BANCUL ZILEI | Discuție pe chat după primul date

De: Elisa Tîrgovățu 25/05/2026 | 15:23
Este luni și, ca de fiecare dată la început de săptămână, ne readaptăm după zilele de weekend. Pentru un plus de voie bună, CANCAN.RO vine în ajutor cu un banc amuzant, menit să mai destindă atmosfera. De această dată, ne distrăm pe seama unei conversații care a luat o turnură complet neașteptată. 

– Mă bucur că într-un final am reușit să ne vedem.
– Și eu.
– Ești frumos. Ești mult mai frumos în realitate decât în poze!
– Mersi mult.
– Și eu, cum ți-am părut?
– Sănătoasă.

Alte bancuri amuzante

Bulă la condus

– Bulă, ce faci? Trage frâna de mână, că picăm în șanț!
– Domnule instructor, frâna are mâini?!

Bulă la interviu

Bulă, proaspăt contabil, se prezintă la un interviu:
– Aș dori să mă angajez, nu am experiență, dar învăț repede și sunt creativ!
Patronul se gândește și spune:
– Ei bine, îți dau o șansă. Avem un debitor. Dacă obții de la el suma pe care ne-o datorează, te angajăm!
A doua zi Bulă se întoarce victorios cu suma.
– Fenomenal! Cum ai reușit?
– I-am spus că dacă nu ne plătește, mă duc la ceilalți creditori și le spun că ne-a plătit!

Bulă la magazin

Bulă intră într-o alimentară și cere:
– Doamnă, dați-mi și mie 5 grame de salam, vă rog!
– Domnule Bulă, aveți chef de glume?!
– Dacă aveam chef de glumă, vă spuneam să îl feliați!

