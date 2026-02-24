Acasă » Știri » Cu câte săptămâni înainte este filmat Survivor, de fapt. Detaliul care i-a dat de gol pe producătorii de la Antena 1

Cu câte săptămâni înainte este filmat Survivor, de fapt. Detaliul care i-a dat de gol pe producătorii de la Antena 1

De: Iancu Tatiana 24/02/2026 | 07:47
Cu câte săptămâni înainte este filmat Survivor, de fapt. Detaliul care i-a dat de gol pe producătorii de la Antena 1
Cu câte săptămâni înainte este filmat Survivor, de fapt

Emisiunea Survivor 2026 apare în fiecare weekend, iar câte un episod este difuzat în fiecare zi de vineri, sâmbătă și duminică. Știm că avem un moment de relaxare, deschidem televizorul și urmărim tribul nostru favorit – Faimoși sau Războinici. Poate uneori ne gândim, oare, ce fac concurenții fix în acest moment? Este evident că nu se desfășoară live când noi mâncăm popcorn și ne uităm la ei, dar, totuși, când este fimată emisiunea? Producătorilor le-a scăpat un detaliu la care nu mulți au fost atenți.

Emisiunea filmată în Republica Dominicană ne-a adus în față concurenți capabili să treacă testul junglei. După multe probe, transpirație și efort, aceștia au reușit să intre în inimile telespectatorilor. Dar, oare cât timp au petrecut aceștia departe de familie? Câte zile au trecut de când nu au mai mâncat o masă copioasă cei din tribul pierzător? Când au început filmările?

Detaliul care le-a scăpat producătorilor

În episodul 21 al emisiunii Survivor, care a fost difuzat pe 22 februarie 2026,  același episod în care tribul Războinicilor a pierdut un coechipier, a ieșit la iveală un detaliu important despre perioada în care se desfășoară probele, de fapt.

Cu câte săptămâni înainte este filmat Survivor, de fapt. Detaliul care i-a dat de gol pe producătorii de la Antena 1
Cu câte săptămâni înainte este filmat Survivor, de fapt. Detaliul care i-a dat de gol pe producătorii de la Antena 1

Seara, după ce au terminat probele, Războinicii s-au întors în locuința lor din junglă. În timp ce luau cina, Nicu a făcut o remarcă: „Oficial, am intrat în 38 de ani”. Imediat, colegii de echipă au început să îi cânte „La mulți ani” și să-l felicite. Ba chiar au improvizat și o lumânare în care să sufle, oferindu-i acestuia șansa de a-și pune o dorință, pentru ca acesta să se simtă bine în ziua lui aniversară.

Drept cadou, având în vedere că sunt condiționați de probe pentru a primi și altceva, aceștia s-au hotărât că Nicu va avea o porție mai mare de mâncare: „Mâine are o lingură de orez în plus, de acord, da?”, a spus una dintre colegele sale de competiție.

Totuși, acest detaliu i-a dat de gol pe producători, pentru că ziua lui Nicu este pe 30 ianuarie, iar emisiunea a fost difuzată pe 22 februarie. După un mic calcul, observăm cum distanța dintre filmare și difuzare este de mai mult de trei săptămâni. Asta înseamnă că ambele echipe participă la probe cu 23 de zile înainte de difuzarea în România.

Citește și:

Călin Donca, la un pas să rămână fără bani în cont. Fostul concurent de la Survivor 2026 trage un semnal de alarmă: ”Mi-a spus că e de la poliție”

”Boureanu de la Survivor l-a bătut pe Marian Godină”. Călin Donca întoarce armele și îl ”pulverizează” pe omul legii

