, mai ales, că noile prevederi îi vizează inclusiv pe cei care locuiesc la casă, fie în mediul urban, fie în mediul rural, deși ani la rând, foarte mulți români au trăit cu impresia că dacă locuiesc la casă, în special la țară, pot organiza petreceri cu muzică la volum ridicat fără consecințe.

De această dată, celebrele mituri „stau la curte, fac ce vreau” și ”pot să ascult muzică până la ora 22:00” au fost spulberate întrucât noile prevederi legale vin să lămurească aceste aspecte, în totalitate, așa cum vă vom prezenta în cele ce urmează.

Forma veche a art. 2 pct. 27 din Legea nr. 61/1991: ”organizarea de petreceri cu caracter privat și utilizarea de aparatură muzicală la intensitate de natură a tulbura liniștea locuitorilor, în corturi, alte amenajări sau în spațiu neacoperit, situate în perimetrul apropiat imobilelor cu destinația de locuințe sau cu caracter social, în mediul urban”, explică sindicaliștii.

În forma anterioară a legii, articolul 2, punctul 27 includea o mențiune explicită privind faptele săvârșite „în mediul urban”, aspect care a ridicat întrebări cu privire la modul în care puteau fi sancționate situațiile similare produse în localitățile rurale.

Prin actualizarea legislației, această diferențiere a fost eliminată. Regulile privind tulburarea ordinii și liniștii publice se aplică acum fără excepție, indiferent de zona în care are loc fapta — fie la bloc, la casă, în oraș sau într-o comună. Modificarea are rolul de a armoniza dispozițiile Legii nr. 61/1991 cu interpretarea stabilită prin Decizia Curții Constituționale nr. 368/2022.

Sindicaliștii precizează că, în varianta actuală a articolului 2, punctul 27 din Legea nr. 61/1991, este sancționată organizarea unor petreceri private și folosirea echipamentelor audio la un nivel sonor care poate afecta liniștea locatarilor.

Prevederea se referă la evenimente desfășurate în corturi, spații amenajate temporar sau în aer liber, atunci când acestea sunt amplasate în apropierea clădirilor de locuințe ori a imobilelor cu destinație socială.

Amenzile pot fi aplicate indiferent de ora la care are loc tulburarea liniștii

Conform noilor prevederi, persoanele care organizează petreceri în curte, foișor, cort sau în alte spații deschise aflate în apropierea locuințelor riscă sancțiuni dacă muzica sau zgomotul produs deranjează liniștea vecinilor.

Sursa foto: Pexels

Reglementarea se aplică atât în mediul urban, cât și în cel rural. Amenda poate fi aplicată indiferent de ora la care are loc tulburarea liniștii publice.

Pentru o astfel de abatere, sancțiunea poate fi cuprinsă între 4.000 și 6.000 de lei. În cazul în care fapta este repetată în următoarele 72 de ore, amenda poate crește până la 12.000 de lei. În această situație, autoritățile pot dispune și prestarea unui număr de 150 de ore de activități în folosul comunității.

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