Cum arată și în ce oraș este cea mai ieftină garsonieră din România în mai 2026. Costă doar 6500 de euro

De: Elisa Tîrgovățu 25/05/2026 | 16:09
Pe piața imobiliară a apărut o ofertă care a atras imediat atenția celor care răsfoiesc anunțurile în căutarea unei locuințe „de buget”. Practic, vorbim despre cea mai ieftină garsonieră găsită pe OLX, după ce anunțurile au fost sortate crescător în funcție de preț, iar diferența față de restul ofertelor este una care sare imediat în ochi.

Locuința se află în Galați, în zona M19, bloc G4, la parter. Aceasta este descrisă de proprietar ca fiind „perfectă pentru o persoană”. Chiar dacă nu impresionează prin dimensiuni, garsoniera vine cu o serie de dotări care, cel puțin pe „hârtie”, o fac locuibilă fără investiții suplimentare imediate.

Cum arată cea mai ieftină garsonieră

Cu o suprafață utilă de doar 11 metri pătrați, spațiul este unul extrem de compact. Însă este organizat astfel încât să includă strictul necesar pentru traiul de zi cu zi. Locuința dispune de grup sanitar propriu, apă trasă separat, boiler electric, ușă metalică, geam termopan, aer condiționat, frigider și mașină de spălat rufe. Cu alte cuvinte, toate funcționalitățile de bază sunt acolo, chiar dacă într-un format miniatural.

Blocul în care se află garsoniera a fost construit în perioada 1977–1990. Imobilul este scos la vânzare fără datorii, fiind disponibil de la finalul lunii. Este genul de ofertă care, deși simplă, devine interesantă tocmai prin raportul dintre preț și ceea ce oferă.

Iar acum ajungem la detaliul care a stârnit cel mai mult interes: prețul de 6.500 de euro. Într-o perioadă în care piața imobiliară este tot mai tensionată, suma pare aproape simbolică și ridică inevitabil întrebarea dacă mai există undeva în țară o ofertă și mai accesibilă sau dacă aceasta marchează, măcar neoficial, „zona de jos” a pieței pentru o locuință proprie.

În ultimii ani, evoluțiile economice au făcut ca piața imobiliară să devină tot mai greu de abordat pentru cumpărători. Majorarea unor taxe indirecte, printre care și TVA-ul aplicat anumitor tipuri de tranzacții, a contribuit la creșterea prețurilor finale. În același timp, scumpirea materialelor de construcții și a costurilor de întreținere a redus semnificativ numărul ofertelor accesibile de pe piață.