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
De ce are pălăria de chef 100 de pliuri? Legenda ouălor care a cucerit gastronomia franceză
Știri
De ce are pălăria de chef 100 de pliuri? Legenda ouălor care a cucerit gastronomia franceză
340 lei în minus la pensie, de la 1 ianuarie 2027, pentru toți pensionarii din România?
Știri
340 lei în minus la pensie, de la 1 ianuarie 2027, pentru toți pensionarii din România?
Interviurile pentru șefiile marilor parchete, ziua 2, „ziua DNA”
Mediafax
Interviurile pentru șefiile marilor parchete, ziua 2, „ziua DNA”
Electrocasnicul pentru care plătești 500 lei pe lună, iarna. Mulți români îl țin în priză fără să știe cât consumă
Gandul.ro
Electrocasnicul pentru care plătești 500 lei pe lună, iarna. Mulți români îl țin...
FOTO. Eleonora, una dintre cele mai frumoase jurnaliste, a atras privirile la meci
Prosport.ro
FOTO. Eleonora, una dintre cele mai frumoase jurnaliste, a atras privirile la meci
Donald Trump, fermecat de o violonistă din Republica Moldova: „Ce talent! Ești incredibilă”
Adevarul
Donald Trump, fermecat de o violonistă din Republica Moldova: „Ce talent! Ești incredibilă”
Horațiu Potra, urgență medicală în instanță. Judecătorii au chemat ambulanța după ce mercenarului i s-a făcut rău în timpul procesului
Digi24
Horațiu Potra, urgență medicală în instanță. Judecătorii au chemat ambulanța după ce mercenarului...
Principalul general a lui Trump avertizează că un atac asupra Iranului ar putea declanșa un conflict prelungit
Mediafax
Principalul general a lui Trump avertizează că un atac asupra Iranului ar putea...
Parteneri
Cum arată Elena Udrea la 52 de ani! S-a fotografiat în cei mai mulați colanți, la sală
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arată Elena Udrea la 52 de ani! S-a fotografiat în cei mai mulați colanți,...
FOTO. E una dintre cele mai frumoase femei din lume, dar a fost părăsită! Despărțirea momentului
Prosport.ro
FOTO. E una dintre cele mai frumoase femei din lume, dar a fost părăsită! Despărțirea...
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit...
Pensii mai mari de la 1 iulie 2026. E vorba de românii care au lucrat în această țară din Europa
Click.ro
Pensii mai mari de la 1 iulie 2026. E vorba de românii care au lucrat...
De la refugiu la capcană: de ce Kazahstanul cooperează acum cu Moscova împotriva exilaților ruși
Digi 24
De la refugiu la capcană: de ce Kazahstanul cooperează acum cu Moscova împotriva exilaților ruși
Cum au aflat serviciile secrete CIA și MI6 despre planurile lui Putin de a invada Ucraina și de ce nimeni nu le-a crezut
Digi24
Cum au aflat serviciile secrete CIA și MI6 despre planurile lui Putin de a invada...
Poliția Timiș a invocat ChatGPT în instanță pentru a susține o sancțiune. Judecătorii au anulat-o și au restituit permisul șoferului
Promotor.ro
Poliția Timiș a invocat ChatGPT în instanță pentru a susține o sancțiune. Judecătorii au anulat-o...
BANCUL ZILEI. Pe plajă: – Băi Costele, ce bine arată nevastă-ta, are o siluetă de invidiat!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Pe plajă: – Băi Costele, ce bine arată nevastă-ta, are o siluetă de...
Pușcașii marini americani au respins trecerea la pușca de asalt M7. Motivul?
go4it.ro
Pușcașii marini americani au respins trecerea la pușca de asalt M7. Motivul?
Cât cântărește cel mai mare fluture din lume?
Descopera.ro
Cât cântărește cel mai mare fluture din lume?
Trilogia originală va fi complet refacută pentru PlayStation 5
Go4Games
Trilogia originală va fi complet refacută pentru PlayStation 5
Electrocasnicul pentru care plătești 500 lei pe lună, iarna. Mulți români îl țin în priză fără să știe cât consumă
Gandul.ro
Electrocasnicul pentru care plătești 500 lei pe lună, iarna. Mulți români îl țin în priză...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
De ce are pălăria de chef 100 de pliuri? Legenda ouălor care a cucerit gastronomia franceză
De ce are pălăria de chef 100 de pliuri? Legenda ouălor care a cucerit gastronomia franceză
340 lei în minus la pensie, de la 1 ianuarie 2027, pentru toți pensionarii din România?
340 lei în minus la pensie, de la 1 ianuarie 2027, pentru toți pensionarii din România?
Pisica ciudată care „latră” ca un câine. Unde poate fi găsit neobișnuitul animal
Pisica ciudată care „latră” ca un câine. Unde poate fi găsit neobișnuitul animal
Măicuțele de la Mănăstirea Nera dezvăluie salata de post cu năut, tofu și semințe – hrană ...
Măicuțele de la Mănăstirea Nera dezvăluie salata de post cu năut, tofu și semințe – hrană sățioasă și plină de har pentru zilele de înfrânare
BANC | Bulă și Dragobetele
BANC | Bulă și Dragobetele
Horoscop rune azi, 24 februarie 2026. Îndrăgostiții și cei care încep ceva nou primesc azi un dar ...
Horoscop rune azi, 24 februarie 2026. Îndrăgostiții și cei care încep ceva nou primesc azi un dar neașteptat din partea destinului
Vezi toate știrile
×