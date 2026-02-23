Acasă » Știri » Ce salariu avea Florin Ristei la Antena 1, când era jurat la X Factor. Cât câștiga într-un singur sezon, de fapt

De: Anca Chihaie 23/02/2026 | 22:21
Florin Ristei a recunoscut! Florin Ristei a fost invitat în podcastul Salvat de Clopoțel, unde a acceptat o provocare inedită. Artistul a trebuit să rezolve pe loc un exercițiu de matematică inspirat din cariera sa. Iată despre ce este vorba!

Mai exact, el a fost rugat să adune anul în care a câștigat X Factor România cu suma pe care a primit-o pentru un sezon, iar rezultatul obținut să fie împărțit la 7. Astfel, cu un simplu calcul matematic publicul a putut afla cât câștigă artistul pe sezon.

Câți bani a câștigat Florin Ristei ca jurat

Exercițiul a presupus combinarea anului în care a câștigat competiția X Factor România cu o estimare a veniturilor obținute pe sezon în rolul de jurat, urmată de împărțirea sumei la șapte. Demersul a fost prezentat ca o provocare spontană, menită să testeze rapiditatea de calcul și capacitatea de aproximare.

În urma calculelor a rezultat valoarea 5.584, cifră notată ca rezultat final al exercițiului. Momentul a fost perceput ca unul cu tentă autoironică, dar a stârnit interes prin referințele directe la succesul din televiziune și la perioada implicării sale în show-urile de tip talent.

Sabin: Adună anul în care ai câștigat X Factor. 2013. Plus cât câștigai pe sezon ca jurat. 2013. Ok. Împarte la șapte.  Adică n-am de unde să știm cât câștigai tu. Adică nu știu cât câștigai. Tu poți să dai o sumă acolo.  Tu crezi că sunt oamenii așa atenți la noi?

„5584.  Crede-mă, e foarte puțin”, a dezvăluit Ristei în cadrul podcastului Salvat de Clopoțel.

Sabin: Deci 5584.  A se nota. Uite, îmi notez pe un colț de ceva. Uite, îmi scriu aici în notițe. 5584.

Asta ar însemna că Florin Ristei câștiga aproximativ 40.000 de euro pe sezon. Artistul, devenit cunoscut încă din copilărie datorită piesei „Ea este Dana”, a obținut trofeul sezonului al treilea al competiției X Factor România. Finala a adus în prim-plan doi concurenți apreciați de public, ambii făcând parte din echipa juratei Delia, iar voturile telespectatorilor au decis deznodământul.

Artistul originar din Galați, cunoscut și pentru activitatea sa din trupa Amicii, a fost desemnat câștigătorul competiției muzicale, obținând atât trofeul, cât și premiul în valoare de 120.000 de euro.

