500 lei în plus la pensie, în luna iunie, pentru acești pensionari din România. Pe ce dată intră banii

De: Denisa Crăciun 25/05/2026 | 15:58
Mai mulți bani pentru pensionari din iunie
Luna iunie vine cu întârzieri în ceea ce privește emiterea pensiilor. Principalul motiv este Ziua Copilului, pe data de 1 iunie, care oferă bugetarilor zi liberă. Cu toate acestea, atunci când vor ajunge banii în posesia pensionarilor, unii dintre ei vor avea o surpriză neașteptată.

Mai sunt doar câteva zile până începe luna iunie. Mulți pensionari așteptă cu nerăbdare pensia, însă cei care o primesc prin poștă vor sesiza mici întârzieri. Ziua Copilului afectează în mod direct emiterea veniturilor pentru pensionari, dar amânarea vine și cu o veste bună pentru o categorie de seniori. Unii dintre ei ar putea primi din luna următoare 500 de lei în plus.

Pe ce dată primesc pensionarii banii

Ziua Copilului și a doua zi de Rusalii pică pe 1 iunie, care este într-o zi de luni. Din acest motiv, pensionarii mai au de așteptat până își vor primi pensia în această lună. Cei mai afectați sunt seniorii cărora poștașii le aduc banii. Poșta Română va începe să livreze banii din data de 2 iunie sau în unele cazuri chiar din 3 iunie. În România, 2,1 milioane de pensionari primesc banii prin intermediul poștașilor.

Cei care primesc pensia pe cardul bancar nu ar trebui să aibă întârzieri și asta pentru că banii ajung în mod normal în cont în fiecare lună pe data de 12, iar în acest an pică într-o zi de vineri.

Cine ar putea primi 500 de lei în plus lunar la pensie

Pe de altă parte, luna iunie vine și cu vești mai plăcute. Persoanele care în luna mai nu au primit ajutorul de pensie în valoare de 300-500 de lei, vor primi suma în perioada ce urmează. De asemenea, mulți pensionari așteaptă și majorările promise prin intermediul procesului „Mica Recalculare”. Programul este despre recalcularea veniturilor care nu au fost incluse anterior la stabilirea pensiei. Cei vizați sunt pensionarii care au lucrat suplimentar, au avut ore extra și sporuri sau venituri obținute de la fostele locuri de muncă.

Procesul trebuia finalizat încă de la începutul anului, însă mai multe probleme de la Casa de Pensii au dus la întârzieri. Așadar, cei care au primit noul dosar în luna mai, începând cu luna iunie, vor primi mai mulți bani la pensie.

