BANCUL ZILEI | Discuție pe chat după primul date

Este luni și, ca de fiecare dată la început de săptămână, ne readaptăm după zilele de weekend. Pentru un plus de voie bună, CANCAN.RO vine în ajutor cu un banc amuzant, menit să mai destindă atmosfera. De această dată, ne distrăm pe seama unei conversații care a luat o turnură complet neașteptată.
– Mă bucur că într-un final am reușit să ne vedem.
– Și eu.
– Ești frumos. Ești mult mai frumos în realitate decât în poze!
– Mersi mult.
– Și eu, cum ți-am părut?
– Sănătoasă.
Alte bancuri amuzante
Bulă la condus
– Bulă, ce faci? Trage frâna de mână, că picăm în șanț!
– Domnule instructor, frâna are mâini?!
Bulă la interviu
Bulă, proaspăt contabil, se prezintă la un interviu:
– Aș dori să mă angajez, nu am experiență, dar învăț repede și sunt creativ!
Patronul se gândește și spune:
– Ei bine, îți dau o șansă. Avem un debitor. Dacă obții de la el suma pe care ne-o datorează, te angajăm!
A doua zi Bulă se întoarce victorios cu suma.
– Fenomenal! Cum ai reușit?
– I-am spus că dacă nu ne plătește, mă duc la ceilalți creditori și le spun că ne-a plătit!
Bulă la magazin
Bulă intră într-o alimentară și cere:
– Doamnă, dați-mi și mie 5 grame de salam, vă rog!
– Domnule Bulă, aveți chef de glume?!
– Dacă aveam chef de glumă, vă spuneam să îl feliați!
Bulă și geanta de firmă
– Bulă, am văzut că vecina de la 4 a primit o poșetă de firmă foarte frumoasă. Îmi iei și mie una, te rog?!
– Bubulino, din păcate, a fost ultima…
Bulă intră într-un bar şi se aşează la masă
– Chelner, 10 whisky!
Le bea pe toate.
– Chelner, 9 whisky, te rog!
Le dă pe gât şi pe astea.
– Chelner, mai adu-mi încă 8 whisky!
Le consumă şi pe astea şi tot aşa cu 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 whisky. După ce le termină pe toate, Bulă îi zice chelnerului:
– Să ştii că în urma acestui experiment am făcut o constatare foarte interesantă.
– Păi care este această constatare?
– Uite, nu ştiu cum se face, dar am observat asta: cu cât beau mai puţin, cu atât mă îmbăt mai tare.