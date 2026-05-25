Vedeta de la Antena 1 vorbește despre încercările care au făcut-o mai puternică. Ozana Barabancea: „Am prea multe de spus ca să mă opresc”

Ozana Barabancea a trecut printr-o transformare fizică uluitoare. Acum își permite să facă schimb de haine cu fiica ei, Gloria și ne dezvăluie cele două lucruri obligatorii atunci când vrei să-ți atingi un scop. Aflăm totul despre cel mai recent proiect al ei și recunoaște că, fără emoții în carieră, ar fi fost doar un robot. În exclusivitate pentru CANCAN.RO, Ozana Barabancea ne spune ce fel de soacră este și recunoaște că face totul pentru ca familia să rămână unită. Chiar dacă activează într-un domeniu unde lucrurile nu sunt deloc roz, artista mărturisește că nu a renunțat niciodată, pentru că are prea multe de spus.

Ozana Barabancea este de părere că nu este nimic ușor pe lume. La doar 14 ani și-a pierdut mama și consideră că fiica ei, Gloria, este copilul pe care însăși cea care i-a dat viață i l-a trimis. Merge des la mormintele părinților și glumește spunând că „îi bagă în ședința”, povestindu-le tot ce i se întâmplă. Celebra artistă ne povestește ce îi place să facă atunci când nu se află pe scenă și dezvăluie, în exclusivitate, ce își propune să facă în vacanța de vară, doar pentru ea.

CANCAN.RO: Ozana, știu că ai început un podcast foarte interesant.

Ozana Barabancea: Am podcastul „ReStart” cu Ozana Maria Barabancea, un proiect de suflet unde mă simt liberă să promovez pe cei care merită și să discut cu oameni minunați. Mă simt fericită că sunt propriul meu stăpân.

CANCAN.RO: Arăți fabulos. Sincer, a fost greu? De câte kilograme ai reușit să scapi?

Ozana Barabancea: Ce este ușor pe lume? Orice lucru ține de creier și de autodisciplină. Să mă mențin! Asta e important! Nu mai contează numărul de kilograme. Contează că mă reinventez.

CANCAN.RO: Cât de multă voință îți trebuie pentru așa ceva?

Ozana Barabancea: Îți trebuie determinare și disciplină.

CANCAN.RO: Dacă ar fi să dai un sfat, celor care au nevoie să slăbească, care ar fi acela?

Ozana Barabancea: Nu le dau sfaturi despre slăbit! Eu nu dau sfaturi! Eu cred în puterea exemplului.

Ozana Barabancea își „vizitează” mereu părinții: „Mă duc la mama la cimitir să-i bag în ședință”

CANCAN.RO: La 14 ani ți-ai pierdut mama. Dacă închizi ochii și te gândești, care este prima amintire care-ți vine în minte atunci când ți se face foarte dor de ea?

Ozana Barabancea: Eu merg destul de des la mama la mormânt și vorbesc cu ei, cu amândoi. Mă eliberează această adresare, ca dialog nu-l pot numi. Eu glumesc cu copiii și le spun: „mă duc la mama la cimitir să-i bag în ședință”. Când mă gândesc la mama îmi vine în cap Gloria, fiica mea, pe care mama mi-a trimis o din cer! Mi-a schimbat viața acest copil.

CANCAN.RO: Ce lucru important crezi că ai învățat de la mama ta și ai aplicat cu cei doi copii ai tăi?

Ozana Barabancea: Am învățat că e important să ai principii morale mai presus decât „academice”.

Mămica Ozana Barabancea își adoră copilașii: „Mă regăsesc în fiecare în parte”

CANCAN.RO: Andrew și Gloria, două frumuseți și două talente de copii. Care din ei doi ți-a moștenit, mai mult, tăria de caracter?

Ozana Barabancea: Ambii copii mi-au furat din trăsăturile fizice și din comportament. Mă regăsesc în fiecare în parte. Sunt muncitori și determinați, amândoi iubesc muzica și amândoi sunt ambițioși.

CANCAN.RO: Cum era mămica Ozana atunci când Andrew și Gloria erau mici?

Ozana Barabancea: Mămică Ozana era la fel ca acum, atentă și mereu susținătoarea lor. Îi ajut și îi încurajez mereu.

