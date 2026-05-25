Performanță spectaculoasă pentru Cristi Chivu. Recordul care îl pune în lumina reflectoarelor

De: Emanuela Cristescu 25/05/2026 | 15:16
Antrenorul Cristi Chivu (45 de ani) a dat lovitura în Serie A și a transformat Internazionale Milano într-o adevărată mașină de trofee. În primul său sezon pe banca tehnică a gigantului italian, fostul internațional român a bifat „dubla” campionat + Cupa Italiei și a închis stagiunea cu un 3-3 spectaculos contra Bolognei.

Un final de sezon relaxat pe tabelă, dar uriaș ca simbol: Inter a dominat Italia, iar Chivu a intrat direct în cercul antrenorilor care nu se uită de sus, ci se urcă direct pe podium.

Italia îl ridică în slăvi pe Cristi Chivu

Românul n-a rămas doar cu trofeele. A primit și titlul de „Antrenorul sezonului” în Serie A, o distincție grea, mai ales că vine chiar din primul an la cârma unei echipe de top mondial. În paralel, Lautaro Martínez, liderul din teren și căpitanul echipei, a fost ales cel mai bun atacant al sezonului, confirmând că Inter a avut nu doar rezultate, ci și staruri în formă maximă.

Cristi Chivu și Inter. Sursa foto: Profimedia

După remiza cu Bologna, Inter a încheiat campionatul cu 89 de goluri marcate, un sezon ofensiv de top pentru club. În clasamentul all-time al celor mai bune atacuri din istoria lui Inter, echipa lui Chivu a urcat pe locul 3:

  • 1950/51 – 107 goluri
  • 1949/50 – 99 goluri
  • 2025/26 – 89 goluri

Pe scurt: românul a băgat Inter direct în istorie, fără „perioadă de acomodare”.

Ce spune presa italiană

După ultimul meci, presa italiană i-a dat lui Chivu nota 6, dar analiza n-a fost deloc rece. Jurnaliștii au remarcat o echipă care a jucat relaxat după ce și-a asigurat trofeele, dar care a arătat în continuare poftă de goluri.

„Echipa sa, Inter, a reacționat în repriza a doua și a reușit să egaleze, ducând scorul la 3-3. După ce își asigurase deja titlul de campioană și Cupa Italiei, Inter a jucat cu mai puțină presiune, iar Chivu s-a bucurat și el de meci cu o oarecare liniște.

Au venit reacții pozitive de pe banca de rezerve, în special din partea tânărului Topalovic. Judecând după felul în care a fost sărbătorit golul egalizator al lui Diouf, clanul Nerazzurri pare să fie încă însetat de mai mult”, au scris italienii de la Tuttomercatoweb.

VEZI ȘI: Cum a ajuns Cristi Chivu antrenor la Inter Milano, de fapt. S-a aflat abia acum motivul real care i-a adus jobul

Ce i-au făcut fotbaliștii lui Cristi Chivu, după ce Inter Milano a luat titlul: „Jucătorii m-au luat și m-au împins acolo, eu nu voiam”

