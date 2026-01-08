Acasă » Știri » Cea mai ieftină garsonieră din București costă 17.000€. Cum arată și în ce sector este

De: David Ioan 08/01/2026 | 16:30
Într-o piață imobiliară în care prețurile continuă să crească, o ofertă recent apărută în București a atras atenția printr-un preț aproape incredibil: o garsonieră de doar 17.000 de euro. 

Locuința situată în Sectorul 4 este considerată în prezent una dintre cele mai ieftine garsoniere scoase la vânzare în București.

Garsoniera are 15 metri pătrați și este compartimentată astfel încât să ofere funcționalitate maximă pe un spațiu redus. Dispune de baie proprie și bucătărie separată, un avantaj important pentru cei care caută o locuință complet utilată, fie pentru uz personal, fie pentru investiție în vederea închirierii.

Garsoniera din Bucureşti care se vinde cu doar 17.000 de euro. Foto: Olx

Blocul în care se află imobilul nu este racordat momentan la gaze, însă proprietarul precizează că în primăvară urmează să înceapă lucrările de anvelopare, iar racordarea la gaze este deja planificată.

Până atunci, încălzirea se face pe curent, iar apa caldă este asigurată prin boiler electric. Pentru mulți cumpărători, aceste soluții pot reprezenta un avantaj, costurile de întreținere fiind mai ușor de controlat.

Un alt avantaj major este proximitatea față de metrou, garsoniera fiind situată la aproximativ 10 minute de mers pe jos de cea mai apropiată stație.

Sectorul 4 este cunoscut pentru infrastructura modernizată, accesul rapid către centrul orașului și numeroasele facilități din zonă, ceea ce face ca o astfel de ofertă să fie cu atât mai atractivă.

Prețul de 17.000 de euro este rar întâlnit în București, unde majoritatea garsonierelor depășesc 35.000–40.000 de euro, chiar și în zonele periferice. Această locuinţă reprezintă o opţiune ideală pentru cumpărătorii cu un buget redus dar şi pentru cei ce doresc să înceapă un nou capitol, mutându-se în Capitala României.

