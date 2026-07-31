BANC | După cununie, mirele Bulă se duce la preot, ca să-l plătească

Pentru că este vineri, CANCAN.RO ţi-a preăgtit un banc excelent, care cu siguranţă îţi va pune zâmbetul pe buze. Amuză-te alături de noi în rândurile de mai jos.
După cununie, mirele Bulă se duce la preot, ca să-l plătească.
– Fiule, noi avem o regulă nescrisă.
– Care, părinte?
– În parohia noastră se obișnuiește ca mirele să plătească în funcție de frumusețea miresei.
Bulă nu mai stă pe gânduri și scoate o bancnotă de 10 și i-o dă preotului. Mirat, preotul ridică valul miresei și spune:
– Bulă, imediat îți aduc și restul.
Examenul de conducere
Un tânăr merge să dea examenul pentru permisul auto. Emoționat, se urcă în mașină alături de polițistul examinator.
– Bună ziua! Sunteți pregătit? întreabă polițistul.
– Da, domnule, am învățat tot!
Pornește mașina, merge câteva sute de metri, iar la un moment dat examinatorul îi spune:
– La următoarea intersecție faceți la stânga.
Tânărul face dreapta.
– V-am spus la stânga!
– Știu, dar GPS-ul meu a zis dreapta.
– Domnule, eu sunt examinatorul!
– Și GPS-ul e actualizat ieri…
Mai merg puțin.
– Opriți la trecerea de pietoni!
Tânărul accelerează.
– De ce n-ați oprit?!
– Pentru că nu era nimeni pe trecere.
– Dar dacă apărea cineva?
– Atunci opream.
Examinatorul oftează și spune:
– Trageți pe dreapta. Ați picat.
– Serios? Pentru două greșeli?
– Nu, pentru că de zece minute conduceți pe bancheta din spate. Eu sunt la volan.
Bunicul și telefonul inteligent
Nepotul îi cumpără bunicului un telefon de ultimă generație.
– Bunicule, dacă ai orice problemă, mă suni.
După două zile, primește un apel.
– Alo, dragul meu, telefonul ăsta nu merge deloc!
– Ce s-a întâmplat?
– Îi spun să o sune pe tanti Maria și nu face nimic.
– I-ai apăsat pe pictograma telefonului?
– Nu.
– Ai deschis agenda?
– Nu.
– Atunci ce ai făcut?
– Am vorbit frumos cu el. I-am zis: „Telefonule, fii drăguț și sun-o pe Maria!”
Nepotul încearcă să-i explice cum funcționează.
A doua zi, bunicul sună din nou.
– Gata, am învățat!
– Perfect! Și cum merge?
– Foarte bine. Acum vorbește și el cu mine.
– Cum adică?
– Păi apăs pe un buton și îmi spune: „Parola este greșită”. Vezi? Începem să ne împrietenim!
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