BANC | Un doctor și o doctoriță fac amor

Pe final de weekend, câteva momente de bună dispoziție sunt binevenite pentru a încheia zilele libere într-o notă pozitivă. Pentru a le aduce cititorilor un zâmbet, CANCAN.RO vine cu o glumă savuroasă, al cărei subiect îi are în centrul atenției pe doi medici aflați într-o situație neașteptată.

Un doctor și o doctoriță fac amor:

El: – Se vede că ai studiat ginecologia, te miști extraordinar!

Ea: – Se vede că tu ești un anestezist de excepție, n-am simțit absolut nimic!

Alte bancuri amuzante

Soţia pleacă de acasă în interes de serviciu

Soţul îl scoală pe copilaş de dimineaţă, îi face micul dejun şi îl ia de mână să-l ducă la grădiniţă.

La grădiniţă educatoarea îi spune tatălui că acest copil îi este necunoscut.

Îl duce la o a doua grădiniţă şi la a treia.

Când ies de la a patra grădiniţă, copilul îi spune:

– Tăticule, încă o grădiniţă şi gata, că întârzii la şcoală!

„Se plânge maică-ta că nu o asculți”

Măi, copile, se plânge maică-ta că vorbeşte cu tine şi tu n-o asculţi!

-Păi să vezi, tăticule…

-Lasă scuzele! Spune-mi cum reuşeşti?!

La tribunal, un proces de divorţ:

– Dar, domnule, de ce vreţi să divorţaţi, întreabă judecătorul.

– Soţia mea mă tratează ca pe un câine.

– Vă loveşte? Vă jigneşte?

– Nu, dar vrea să-i fiu fidel!

Leana, proaspăt măritată, stă de vorbă cu o prietenă

– Cu ce se ocupă bărbatul tău, Leano?

– E sticlar, răspunde ea.

– Aha…Dar încă mai există meseria asta în zilele noastre?

– Ei aş, cum să nu?! La noi în sat cel puţin e cea mai la modă. Oriunde mergi, dai peste nenorociţi de beţivi cu sticla-n mână!

O blondă trece cu mașina peste un polițist

O blondă trece cu maşina peste un poliţist şi-l omoară.

Sună la Poliţie şi întreabă:

– Bună ziua. Sunteţi 112?

– Da.

– Am sunat să vă spun că acum sunteţi 111.

Un polițist schimbă un bec

Un poliţist s-a urcat încălţat pe masă să schimbe un bec.

Soţia îi spune:

– Trebuia să pui măcar un ziar pe masă…

– Nu-i nimic, şi aşa ajung!

Polițistul și aspirina

Un poliţist vine seara acasă.

Lumina era stinsă, soţia se culcase.

Când să se bage şi el în pat, soţia se scoală şi îi cere o aspirină.

Poliţistul se ridică, se îmbracă pe întuneric şi pleacă la farmacia din colţ.

Acolo farmacistul îl întreabă:

– Nu sunteţi cumva ofiţer de poliţie?

– Ba da.

– Păi atunci de ce acum sunteţi îmbrăcat în pompier?

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