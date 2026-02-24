Cu câte săptămâni înainte este filmat Survivor, de fapt. Detaliul care i-a dat de gol pe producătorii de la Antena 1

Emisiunea Survivor 2026 apare în fiecare weekend, iar câte un episod este difuzat în fiecare zi de vineri, sâmbătă și duminică. Știm că avem un moment de relaxare, deschidem televizorul și urmărim tribul nostru favorit – Faimoși sau Războinici. Poate uneori ne gândim, oare, ce fac concurenții fix în acest moment? Este evident că nu se desfășoară live când noi mâncăm popcorn și ne uităm la ei, dar, totuși, când este fimată emisiunea? Producătorilor le-a scăpat un detaliu la care nu mulți au fost atenți.

Emisiunea filmată în Republica Dominicană ne-a adus în față concurenți capabili să treacă testul junglei. După multe probe, transpirație și efort, aceștia au reușit să intre în inimile telespectatorilor. Dar, oare cât timp au petrecut aceștia departe de familie? Câte zile au trecut de când nu au mai mâncat o masă copioasă cei din tribul pierzător? Când au început filmările?

Detaliul care le-a scăpat producătorilor

În episodul 21 al emisiunii Survivor, care a fost difuzat pe 22 februarie 2026, același episod în care tribul Războinicilor a pierdut un coechipier, a ieșit la iveală un detaliu important despre perioada în care se desfășoară probele, de fapt.

Seara, după ce au terminat probele, Războinicii s-au întors în locuința lor din junglă. În timp ce luau cina, Nicu a făcut o remarcă: „Oficial, am intrat în 38 de ani”. Imediat, colegii de echipă au început să îi cânte „La mulți ani” și să-l felicite. Ba chiar au improvizat și o lumânare în care să sufle, oferindu-i acestuia șansa de a-și pune o dorință, pentru ca acesta să se simtă bine în ziua lui aniversară.

Drept cadou, având în vedere că sunt condiționați de probe pentru a primi și altceva, aceștia s-au hotărât că Nicu va avea o porție mai mare de mâncare: „Mâine are o lingură de orez în plus, de acord, da?”, a spus una dintre colegele sale de competiție.

Totuși, acest detaliu i-a dat de gol pe producători, pentru că ziua lui Nicu este pe 30 ianuarie, iar emisiunea a fost difuzată pe 22 februarie. După un mic calcul, observăm cum distanța dintre filmare și difuzare este de mai mult de trei săptămâni. Asta înseamnă că ambele echipe participă la probe cu 23 de zile înainte de difuzarea în România.

