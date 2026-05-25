Tzancă Uraganu și Lambada, din nou împreună! Au făcut show la petrecerea organizată de Costel Biju

Tzancă Uraganu (35 de ani) a făcut show total la petrecerea organizată de Costel Biju pentru venirea pe lume a nepotului său. Manelistul nu a apărut alături de Marymar, așa cum mulți se așteptau, ci a venit braț la braț cu Lambada și cei trei copii.

Apariția lor a stârnit imediat comentarii și priviri curioase. Mulți s-au întrebat cum de a lipsit „feblețea” lui Tzancă, Marymar, de la evenimentul care a ținut capul de afiș în lumea manelelor.

Tzancă Uraganu a lăsat-o pe Marymar acasă

Îmbrăcați în ținute asortate, Tzancă și Lambada au atras toate privirile încă de la intrare. Ea a ales un compleu alb, cu fustă și top, accesorizat cu cercei masivi din aur, în timp ce manelistul a mers pe un costum lejer din in, tot alb. Nici fiica lor, Anays, nu a trecut neobservată. Ea și-a făcut apariția într-o rochie roz vaporoasă.

Lambada a avut grijă să arate tuturor că ea a fost femeia care l-a însoțit pe Tzancă Uraganu la petrecerea momentului. Blodina s-a filmat lângă manelist, s-a pozat cu familia lui Costel Biju și a postat imediat imaginile pe rețelele sociale, iar internauții au explodat.

Mulți au văzut gestul ca pe o înțepătură directă pentru Marymar, cea care a lipsit complet din peisaj. Apariția Lambadei lângă Tzancă, în timp ce Marymar a rămas acasă, a ridicat imediat semne de întrebare și a aprins din nou scandalul din jurul triunghiului amoros care ține de ani întregi prima pagină a tabloidelor.

Petrecerea organizată de Costel Biju pentru nepotul său a fost una de milioane. Manelistul a devenit bunic pentru prima dată, după ce fiul său, Tony One, și soția acestuia, Antonia, l-au adus acasă pe micuțul Abel-Dimitrie. Vila familiei s-a transformat într-un adevărat spectacol, cu lăutari, dedicații fără număr, preparate luxoase și invitați celebri din lumea manelelor.

Costel Biju, mai fericit ca niciodată

Vizibil emoționat, Costel Biju a făcut declarații care i-au impresionat pe toți cei prezenți. El a spus că nepotul său este șeful familiei și că îi mulțumește lui Dumnezeu pentru tot.

„Sunt emoții greu de descris în cuvinte, mă uit la cer și îi mulțumesc în nenumărate rânduri lui Dumnezeu pentru tot ceea ce am astăzi. Cât despre nepoțelul meu, Abel Dimitrie l-am așteptat cu drag acasă, cu inima până în gât. Am emoții, abia aștept să stau cu el, să îi miros pielea, să dorm cu el, să îi văd fiecare pas și să stau. M-a spart! Nu știu cum să îmi gestionez banii și averea de acum încolo pentru că tot ce văd de acum încolo va fi pentru el. El este șeful! Suntem în culmea fericirii, sunt în extaz, nu știm să descriem în cuvinte ceea ce am primit de la Dumnezeu”, a spus Costel Biju.

Artistul a dezvăluit că întreaga petrecere a fost pusă la punct de soția lui, în mare secret.

„Petrecerea a fost făcut de soția mea, eu nu știam nimic. Eu abia ce m-am întors din Germania. Ea s-a interesat când mă întorc în țară, când ajunge cel mic. Soția și tatăl meu s-au ocupat și au vorbit cu organizatorii acestei petreceri”, a spus Biju pentru CANCAN.RO.

Biju a spus că fiul său, pe care îl iubește foarte mult, l-a făcut cel mai fericit om din lume. El a mai declarat că este foarte mândru de Tony și Antonia și că speră să aibă grijă cum trebuie de nepotul lui.

„Tony, băiatul meu, și Antonia, fata mea, să știți că sunt mândru de voi. Mi-ați adus pe lume cel mai frumos cadou pe care îl pot primi în viața mea. Să știți că vă iubește tata mult, trăiesc pentru voi. Iubiți-l pe Dumnezeu, iar tu, Tony, să muncești cât poți de mult, tati, pentru că doar cu muncă poți obține roade frumoase. Vă iubesc și pe tine, Dani și nevasta mea, lumina ochilor mei. Te iubesc cel mai mult”, a transmis Costel Biju.

