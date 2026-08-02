BANC | Un doctor și o doctoriță fac amor

Pe final de weekend, câteva momente de bună dispoziție sunt binevenite pentru a încheia zilele libere într-o notă pozitivă. Pentru a le aduce cititorilor un zâmbet, CANCAN.RO vine cu o glumă savuroasă, al cărei subiect îi are în centrul atenției pe doi medici aflați într-o situație neașteptată.
Un doctor și o doctoriță fac amor:
El: – Se vede că ai studiat ginecologia, te miști extraordinar!
Ea: – Se vede că tu ești un anestezist de excepție, n-am simțit absolut nimic!
Soţul îl scoală pe copilaş de dimineaţă, îi face micul dejun şi îl ia de mână să-l ducă la grădiniţă.
La grădiniţă educatoarea îi spune tatălui că acest copil îi este necunoscut.
Îl duce la o a doua grădiniţă şi la a treia.
Când ies de la a patra grădiniţă, copilul îi spune:
– Tăticule, încă o grădiniţă şi gata, că întârzii la şcoală!
Măi, copile, se plânge maică-ta că vorbeşte cu tine şi tu n-o asculţi!
-Păi să vezi, tăticule…
-Lasă scuzele! Spune-mi cum reuşeşti?!
– Dar, domnule, de ce vreţi să divorţaţi, întreabă judecătorul.
– Soţia mea mă tratează ca pe un câine.
– Vă loveşte? Vă jigneşte?
– Nu, dar vrea să-i fiu fidel!
– Cu ce se ocupă bărbatul tău, Leano?
– E sticlar, răspunde ea.
– Aha…Dar încă mai există meseria asta în zilele noastre?
– Ei aş, cum să nu?! La noi în sat cel puţin e cea mai la modă. Oriunde mergi, dai peste nenorociţi de beţivi cu sticla-n mână!
O blondă trece cu maşina peste un poliţist şi-l omoară.
Sună la Poliţie şi întreabă:
– Bună ziua. Sunteţi 112?
– Da.
– Am sunat să vă spun că acum sunteţi 111.
Un poliţist s-a urcat încălţat pe masă să schimbe un bec.
Soţia îi spune:
– Trebuia să pui măcar un ziar pe masă…
– Nu-i nimic, şi aşa ajung!
Un poliţist vine seara acasă.
Lumina era stinsă, soţia se culcase.
Când să se bage şi el în pat, soţia se scoală şi îi cere o aspirină.
Poliţistul se ridică, se îmbracă pe întuneric şi pleacă la farmacia din colţ.
Acolo farmacistul îl întreabă:
– Nu sunteţi cumva ofiţer de poliţie?
– Ba da.
– Păi atunci de ce acum sunteţi îmbrăcat în pompier?
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