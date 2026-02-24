Acasă » Știri » Prețurile actuale la pompă azi. Cât a ajuns să coste un litru de motorină în București și în orașele mari

Prețurile actuale la pompă azi. Cât a ajuns să coste un litru de motorină în București și în orașele mari

De: Paul Hangerli 24/02/2026 | 06:45
Sursă foto: Pixabay

Prețurile la pompă se mențin la niveluri ridicate la nivel național, fără creșteri bruște față de începutul săptămânii. Benzina și motorina rămân peste pragul de aproximativ 7,5 lei pe litru, în timp ce GPL continuă să fie alternativa semnificativ mai ieftină pentru șoferii care vor să reducă costurile.

Prețurile la pompă azi: prețurile la benzină, motorină și GPL

În marile orașe din România, benzina standard (Euro 95) se vinde în intervalul 7,7 – 7,9 lei pe litru, în funcție de rețea și zonă. Motorina are un preț ușor mai ridicat, situându-se între 8,0 și 8,1 lei pe litru, iar în unele stații poate depăși ușor acest nivel.

GPL-ul auto rămâne varianta cea mai accesibilă, cu prețuri cuprinse între 3,8 și 4,0 lei pe litru, menținând un avantaj clar față de carburanții clasici.

Aceste valori reflectă cele mai mici prețuri raportate în aplicațiile de monitorizare a stațiilor din București și din alte orașe mari precum Cluj-Napoca, Timișoara, Iași sau Constanța.

Prețuri orientative pe marile orașe

În București, benzina se menține în jur de 7,8 lei pe litru, motorina ajunge la aproximativ 8,1 lei, iar GPL-ul se situează în jur de 3,8 lei pe litru.

La Cluj-Napoca, prețurile sunt similare: aproximativ 7,8 lei pentru benzină, 8,1 lei pentru motorină și în jur de 3,9 lei pentru GPL.

În Timișoara, benzina și motorina rămân la același nivel mediu de 7,8 și respectiv 8,1 lei pe litru, iar GPL-ul se apropie de 3,8 lei.

La Iași, șoferii plătesc aproximativ 7,8 lei pentru benzină, 8,1 lei pentru motorină și 3,9 lei pentru GPL.

În Constanța, benzina se menține în jurul valorii de 7,8 lei, motorina la aproximativ 8,0 lei, iar GPL-ul poate ajunge la 4,0 lei pe litru.

Diferențele între rețele și zone pot fi de câțiva bani pe litru, în funcție de politica comercială și actualizarea prețurilor.

Cât costă un plin în 2026

Pentru un rezervor standard de aproximativ 50 de litri, un plin de benzină Euro 95 costă în prezent între 390 și 395 de lei.

La motorină, un plin similar ajunge la aproximativ 400 – 405 lei.

În cazul GPL-ului, costul pentru un rezervor complet se situează în jur de 190 de lei, ceea ce explică de ce tot mai mulți șoferi iau în calcul această variantă.

Tendințe pe termen scurt

În ultimele săptămâni, piața carburanților a fost relativ stabilă, fără fluctuații majore în sus sau în jos. Evoluția este influențată de cotațiile internaționale ale petrolului, cursul valutar și nivelul taxelor locale.

Deocamdată, nu se observă semnale clare de scumpiri accelerate, însă prețurile rămân ridicate comparativ cu anii anteriori.

Carburanții în România continuă să fie scumpi, cu benzină și motorină în intervalul 7,7 – 8,1 lei pe litru. GPL-ul rămâne sub 4 lei pe litru și reprezintă cea mai accesibilă opțiune pentru cei care doresc să reducă bugetul lunar alocat combustibilului. În actualul context economic, diferența de preț poate face o diferență semnificativă la fiecare plin.