CANCAN.RO: Acum, când sunt mari, îți mai spun supărările, secretele lor?

Ozana Barabancea: Acum nu-mi mai spun supărările lor. Eu am răbdare și mă rog în fiecare duminică la Sfânta Liturghie pentru amândoi. Intuiesc când sunt supărați, dar aștept să vină de la ei. Evit să fiu intruzivă.

Celebra artista recunoaște: „Sunt o soacră perfectă”

CANCAN.RO: Ești o mamă minunată, dar cum te vezi ca soacră?

Ozana Barabancea: Sunt o soacră perfectă, nu mă bag în viețile lor. Dar încerc să țin familia unită.

CANCAN.RO: Când ai trăit cel mai bun moment din viața ta, personal vorbind? Dar cel mai cumplit?

Ozana Barabancea: Cel mai bun moment din viața mea? În fiecare zi trăiesc un cel mai bun moment. Cel mai cumplit a fost când mi-a murit mama.

CANCAN.RO: Ești un artist complet, cunoscut de toată lumea. Îți mai amintești prima dată când ai urcat pe scenă? Emoțiile, frica, poate și tracul de moment?

Ozana Barabancea: Nu-mi mai amintesc prima clipă când am urcat pe scenă. Emoții am și acum, dar le-am exersat. Sunt atentă și mă pot concentra. Fără emoții aș fi robot. E firesc să am emoții dar să nu le țin pentru mine, ci să le dăruiesc generos și artistic publicului meu.

CANCAN.RO: Există un preț al succesului pe care a trebuit să îl plătești?

Ozana Barabancea: Există un preț al succesului. Asta doar ca să fie echilibrată viața.

Ozana Barabancea n-a renunțat niciodată: „Am răbdat până a trecut furtuna”

CANCAN.RO: A existat vreun moment, în cariera ta când, din cauza lucrurilor mai puțin plăcute din branșă, ai vrut să spui stop?

Ozana Barabancea: Niciodată nu am vrut să spun STOP. Am răbdat până a trecut furtuna. Am prea multe de spus ca să mă opresc.

CANCAN.RO: Îți mai aminteșți când ai câștigat primii bani din viața ta și pe ce s-au dus?

Ozana Barabancea: Primii bani i-am strâns pentru o vacanță la mare.

CANCAN.RO: Ești și ai fost o femeie frumoasă. Te-a ajutat acest lucru…sau mai mult te-a încurcat?

Ozana Barabancea: Sunt o femeie cu multă personalitate, nu neapărat frumoasă, dar asta nu m-a încurcat niciodată. Important e să fii decent și bine pregătit în meseria ta, să fii bun și empatic cu aproapele tău, nu doar frumos.

CANCAN.RO: Ce te face să râzi și ce te face să plângi, cu adevărat?

Ozana Barabancea: La momentul asta nu știu ce m-ar face să râd, dar mă revoltă manipularea pe care o văd la tot pasul.

CANCAN.RO: Cum este artistul Ozana Barabancea știm. Dar OMUL Ozana? Ce-ți place să faci când ai o zi liberă, ce hobby-uri ai?

Ozana Barabancea: Artistul Ozana Barabancea este un om firesc, o persoană dornică de plimbare și călătorii. O persoană ce a ajuns la un nivel în care liniștea e mai importantă decât dreptatea. Nu am nici hobby-uri și nici pasiuni. Pasiunea mea e meseria mea.

CANCAN.RO: Vine vara. Ai stabilit deja unde vrei să pleci în concediu?

Ozana Barabancea: Da, vine vara și-mi voi face operații estetice. Și voi pleca undeva la țară unde e răcoare, să stau să mă uit la munți, vai și câmpii. Dar am de organizat și cea de a treia ediție a festivalului „August Brâncovenesc”, dedicat Sfintei Doamne Maria Brâncoveanu. Eu simt o mare evlavie când vine vorba de Sfânta Doamna Maria Brâncoveanu. Am scris o elegie dedicată ei, intitulată „Credința Neclintită”. Am multă treabă alături de orchestra mea, „Lumini Sonore”, dar și de copiii mei.

