BANC | După cununie, mirele Bulă se duce la preot, ca să-l plătească

Pentru că este vineri, CANCAN.RO ţi-a preăgtit un banc excelent, care cu siguranţă îţi va pune zâmbetul pe buze. Amuză-te alături de noi în rândurile de mai jos.

După cununie, mirele Bulă se duce la preot, ca să-l plătească.

– Fiule, noi avem o regulă nescrisă.

– Care, părinte?

– În parohia noastră se obișnuiește ca mirele să plătească în funcție de frumusețea miresei.

Bulă nu mai stă pe gânduri și scoate o bancnotă de 10 și i-o dă preotului. Mirat, preotul ridică valul miresei și spune:

– Bulă, imediat îți aduc și restul.

Alte bancuri amuzante

Examenul de conducere

Un tânăr merge să dea examenul pentru permisul auto. Emoționat, se urcă în mașină alături de polițistul examinator.

– Bună ziua! Sunteți pregătit? întreabă polițistul.

– Da, domnule, am învățat tot!

Pornește mașina, merge câteva sute de metri, iar la un moment dat examinatorul îi spune:

– La următoarea intersecție faceți la stânga.

Tânărul face dreapta.

– V-am spus la stânga!

– Știu, dar GPS-ul meu a zis dreapta.

– Domnule, eu sunt examinatorul!

– Și GPS-ul e actualizat ieri…

Mai merg puțin.

– Opriți la trecerea de pietoni!

Tânărul accelerează.

– De ce n-ați oprit?!

– Pentru că nu era nimeni pe trecere.

– Dar dacă apărea cineva?

– Atunci opream.

Examinatorul oftează și spune:

– Trageți pe dreapta. Ați picat.

– Serios? Pentru două greșeli?

– Nu, pentru că de zece minute conduceți pe bancheta din spate. Eu sunt la volan.

Bunicul și telefonul inteligent

Nepotul îi cumpără bunicului un telefon de ultimă generație.

– Bunicule, dacă ai orice problemă, mă suni.

După două zile, primește un apel.

– Alo, dragul meu, telefonul ăsta nu merge deloc!

– Ce s-a întâmplat?

– Îi spun să o sune pe tanti Maria și nu face nimic.

– I-ai apăsat pe pictograma telefonului?

– Nu.

– Ai deschis agenda?

– Nu.

– Atunci ce ai făcut?

– Am vorbit frumos cu el. I-am zis: „Telefonule, fii drăguț și sun-o pe Maria!”

Nepotul încearcă să-i explice cum funcționează.

A doua zi, bunicul sună din nou.

– Gata, am învățat!

– Perfect! Și cum merge?

– Foarte bine. Acum vorbește și el cu mine.

– Cum adică?

– Păi apăs pe un buton și îmi spune: „Parola este greșită”. Vezi? Începem să ne împrietenim!

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BANC | Curiosul Bulă și psihologul