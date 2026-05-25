Olga Verbițchi, pe masa de operație. Ce a transmis artista înainte de anestezia totală

Olga Verbițchi a trecut prin momente dificile. Aceasta a ajuns pe masa de operație, după ce în urmă cu mai multe săptămâni a recunoscut că se confruntă cu probleme de sănătate. Înainte de intervenția chirurgicală a transmis un mesaj impresionant urmăritorilor ei.

Olga Verbițchi este una dintre cele mai cunoscute artiste din țara noastră. Ea a vorbit în urmă cu ceva timp despre problemele de sănătate pe care le are și despre faptul că urmează să aibă loc intervenția chirurgicală. Duminică, 24 mai, vedeta a declarat că va merge pe masa de operație. Aceasta a recunoscut că îi este frică de procedură și că se teme din cauza anesteziei totale.

Olga, pe masa de operație

Artista trece prin clipe cumplite în această perioadă. Ea s-a operat în cursul zilei de astăzi, luni 25 mai. În urmă cu o seară, a vorbit pe rețelele de socializare despre intervenție și a explicat că va trebui să i se efectueze anestezie totală. Acest lucru i-a creat un sentiment de panică, și asta pentru că se teme că nu se va mai trezi.

Eu am foarte mari emoții pentru ziua de mâine, moment în care mă opresc și mă uit într-un punct în care îmi imaginez că intru într-o operație în care voi fi adormită pentru prima dată în viața mea și mi-e foarte frică să accept că se poate întâmpla ceva în viața mea, cu mine, și eu o dorm (…) Mi-e frică că nu o să mai trezesc. Mă gândesc numai la chestii rele (…) Mie mai mult îmi este frică de anestezia totală decât de operație, mie nu mi-e frică de operație, că știu că o să iasă bine, mai ales că o să și dorm și nu o să simt. Mie mi-e frică că o să adorm, pentru că cineva mă adoarme (…) Nu o să am control asupra corpului și gândurilor mele, a spus Olga pe Instagram.

Ea a ajuns pe mâna medicilor, după ce și-a efectuat un control de rutină și au diagnosticat-o cu o boală gravă. Cu toate acestea, a spus că a aflat la timp despre problemele pe care le are și că se va trata. Situația este și mai grea pentru ea, cu atât mai mult că urmează să se căsătorească în câteva săptămâni.

De curând am trecut niște controle medicale și aparent am fost diagnosticată cu ceva ce este grav, ceva ce s-a găsit în nivelul 2 spre 3, adică la un nivel grav, 3 fiind ceva care duce sau este deja cancer. Din fericire, am o echipă de medici alături cu care colaborez pe acest caz, părinții, familia, soțul alături, care mă susțin și merg împreună cu mine pe acest drum extrem de greu, a mai spus artista.

