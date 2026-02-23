Călin Donca, la un pas să rămână fără bani în cont. Fostul concurent de la Survivor 2026 trage un semnal de alarmă: ”Mi-a spus că e de la poliție”

Metodele de înșelătorie sunt tot mai numeroase, iar escrocii devin tot mai experimentați. Mulți sunt cei care au picat în capcană, iar recent și Călin Donca a fost la doar un pas de a pica în capcana escrocilor. Afaceristul a tras un semnal de alarmă în mediul online, avertizându-și urmăritorii. Ce a pățit Călin Donca?

Atacurile hackerilor sunt tot mai dese, iar înșelătoriile din mediul online s-au înmulți. Mulți români au picat în capcanele escrocilor, iar recent și Călin Donca s-a numărat printre victime. Mai exact, afaceristul a fost sunat de un bărbat ce s-a prezentat ca fiind de la Criminalistică și care a încercat să îl păcălească și să îl lase fără bani în conturi.

Pe un ton grav, escrocul i-a comunicat afaceristului că o persoană pe care el nu o cunoaște a cerut un credit, cu împuternicire de la el. Ulterior, i-au fost cerute datele personale și mai apoi cele ale contului bancar, pentru a anula creditul. Ei bine, atunci când a venit vorba de contul bancar, Călin Donca și-a dat seama că este vorba de o înșelătorie și nu a picat în capcană.

„Mi-a zis o denumire, mi-a zis dacă îl știu pe omul respectiv, eu îi spun că nu-l cunosc, dar deja mi se părea puțin suspect că mă sună la telefon să îmi dea atât de multe detalii. Și faptul că vocea lui nu era de român adevărat, dar foarte gravă. Îmi spune cum că era de la poliție, după care m-a întrebat câteva detalii (…) Dacă voi sunteți de la poliție, la ce îmi cereți mie datele? Că voi le aveți (…) Tot mai suspect părea și, în final, să ajungem la datele contului bancar, dar acolo lucrurile au fost deja prea sensibile și i-am spus să plimbe ursul”, a povestit Călin Donca, în mediul online.

România, printre principalele ținte ale escrocilor

În urma pățaniei sale, Călin Donca a tras un semnal de alarmă, avertizându-și urmăritorii să nu pice în capcană, căci astfel de țepe sunt tot mai dese și diverse. De asemenea, specialiştii în securitate informatică de la Bitdefender avertizează că România se află printre principalele ținte ale escrocilor.

În ultimele luni, cercetătorii au identificat 177 de domenii frauduloase și peste 550 de linkuri false trimise utilizatorilor WhatsApp. Atacatorii mizează pe empatia și vulnerabilitatea celor cărora li se cere ajutor, ajutor venit pentru „un prieten aflat la nevoie”.

„Atacatorii exploatează încrederea şi empatia. Mesajele par autentice, vin de la prieteni sau rude şi determină ţinta să acţioneze cât mai rapid. Chiar şi utilizatorii experimentaţi pot fi păcăliţi atunci când li se cere ajutor „pentru un copil” sau „pentru un prieten la nevoie””, susţin specialiştii Bitdefender.

Experții cibernetici trag un semnal de alarmă. Sub pretextul unor campanii umanitare, escrocii încearcă să obțină datele personale și conturile bancare ale oamenilor. O tactică clasică de phishing este aceea de a deturna conturile victimelor și apoi de a le folosi pentru a spama sau pentru a trimite linkuri de phishing către toți prietenii lor.

