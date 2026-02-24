Dr. Cezar dezvăluie cum începi fastingul fără să „cazi”: secretul ultimei mese înainte de post „Dacă mănânci carbohidrați, peste două ore leșini”

Postul intermitent a devenit unul dintre cele mai populare instrumente pentru slăbit și reglare metabolică, însă mulți oameni renunță rapid pentru că îl încep greșit. Dr. Cezar atrage atenția că problema nu este postul în sine, ci modul în care intrăm în el. Cheia, spune el, stă în ultima masă înainte de perioada de post. Dacă aceasta este greșit structurată, senzația de foame și slăbiciune apare rapid, iar motivația dispare.

Ce se întâmplă în corp când începi postul

„Dacă vrei să ții post intermitent, la ultima masă, înainte de post, trebuie să mănânci grăsimi. Dimineața am mâncat o salată cu avocado, cu un ou poșat și cu niște brânză de capră, și niște nuci. Deci am mâncat grăsimi și proteine. Grăsimile îți oferă un mai mare răgaz. Poți să reziști mai mult. Dacă mănânci, dacă aș fi mâncat carbohidrați, nu. Te ia foamea și peste două ore leșini. Sunt mulți oameni care vor să țină post, dar nu reușesc și sfatul meu este următorul: luați-o treptat, oameni buni. Oricine poate să facă asta, e în genele noastre, a fiecărei vietăți. Suntem adaptați să funcționăm pe bază de grăsime. Dar, dacă vrei să ții post intermitent, la ultima masă, înainte de post, trebuie să mănânci grăsime.”

Postul intermitent nu înseamnă neapărat ce mănânci, ci când mănânci. Cele mai populare metode, precum 16:8, presupun o fereastră de alimentație de opt ore și o perioadă de post de 16 ore. După aproximativ 12 ore fără mâncare, organismul începe să epuizeze rezervele de glicogen și să treacă treptat la arderea grăsimilor pentru energie. Nivelul insulinei scade, iar corpul devine mai eficient în utilizarea acizilor grași și, ulterior, a corpurilor cetonice.

Mesele bogate în grăsimi și proteine ajută la stabilizarea glicemiei. Grăsimile încetinesc golirea gastrică, iar proteinele stimulează hormonii sațietății. În schimb, o masă bogată în carbohidrați rafinați poate produce un vârf de insulină urmat de o scădere rapidă a glicemiei, ceea ce explică senzația de foame intensă la scurt timp după masă.

De ce mulți renunță și cum se începe corect

Pentru mulți, primele zile sunt cele mai dificile. Senzația de slăbiciune poate fi cauzată de fluctuații ale glicemiei, deshidratare sau adaptare metabolică incompletă. De aceea, Dr. Cezar insistă asupra ideii de progres gradual. Începerea cu 12 ore de post, apoi 14 și ulterior 16, permite organismului să se adapteze fără șocuri.

Corpul uman este metabolic flexibil, capabil să funcționeze atât pe bază de glucoză, cât și pe bază de grăsimi. Însă tranziția necesită timp. Postul intermitent nu este o competiție și nici o metodă extremă, ci un instrument care funcționează atunci când este susținut de mese echilibrate, hidratare corectă și somn adecvat.

Mai mult decât un trend

Beneficiile pot include pierdere în greutate, îmbunătățirea sensibilității la insulină și reducerea inflamației, însă rezultatele variază de la persoană la persoană. Important este ca postul să nu fie compensat cu excese alimentare în fereastra de alimentație și să nu fie aplicat în situații în care este contraindicat, cum ar fi în sarcină, tulburări alimentare sau diabet necontrolat.

Mesajul central rămâne simplu: dacă vrei să ții post intermitent și să nu „cazi”, începe corect. O ultimă masă bogată în grăsimi sănătoase și proteine poate face diferența dintre un eșec rapid și o adaptare reușită.

