Greșelile care îți pot strica vacanța în Thailanda. Turiștii riscă să aibă probleme cu autoritățile din motive neașteptate

De: Daniel Matei 24/02/2026 | 06:10
Greșelile care îți pot strica vacanța în Thailanda. Turiștii riscă să aibă probleme cu autoritățile din motive neașteptate
În ultimii ani, Thailanda a devenit, alături de alte destinații exotice, o țară în care tot mai mulți români merg în concediu. Plajele superbe, clima perfectă și prețurile relativ mici îi atrag tot mai mult pe turiștii din țara noastră, dar aceștia trebuie să fie cât se poate de atenți.

Aceasta pentru că unele gesturi, considerate banale de majoritatea oamenilor, pot provoca bătăi majore de cap în țara asiatică și ne pot strica de-a dreptul concediul, scrie MEDIAFAX.

Una dintre cele mai vizitate țări din întreaga Asie, Thailanda, atrage milioane de străini în fiecare an, dar înțelegerea legislației din Thailanda este esențială pentru a evita problemele juridice neașteptate.

Printre cele mai frecvente probleme juridice legate de turism se numără:

  • Depășirea termenului de ședere permis sau neînregistrarea la biroul de imigrație
  • Deținerea sau consumul de substanțe ilegale
  • Consumul de alcool în public sau tulburarea ordinii publice
  • Conducerea fără permis sau infracțiuni rutiere

Legile ciudate care îți pot face probleme în Thailanda

Legea de lezmajestate din Thailanda este una dintre cele mai stricte din lume. Nu ai voie să critici, să ironizezi sau să ridiculizezi monarhul, familia regală sau chiar animalele regale. Nu este o exagerare: un cetățean thailandez a fost judecat după ce a făcut comentarii ironice pe rețelele sociale despre câinele regelui. Ambiguitatea legii permite interpretări foarte largi. O conversație înregistrată, un meme înțeles greșit sau chiar un gest pot fi considerate ofensatoare. Așa că prudența este esențială, avertizează sursa citată.

Din punct de vedere tehnic, este ilegal să ieși din casă fără lenjerie intimă. Evident, poliția nu face controale aleatorii, însă dacă ești oprit pentru alt motiv și situația este descoperită, poate fi considerată o abatere suplimentară. Este una dintre acele legi vechi, rareori aplicate, dar încă existente, care par desprinse dintr-un manual de bune maniere din altă epocă.

Condusul unui autoturism fără tricou sau utilizarea de țigări electronice sunt și ele interzise în țara asiatică. La fel și călcatul pe bancnote, întrucât toate bancnotele au pe ele chipul regelui.

Alte gesturi aparent banale care ne pot aduce probleme în Thailanda sunt sărutul în public, modificarea drapelului național sau aducerea de prea multe publicații străine în țară, cum ar fi cărți sau ziare.

